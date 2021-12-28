Петербург разделили на грязных и чистых

Более месяца жители Санкт-Петербурга жалуются на некачественную уборку снега и наледи коммунальными службами.
Многие районы по-прежнему завалены сугробами спустя неделю после прихода в Северную столицу циклона "Квинтинус". Однако неподалеку от Смольного, где расположены административные здания, улицы расчищены, в чем убедились наши корреспонденты. Чиновники из команды Беглова обеспечили комфортные условия передвижения лишь для себя, а проблемы живущих на периферии петербуржцев им чужды.
Так, на уборку снежных заносов на Потемкинской улице, расположенной вблизи Таврического сада и "Ленинград-центра", у петербургских властей нашлись спецтехника и дворники. На снимках не видно ни одного сугроба.
Качественную уборку дорожного покрытия можно увидеть также на углу проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы, ведущей прямиком к Смольному. Рядом располагаются Управление специальной связи и информации по Северо-Западному федеральному округу, Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ и прочие ведомства. Здесь регулярно проезжают автомобили с высокопоставленными чиновниками — "бояре" предпочитают передвигаться по расчищенным дорогам.
Так выглядит пересечение Потемкинской и улицы Чайковского. Отсюда до здания администрации Санкт-Петербурга чуть более километра.
В то же самое время вблизи станций петербургского метрополитена в жилых районах на окраинах Петербурга ситуация с уборкой последствий снегопадов совершенно иная. Даже около стации "Садовая", несмотря на то, что она располагается в историческом центре города, все еще лежат огромные кучи снега. Здесь чиновников из Смольного не встретить, поэтому и сугробы убирать коммунальщики не торопятся. Образовавшуюся на проезжей части наледь теперь даже специализированная техника не сможет убрать.
Давно не появлялась снегоуборочная техника на набережной Лейтенанта Шмидта. Автолюбители серьезно рискуют, передвигаясь по обледеневшему заснеженному дорожному полотну. Неудивительно, что в последнее время сильно возросло количество ДТП.
В отдаленных от центра Петербурга районах ситуация с уборкой снега с дорог и во внутриквартальных территориях еще хуже. Дворы и тротуары на периферии буквально утопают в сугробах. О "челяди" в городской администрации совершенно не заботятся. На проспекте Большевиков, например, проехать через снежный настил сможет далеко не каждый автомобиль.
Огромных размеров снежные кучи встречают простых горожан на Парнасе. Местные жители ежедневно вынуждены преодолевать сугробы и рискуют получить травму, передвигаясь по скользким тротуарам.
Безразличие чиновников из Смольного к проблемам простых горожан наглядно отражается на этих снимках. Чем дальше отдаляться от Смольного, тем больше сугробы и толще снежный покров. "Эффективные" менеджеры Беглова обеспечили комфорт исключительно для себя, пока петербуржцы массово жалуются на некачественную уборку снега. Фактически город разделился на "чистых" и "грязных", что провоцирует острую социальную напряженность.
Еще в октябре губернатор Александр Беглов рапортовал о полной готовности города к зиме. В городской администрации заявляли, что задействуют более 1700 единиц спецтехники в случае сильных метелей, однако дальше обещаний дело не дошло.
Артист Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Евгений Александров ранее заявил, что уборка улиц в городе на Неве организована ненадлежащим образом. По его словам, многие люди, прежде всего, пожилые падают на обледеневших нерасчищенных пешеходных зонах.
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