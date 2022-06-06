"Крысы пешком ходят". Беглова раскритиковали за ухудшение экологической ситуации в Петербурге

В День эколога губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан "внести свой вклад" в сохранение окружающей среды, на что петербуржцы ответили резкой критикой в адрес градоначальника в связи с провальной "мусорной реформой", скоплениями невывезенных коммунальных отходов и обилием крыс в городских дворах.

В минувшее воскресенье, 5 июня, губернатор Александр Беглов поздравил жителей города с Днем эколога, отметив, что город "показал пример решения сложных экологических проблем". По словам главы региона, решение экологических проблем требует времени, финансовых затрат, а также усилий многих организаций, и это не только ликвидация накопленного вреда природе, но и планомерное снижение нагрузки на окружающую среду от повседневной деятельности. При этом градоначальник подчеркнул, что "в сохранение чистоты окружающей среды может внести свой вклад каждый из нас".

"Нужно приложить немного усилий, чтобы донести батарейку или лампу до экотерминала, не отставлять мусор на берегах водоемов, в парках и лесах", — говорится в поздравлении Беглова, опубликованном на официальном сайте городской администрации.

Петербургские активисты отреагировали на заявление губернатора, назвав обращение главы региона очередным поздравлением из серии "баян на похоронах", ведь градоначальник, под чутким руководством которого Петербург рискует превратиться в гниющий полигон, призывает горожан "внести свой вклад", но при этом не замечает у себя под носом десятка несанкционированных свалок.

Пользователи социальных сетей также ответили Александру Дмитриевичу на поздравление, напомнив о многочисленных экологических проблемах, появившихся в Северной столице, в том числе, благодаря проведению так называемой "мусорной реформы". Петербуржцы увидели лицемерие в словах губернатора, при котором с начала текущего года горожане были вынуждены наблюдать горы грязного неубранного снега минувшей зимой, который впоследствии в нарушение всех экологических норм сбрасывали в реки и каналы, и переполненные мусорные контейнеры во дворах и на улицах.

Местные жители напоминают, что проблемы с вывозом коммунальных отходов сохраняются до сих пор, в результате чего в городе наблюдается рост популяции крыс, которые могут быть разносчиками опасных инфекционных заболеваний. Также петербуржцы указывают на нехватку терминалов для утилизации отдельных видов мусора и нефункционирующую систему раздельного сбора отходов.

На фоне сложившейся ситуации в Северной столице горожане закономерно подвергают критике управленческие качества действующего губернатора. По мнению петербуржцев, Александр Дмитриевич только и делает что обещает решить актуальные городские вопросы, однако на деле ничего не происходит, а проблемы тем временем лишь продолжают усугубляться. В связи с этим горожане вновь заявляют о необходимости смены градоначальника, который петербуржцам уже порядком надоел.

Напомним, в результате проведения "мусорной реформы", стартовавшей в Санкт-Петербурге 1 января, Северная столица оказалась завалена скоплениями коммунальных отходов. Как ранее писали СМИ, это привело к распространению "блокадных" крыс, заполонивших Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на многочисленные жалобы петербуржцев и продолжающийся в городе "мусорный коллапс", чиновники и подведомственные Смольному службы не могут устранить проблему, способствуя тем самым ухудшению экологической ситуации в Петербурге.