Норвежский политик - властям: санкции мешают нам работать с Россией

Западные санкции, похоже, порядком надоели депутатам многих стран. Так, в Норвегии раскритиковать их решил норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер, глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии".

Вебер высказался по поводу санкций, выступая на презентации свой новой книги "Наш Крым". Политик отметил, что санкции противоречат нормам международного права, а также мешают нормальной деловой и прочей активности между странами.

Политик подчеркнул: многие фирмы из стран скандинавского региона хотели бы работать с российскими фирмами, но просто-напросто боятся это делать.