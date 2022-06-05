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Автор Ольга Лазарева

Расширение зоны платных парковок озолотит Полякова и Кушнарева

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге с 1 июля начнут работать новые платные расширенные парковки. Оплатить место для личного транспорта можно будет несколькими способами, один из которых — приложение BSTR. Однако в таком случае пользователь будет вынужден платить комиссию в размере 5%. В перспективе это принесет около 5 миллионов рублей владельцу парковок Артему Кушнареву, вероятно, связанному с бывшим транспортным вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым.

Расширение зоны платных парковок озолотит Полякова и Кушнарева

С 1 июля в Северной столице начнут работать расширенные зоны платной парковки. Ответственный за это направление глава Комтранса Кирилл Поляков ранее заявлял, что в систему на первом этапе из трех войдут около 4 тысяч парковочных мест. Профильные службы планируют разметить парковочные места на 56 улицах. Из 4 тысяч мест 10% на каждой улице будут предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

Оплата парковки в Петербурге сейчас возможна несколькими способами: через "Паркомат", смс-сообщения и различные приложения. Наиболее удобным и популярным из них является BSTR, где можно оплатить не только парковку, но и билеты на общественный транспорт. Владельцем системы является предприниматель Артем Кушнарев, чья персона и чье приложение ранее попадали под пристальное внимание СМИ.

Согласно тарифам, утвержденным в Смольном, за парковку транспорта категории В придется заплатить 100 рублей за 60 минут. Однако при использовании системы BSTR пользователю придется оплатить комиссию в размере 5% с каждых 100 рублей. На первый взгляд сумма может показаться небольшой: 5 рублей за час или 5% от каждых 100 рублей за парковку транспорта категории B.

Сейчас в Петербурге насчитывается 8489 парковочных мест и планируется открыть еще 4 тысячи.

 

Однако в масштабах города в руки предпринимателя будут утекать огромные деньги. Сейчас, согласно данным портала Парковки Санкт-Петербурга, город насчитывает 8489 мест, а, как было сказано ранее, в ближайшее время к ним прибавится еще 4000. Если допустить, что хотя бы треть пользователей сейчас оплачивают парковку через BSTR, то месячная комиссия составит более 5 миллионов рублей. Учитывая планы Смольного на расширение мест платной парковки, сумма обязательно вырастет.

Кроме того, с началом транспортной реформы системы BSTR получила право на предоставление услуги по оплате проезда в общественном транспорте. За эту функцию также взимается комиссия, размеры которой подсчитали СМИ. Так, в год компания Кушнарева может получить с этого более 2 миллиардов рублей. Журналисты также отмечали, что околомонопольное внедрение системы BSTR Кушнарева могло состояться из-за связей предпринимателя в транспортном блоке Петербурга. На это указывали многочисленные контракты, которые бизнесмен в последние годы заключал с городским правительством.

С увольнением Максима Соколова с поста транспортного вице-губернатора Петербурга выгодные контракты для Кушнарева может обеспечивать глава Комтранса Кирилл Поляков. Последнего с Соколовым связывают давние отношения — чиновник был советником Соколова в Минтрансе с 2013 по 2018 годы. Поляков возглавил Комитет по транспорту вскоре после назначения Соколова на высокий пост. Не исключено, что именно нынешнему главе Комтранса Петербурга придется дальше заниматься лоббированием интересов как Соколова, так и его друзей.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы транспорт максим соколов санкт-петербург
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