Всемирно известный австрийский архитектор Вольф Пиркс стал объектом травли на Западе за проектирование театра оперы и балета в Севастополе.
Вольф Прикс — архитектор с мировым именем, генеральный директор и соучредитель архитектурного бюро Coop Himmelb(l) au. Является идеологом архитектурного направления — деконструктивизма. В активе его бюро реализованные проекты по всему миру, такие как:
Сначала на Пиркса пытались подать в суд за то, что он нарушает санкции ЕС за "аннексию Крыма". Однако этого не получилось, поскольку, запрещая, техническое строительство и инженерные услуги, санкции не распространяются на объекты культуры.
Поэтому сейчас используется меры воздействия в виде "публичного позора" и угроз.
Так, в интервью интернет-порталу immo7 посол Украины в Австрии Александр Щерба, обвинил Пиркса в работе на Владимира Путина.
"Мир должен знать, что в таком случае у Coop Himmelb (l) au может быть только один партнер, и это Путин. Мы работаем над тем, чтобы это не обошлось без последствий ", — сказал Щерба.
Пиркс 14 января опубликовал в газете DerStandard открытое письмо, которое называется "Мы строим не для Путина".
Он сообщает, что ему позвонил посол Украины и "сталинским тоном" призвал немедленно прекратить проект в Севастополе, потому что "мы якобы нарушали санкционные законы ЕС". В противном случае, пригрозил он, "это разрушит мое существование и существование нашего бюро". Пиркс пожаловался, что его одолели тролли.
"Но после того, как быстро стало ясно, что мы не нарушили никаких санкций, обсуждение в прессе перешло от троллинга к критике нашей архитектуры и политики на уровне морали и этики", — замечает архитектор.
В контексте, "что мы строим для Путина = диктатора = угнетателя свободы = дьявола", добавил он.
"Но мы не строим для Владимира Путина, мы не строим посольство, мы не строим политкомиссариат. Мы строим оперу. И эта опера не для Путина, а для жителей Севастополя и Крыма. Так же, как Венская опера была построена не для императора Франца Иосифа I и Венский университет не для герцога Рудольфа IV, а для венцев", — подчеркнул Пиркс.
По его мнению "вопрос не в том, разрешено ли архитекторам строить в авторитарных обществах, а в том, что они строят и как они делают архитектуру реальностью".
Кроме того, архитектор не понимает, почему нападают только на него.
Разве моральные нормы, которые критики требуют от архитекторов, не должны быть универсальными? Как мы должны представить себе практические действия в глобализированном мире с учетом этих необходимых принципов?, — заключает Пиркс.
Директор Немецкого музея архитектуры во Франкфурте-на-Майне Петер Шмаль сомневается, что работа австрийца Прикса на Путина пошатнет его репутацию в кругах архитекторов.
"Тот, кто будет критиковать Прикса за его проект в Крыму, должен самокритично спросить себя, не руководствуется ли он двойными стандартами", — отмечает Шмаль в комментарии DW.
Хочется пожелать австрийскому архитектору спокойствия и понимания того, что "собаки лают, а караван идет". Он давно занял достойное место в международной архитектуре и может себе позволить нравится не всем.
Думается также, что ему не надо оправдываться и позиционировать себя жертвой, а оценивать ситуацию в качестве гения, который уважает Путина = наследника тех, кто дал австрийцам свободу в 1945 году = защитника русских = антифашиста= миротворца.
Общий бюджет строительства театра оперы и балета в Севастополе, по официальным данным, составляет около 300 миллионов евро. Стандартный гонорар архитектора составляет от восьми до десяти процентов проектной сметы. Работы начались в районе памятника "Солдат и матрос".
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