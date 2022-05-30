Коррупционные связи главы Комтранса Полякова приведут к уголовному делу в сфере транспорта

Кадровые перестановки в Смольном, начавшиеся после перехода бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова на должность президента АО "АвтоВАЗ", грозят обернуться скоропостижной отставкой для главы Комтранса Кирилла Полякова. Сомнительные связи участника "Рейтинга миллиардеров ДП — 2020" Полякова, который в ранние годы не был чужд взаимодействию с криминалом, уже сейчас могут привлечь внимание правоохранительных органов. Одним из эпизодов может стать его "дружба" с бизнесменом Александром Сабадашем, осужденным за попытку хищения 2 млрд рублей. "Пик" развития бизнеса Сабадаша связывают с лоббированием со стороны Полякова.

Неоднократно осужденный предприниматель Александр Сабадаш является давним компаньоном нынешнего главы петербургского транспортного ведомства, сообщал Telegram-канал "Незыгарь". Кирилл Поляков, еще будучи спикером Законодательного собрания Ленинградской области, оказывал серьезную политическую поддержку бизнесмену Сабадашу. Предприниматель, к слову, ранее вел дела с отцом будущего петербургского чиновника — Валентином Поляковым.

Считается, что после прихода Кирилла Полякова в Заксобрание Ленобласти влияние бизнесмена Александра Сабадаша, который и так имел подконтрольные группы депутатов, лишь усилилось. Кроме того, источники предполагают, что именно Сабадаш помог Полякову занять пост спикера областного парламента.

Однако в 2015 году Сабадаш был осужден Гагаринским районным судом Москвы по эпизодам хищения НДС. Спустя несколько лет, в октябре 2017 года, Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга признал его виновным еще и в хищении 189 млн рублей в банке "Таврический". Затем он был осужден по уголовному делу о хищении свыше 1,5 млрд рублей все у того же коммерческого учреждения. Не исключено, что незаконный вывод средств стал возможен благодаря наличию обширных связей в госаппарате, в том числе — парламенте Ленобласти.

С 2019 года Александр Сабадаш всячески намеревается воспрепятствовать взысканию колоссальной задолженности (около 25 млрд рублей) путем реализации имущества принадлежащей ему компании ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация". Для этого он задействовал целую команду адвокатов. Процедура искусственно затягивается, все это время торги по передаче кредиторам имущества не проводятся.

Это не единственный случай, когда председателя Комтранса замечали в связях с лицами, которые подозреваются в совершении противоправных действий или понесли за свою деятельность уголовную ответственность.

Так, в СМИ появилась информация, что руководитель группы компаний "Единые решения" Владимир Артеев признан виновным в мошенничестве с государственными контрактами на строительство социальных объектов и осужден на четыре года лишения свободы. По данным следствия, Артеев, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем, используя подконтрольные им коммерческие структуры, в период с 2013 по 2015 годы похитил из бюджета Петербурга более 400 миллионов 930 тысяч рублей при исполнении девяти государственных контрактов, заключенных на строительство социально значимых объектов. Ранее в рамках расследования "Фонтанки" сообщалось, что одним из бизнес-партнеров Владимира Артеева и его брата Андрея Артеева (экс-председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга) является Кирилл Поляков.

Напомним, что Поляков являлся советником бывшего министра по транспорту Максима Соколова, а когда Соколов получил должность вице-губернатора по "транспорту" в Смольном, то перешел в администрацию на должность главы Комитета по транспорту. Как и другие "ставленники" недавно покинувшего свой пост вице-губернатора, он поспособствовал провалу реализации в Северной столице первого этапа новой модели транспортного обслуживания (НМТО). В целом подготовка данной реформы проводилась без согласования действий между ведомствами администрации губернатора Беглова.

Сейчас в правительстве Санкт-Петербурга идут перестановки, и уход Соколова может сильно ослабить позиции Полякова. Глава городского Комтранса, как и другие "связанные" с Соколовым фигуры, рискуют оказаться в поле зрения правоохранителей. Тем более, что любопытные совпадения с назначением на должность Полякова и успехом отдельных предпринимателей имеют место быть. Одна из нашумевшей в СМИ историй — о государственных контрактах с удачливым предпринимателем Константином Ходосовским. Последний, предположительно, при покровительстве со стороны Соколова и Полякова ранее получал подряды на дорожные работы для своих компаний "Техносфера Инжиниринг" и "Техносфера". Общая сумма государственных контрактов составила 2,9 млрд рублей.