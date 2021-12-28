EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Петербург разделили на грязных и чистых

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Более месяца жители Санкт-Петербурга жалуются на некачественную уборку снега и наледи коммунальными службами.

Многие районы по-прежнему завалены сугробами спустя неделю после прихода в Северную столицу циклона "Квинтинус". Однако неподалеку от Смольного, где расположены административные здания, улицы расчищены, в чем убедились наши корреспонденты. Чиновники из команды Беглова обеспечили комфортные условия передвижения лишь для себя, а проблемы живущих на периферии петербуржцев им чужды.

Так, на уборку снежных заносов на Потемкинской улице, расположенной вблизи Таврического сада и "Ленинград-центра", у петербургских властей нашлись спецтехника и дворники. На снимках не видно ни одного сугроба.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Качественную уборку дорожного покрытия можно увидеть также на углу проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы, ведущей прямиком к Смольному. Рядом располагаются Управление специальной связи и информации по Северо-Западному федеральному округу, Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ и прочие ведомства. Здесь регулярно проезжают автомобили с высокопоставленными чиновниками — "бояре" предпочитают передвигаться по расчищенным дорогам.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Так выглядит пересечение Потемкинской и улицы Чайковского. Отсюда до здания администрации Санкт-Петербурга чуть более километра.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

В то же самое время вблизи станций петербургского метрополитена в жилых районах на окраинах Петербурга ситуация с уборкой последствий снегопадов совершенно иная. Даже около стации "Садовая", несмотря на то, что она располагается в историческом центре города, все еще лежат огромные кучи снега. Здесь чиновников из Смольного не встретить, поэтому и сугробы убирать коммунальщики не торопятся. Образовавшуюся на проезжей части наледь теперь даже специализированная техника не сможет убрать.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Давно не появлялась снегоуборочная техника на набережной Лейтенанта Шмидта. Автолюбители серьезно рискуют, передвигаясь по обледеневшему заснеженному дорожному полотну. Неудивительно, что в последнее время сильно возросло количество ДТП.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

В отдаленных от центра Петербурга районах ситуация с уборкой снега с дорог и во внутриквартальных территориях еще хуже. Дворы и тротуары на периферии буквально утопают в сугробах. О "челяди" в городской администрации совершенно не заботятся. На проспекте Большевиков, например, проехать через снежный настил сможет далеко не каждый автомобиль.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Огромных размеров снежные кучи встречают простых горожан на Парнасе. Местные жители ежедневно вынуждены преодолевать сугробы и рискуют получить травму, передвигаясь по скользким тротуарам.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

 

Безразличие чиновников из Смольного к проблемам простых горожан наглядно отражается на этих снимках. Чем дальше отдаляться от Смольного, тем больше сугробы и толще снежный покров. "Эффективные" менеджеры Беглова обеспечили комфорт исключительно для себя, пока петербуржцы массово жалуются на некачественную уборку снега. Фактически город разделился на "чистых" и "грязных", что провоцирует острую социальную напряженность.

Еще в октябре губернатор Александр Беглов рапортовал о полной готовности города к зиме. В городской администрации заявляли, что задействуют более 1700 единиц спецтехники в случае сильных метелей, однако дальше обещаний дело не дошло.

Артист Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Евгений Александров ранее заявил, что уборка улиц в городе на Неве организована ненадлежащим образом. По его словам, многие люди, прежде всего, пожилые падают на обледеневших нерасчищенных пешеходных зонах.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург
Новости
На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
"Ленка, ждем фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского
Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 11%
На Украине Зеленского обвинили в госизмене и финансировании терроризма
Украина без хлеба: хлебозаводы сигнализируют о критической ситуации в отрасли
Попова заявила, что не тешит себя надеждами на "затухание" пандемии
Вирусолог оценил опасность штамма COVID-19 "омикрон"
Мишустин: почти 130 млрд рублей выделят врачам на борьбу с коронавирусом
Юрист Капштык оценил законность ликвидации международного "Мемориала"*
Последние материалы
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
"Ленка, ждем фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского
Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце
Удар по подзатыльнику ребёнка может привести к остановке дыхания и обмороку
Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 11%
На Украине Зеленского обвинили в госизмене и финансировании терроризма
Азиза делится секретами: как похудеть и оставаться в форме
Украина без хлеба: хлебозаводы сигнализируют о критической ситуации в отрасли
Попова заявила, что не тешит себя надеждами на "затухание" пандемии
Вирусолог оценил опасность штамма COVID-19 "омикрон"
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников