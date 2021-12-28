Петербург разделили на грязных и чистых

Более месяца жители Санкт-Петербурга жалуются на некачественную уборку снега и наледи коммунальными службами.

Многие районы по-прежнему завалены сугробами спустя неделю после прихода в Северную столицу циклона "Квинтинус". Однако неподалеку от Смольного, где расположены административные здания, улицы расчищены, в чем убедились наши корреспонденты. Чиновники из команды Беглова обеспечили комфортные условия передвижения лишь для себя, а проблемы живущих на периферии петербуржцев им чужды.

Так, на уборку снежных заносов на Потемкинской улице, расположенной вблизи Таврического сада и "Ленинград-центра", у петербургских властей нашлись спецтехника и дворники. На снимках не видно ни одного сугроба.

Санкт-Петербург

Качественную уборку дорожного покрытия можно увидеть также на углу проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы, ведущей прямиком к Смольному. Рядом располагаются Управление специальной связи и информации по Северо-Западному федеральному округу, Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ и прочие ведомства. Здесь регулярно проезжают автомобили с высокопоставленными чиновниками — "бояре" предпочитают передвигаться по расчищенным дорогам.

Санкт-Петербург

Так выглядит пересечение Потемкинской и улицы Чайковского. Отсюда до здания администрации Санкт-Петербурга чуть более километра.

Санкт-Петербург

В то же самое время вблизи станций петербургского метрополитена в жилых районах на окраинах Петербурга ситуация с уборкой последствий снегопадов совершенно иная. Даже около стации "Садовая", несмотря на то, что она располагается в историческом центре города, все еще лежат огромные кучи снега. Здесь чиновников из Смольного не встретить, поэтому и сугробы убирать коммунальщики не торопятся. Образовавшуюся на проезжей части наледь теперь даже специализированная техника не сможет убрать.

Санкт-Петербург

Давно не появлялась снегоуборочная техника на набережной Лейтенанта Шмидта. Автолюбители серьезно рискуют, передвигаясь по обледеневшему заснеженному дорожному полотну. Неудивительно, что в последнее время сильно возросло количество ДТП.

Санкт-Петербург

В отдаленных от центра Петербурга районах ситуация с уборкой снега с дорог и во внутриквартальных территориях еще хуже. Дворы и тротуары на периферии буквально утопают в сугробах. О "челяди" в городской администрации совершенно не заботятся. На проспекте Большевиков, например, проехать через снежный настил сможет далеко не каждый автомобиль.

Санкт-Петербург

Огромных размеров снежные кучи встречают простых горожан на Парнасе. Местные жители ежедневно вынуждены преодолевать сугробы и рискуют получить травму, передвигаясь по скользким тротуарам.

Санкт-Петербург

Безразличие чиновников из Смольного к проблемам простых горожан наглядно отражается на этих снимках. Чем дальше отдаляться от Смольного, тем больше сугробы и толще снежный покров. "Эффективные" менеджеры Беглова обеспечили комфорт исключительно для себя, пока петербуржцы массово жалуются на некачественную уборку снега. Фактически город разделился на "чистых" и "грязных", что провоцирует острую социальную напряженность.

Еще в октябре губернатор Александр Беглов рапортовал о полной готовности города к зиме. В городской администрации заявляли, что задействуют более 1700 единиц спецтехники в случае сильных метелей, однако дальше обещаний дело не дошло.

Артист Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Евгений Александров ранее заявил, что уборка улиц в городе на Неве организована ненадлежащим образом. По его словам, многие люди, прежде всего, пожилые падают на обледеневших нерасчищенных пешеходных зонах.