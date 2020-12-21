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Норвежский политик - властям: санкции мешают нам работать с Россией

Мир

Западные санкции, похоже, порядком надоели депутатам многих стран. Так, в Норвегии раскритиковать их решил норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер, глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии".

Норвежский политик - властям: санкции мешают нам работать с Россией

Вебер высказался по поводу санкций, выступая на презентации свой новой книги "Наш Крым". Политик отметил, что санкции противоречат нормам международного права, а также мешают нормальной деловой и прочей активности между странами.

Политик подчеркнул: многие фирмы из стран скандинавского региона хотели бы работать с российскими фирмами, но просто-напросто боятся это делать.

"Вопрос в том, сколько мы будем ждать?

Единственный способ — призвать наше правительство, что санкции противоречат международному праву и мешают культурной, политической и деловой жизни между нашими странами.

Нам нужно оказать давление на наше правительство, чтобы они приняли правильное решение", — отметил Вебер.

Автор: Константин Шапров
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