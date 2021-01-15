Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе

Всемирно известный австрийский архитектор Вольф Пиркс стал объектом травли на Западе за проектирование театра оперы и балета в Севастополе.

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Вольф Пиркс- архитектор с мировым именем

Вольф Прикс — архитектор с мировым именем, генеральный директор и соучредитель архитектурного бюро Coop Himmelb(l) au. Является идеологом архитектурного направления — деконструктивизма. В активе его бюро реализованные проекты по всему миру, такие как:

здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне,

главный офис Центробанка Азербайджана в Баку,

австрийский музей хлеба Paneum,

музей BMW в Мюнхене,

музей урбанистики в американском штате Огайо,

несколько культурных и развлекательных проектов в Китае,

музей естественных наук во французском Лионе.

Художника каждый обидеть может

Сначала на Пиркса пытались подать в суд за то, что он нарушает санкции ЕС за "аннексию Крыма". Однако этого не получилось, поскольку, запрещая, техническое строительство и инженерные услуги, санкции не распространяются на объекты культуры.

Поэтому сейчас используется меры воздействия в виде "публичного позора" и угроз.

Так, в интервью интернет-порталу immo7 посол Украины в Австрии Александр Щерба, обвинил Пиркса в работе на Владимира Путина.

"Мир должен знать, что в таком случае у Coop Himmelb (l) au может быть только один партнер, и это Путин. Мы работаем над тем, чтобы это не обошлось без последствий ", — сказал Щерба.

"Мы строим для крымчан"

Пиркс 14 января опубликовал в газете DerStandard открытое письмо, которое называется "Мы строим не для Путина".

Он сообщает, что ему позвонил посол Украины и "сталинским тоном" призвал немедленно прекратить проект в Севастополе, потому что "мы якобы нарушали санкционные законы ЕС". В противном случае, пригрозил он, "это разрушит мое существование и существование нашего бюро". Пиркс пожаловался, что его одолели тролли.

"Но после того, как быстро стало ясно, что мы не нарушили никаких санкций, обсуждение в прессе перешло от троллинга к критике нашей архитектуры и политики на уровне морали и этики", — замечает архитектор.

В контексте, "что мы строим для Путина = диктатора = угнетателя свободы = дьявола", добавил он.

"Но мы не строим для Владимира Путина, мы не строим посольство, мы не строим политкомиссариат. Мы строим оперу. И эта опера не для Путина, а для жителей Севастополя и Крыма. Так же, как Венская опера была построена не для императора Франца Иосифа I и Венский университет не для герцога Рудольфа IV, а для венцев", — подчеркнул Пиркс.

По его мнению "вопрос не в том, разрешено ли архитекторам строить в авторитарных обществах, а в том, что они строят и как они делают архитектуру реальностью".

Двойная мораль в действии

Кроме того, архитектор не понимает, почему нападают только на него.

Разве моральные нормы, которые критики требуют от архитекторов, не должны быть универсальными? Как мы должны представить себе практические действия в глобализированном мире с учетом этих необходимых принципов?, — заключает Пиркс.

Директор Немецкого музея архитектуры во Франкфурте-на-Майне Петер Шмаль сомневается, что работа австрийца Прикса на Путина пошатнет его репутацию в кругах архитекторов.

"Тот, кто будет критиковать Прикса за его проект в Крыму, должен самокритично спросить себя, не руководствуется ли он двойными стандартами", — отмечает Шмаль в комментарии DW.

Роль жертвы не к лицу гению

Хочется пожелать австрийскому архитектору спокойствия и понимания того, что "собаки лают, а караван идет". Он давно занял достойное место в международной архитектуре и может себе позволить нравится не всем.

Думается также, что ему не надо оправдываться и позиционировать себя жертвой, а оценивать ситуацию в качестве гения, который уважает Путина = наследника тех, кто дал австрийцам свободу в 1945 году = защитника русских = антифашиста= миротворца.

Общий бюджет строительства театра оперы и балета в Севастополе, по официальным данным, составляет около 300 миллионов евро. Стандартный гонорар архитектора составляет от восьми до десяти процентов проектной сметы. Работы начались в районе памятника "Солдат и матрос".

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