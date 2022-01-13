Петербург проиграл Москве в новогоднем оформлении

К началу 2022 года пандемия в России продолжилась, хотя и в смягченном варианте. Поэтому ряд регионов, готовясь к встрече Нового года, вместо народных гуляний сделал акцент на украшении улиц, не поскупившись на декор. Однако не во всех городах траты оказались оправданы — как считают жители Петербурга, городское убранство к Новому году не оправдывает затрат.

В Санкт-Петербурге с 15 января начнут демонтаж новогодних уличных украшений. В Москве традиционно с декором попрощаются позже — не в последнюю очередь из-за обильного использования подсветки, нелишней в российские зимы с их коротким световым днем и пасмурным небом. Пока серпантин и гирлянды не исчезли с российских улиц, в нашей редакции решили сравнить оформление двух столиц и выяснить причины претензий жителей Петербурга.

"Надо делать красивый праздник"

К новому 2022 году Петербург украсили в царской тематике по случаю 350-летия Петра I, а надоевший синий цвет заменили на красный. Правительство города заявило, что из-за пандемийных ограничений намерено обеспечить горожанам праздничное настроение с помощью новогоднего оформления города. Для этого в бюджете было выделено 480 миллионов рублей. Для сравнения — в прошлом году сумма была значительно ниже и составляла 182 миллиона рублей.

Главная елка города обошлась бюджету Петербурга в 5,5 миллиона рублей, украшения на Дворцовой площади — в 5,2 миллиона рублей, оформление Невского проспекта — в 27 миллионов, набережной реки Мойки — 18,5 миллиона рублей, набережной канала Грибоедова — 19 миллионов рублей. Ярмарка на Манежной площади, по подсчетам "Бумаги", потребовала более 50 миллионов рублей, из которых 21 миллион ушел на декор и световое оформление, остальные крупные расходы — на охрану и бесперебойное энергоснабжение. Появились и новые объекты, такие как гигантские скульптуры в виде воздушного шара и торта, которые потребовали 6 миллионов рублей.

Правительство города обещало украсить также спальные районы, отметив, что пандемия вносит "элементы депрессии", избавиться от которых поможет новогоднее оформление.

"Надо сделать красивый праздник не только в центральных районах, но и в каждом дворе, в каждом районе, чтобы это было весело и интересно", — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Однако, как отмечают петербуржцы, за пределами центра новогоднее убранство было представлено лишь символически. Вопреки обещаниям правительства, отдельные элементы декора наблюдались лишь вдоль дорог и не во всех районах, в то время как столица была украшена обильно и разнообразно.

В Москве к новогоднему оформлению подошли основательно. В разных районах города было установлено множество елей, украшенных гирляндами и игрушками, появились фигуры Деда Мороза, Снегурочки и лесных зверей, поставлены инсталляции и сказочные беседки.

Данных о затратах на оформление столицы в 2021 году не представлено. Для сравнения — в 2020 году столица урезала траты на оформление улиц, выделив 135 миллионов (Петербург — 230 миллионов), зато в 2019 году были истрачен 561 миллион (в Петербурге — 337 миллионов). В 2018 году траты двух столиц были сопоставимы и составляли чуть более 300 миллионов.

Данных о затратах на оформление столицы в 2021 году не представлено. Для сравнения — в 2020 году столица урезала траты на оформление улиц, выделив 135 миллионов (Петербург — 230 миллионов), зато в 2019 году были истрачен 561 миллион (в Петербурге — 337 миллионов). В 2018 году траты двух столиц были сопоставимы и составляли чуть более 300 миллионов.

Установка петербургской ели не обошлась без эксцессов — из-за небрежной транспортировки дерево потеряло часть ветвей. Крону позже реконструировали, однако дополнительные работы не понадобились бы в случае аккуратных действий рабочих.

Оформление елки на Дворцовой также вызывает вопросы — по мнению горожан, декораторы сэкономили, выбрав яркие и недорогие украшения. Кроме того, в отличие от Москвы стилистика оформления главной ели Петербурга входит в конфликт с окружающей архитектурой. Досадный факт, учитывая, что Москву критикуют за эклектику, в то время как архитекторы Петербурга веками создавали цельные и гармоничные ансамбли.

Необычные гирлянды на Невском проспекте также вызвали вопросы петербуржцев. Пользователи соцсетей считают, что более традиционные украшения смотрелись бы лучше.

По мнению петербуржцев, дизайнеры перестарались, создав чересчур прихотливый декор, а некоторые пользователи и вовсе увидели в коронах и спиралях намек на пандемию и изменения ДНК.

Московский декор оказался более изящным. Театральную площадь украсили светящимися арками, гармонирующими с лепниной фасадов, а также декоративными фигурами в виде елочных украшений.

Никольская улица в Москве оказалась богато украшена гирляндами, создающими атмосферу праздника.

В Петербурге аналогичный декор был использован на Малой Конюшенной улице, однако пешеходная зона Северной столицы меньше освещена и украшена скромнее.

"Хочется света, яркости. По-моему, власти пожалели денег на гирлянды. К следующему году перегорит половина с нашим климатом, на улицах будет еще темнее", — пишут пользователи Сети, отмечая, что из-за влажности лампы быстро выходят из строя, а заменять их в городе не спешат.

Запоздалый брендбук

В связи со сменой концепции и цветовой палитры основная часть украшений в центральных районах Петербурга была обновлена. К примеру, на Невском проспекте повесили новый декор впервые за семь лет.

В Петербурге были разработаны рекомендации по оформлению улиц в едином стиле, однако брендбук появился поздно, и не все бизнесмены смогли выполнить требования. Это создало диссонанс в стилистике оформления города, внеся нотки провинциальности.

В "Галерее" отметили, что брендбук был представлен во время ноябрьского локдауна, когда бизнесменов волновало введение QR-кодов, а не оформление к Новому году. Торговый центр использовал украшения, приобретенные два года назад. Другие предприниматели также были вынуждены довольствоваться декором, закупленным ранее. Напомним, что из-за пандемии бизнес терпит убытки, покрывать которые в Смольном не спешат.

"Любое украшение заведений — это большая трата средств и, конечно, времени. Мы закупили украшения задолго до того, как администрация выпустила свои рекомендации", — рассказали в Ginza Project.

Один из авторов брендбука Дмитрий Терехов, отмечает: создатели концепции были готовы к тому, что не все бизнесмены смогут ей следовать. По его мнению, в этом случае более разумным является подход Москвы, к которому надеются прийти и в Петербурге.

"Мы понимали, что большинство компаний уже купили украшения в прошлом году или еще раньше. Поэтому брендбук, скорее, станет предупреждением на следующий год: такой норматив существует, он будет улучшаться и приобретет более значимую силу. Было бы очень хорошо пойти по московскому сценарию, дабы упростить жизнь предпринимателям — оформлять локации без согласования, если они подпадают под нормы брендбука, но пока это на уровне обсуждений", — отмечает Терехов.

Нехватка иллюминации и провинциальное оформление

Другой проблемой новогоднего оформления Петербурга, по сравнению с Москвой, является нехватка иллюминации. В столице не жалеют денег на подсветку, создающую праздничную атмосферу зимой.

Увеличение освещения не помешало бы и северному Петербургу с его коротким световым днем. Однако город на Неве вновь оказался украшен более скромно, а огней на улицах Северной столицы было значительно меньше.

Кроме того, вызывает вопросы также профессиональный уровень дизайнеров, работавших над оформлением Петербурга. По мнению петербуржцев, Москва в очередной раз оказалась украшена с большим вкусом и в соответствии с трендами.

Петербург снова разочаровал жителей провинциальным подходом к оформлению, о чем свидетельствуют сообщения в соцсетях. Горожане советуют тратить городской бюджет на иные вопросы, которых в городе накопилось немало.

"Питер не Москва. Питер никогда не умел украшать город так же красиво перед Новым годом, как Москва! Невский проспект, как всегда, уродец! Надоело! Лучше вообще не тратьте денег!" — пишут в Сети.

Действительно, в Петербурге требует решения ряд проблем, омрачивших праздник. С конца ноября в городе не вывезен снег — грязные метровые сугробы портят виды города, а наледь на улицах приводит к травмам. В начале января туристка из Кубани поскользнулась на Дворцовой площади, пытаясь сделать селфи, и попала в реанимацию. С конца 2021 года в Петербурге наблюдаются массовые проблемы с невывозом мусора. Как отмечают в соцсетях, пакеты с отходами стали "подарком" Беглова к Новому году.

Несмотря на сопоставимость трат на новогоднее убранство в Москве и Петербурге, столица из года в год лидирует в вопросах праздничного оформления улиц. Не последнюю очередь в этом играет продуманность действий правительства столицы, учет современных тенденций в дизайне и климатических особенностей города. Миллионные затраты на украшения города на Неве не окупились и на этот раз. Петербуржцы отмечают отсутствие внешнего эффекта, советуя властям не расходовать средства зря и потратить их на более насущные нужды.