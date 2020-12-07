Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Глава крупного шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон всего-навсего сказал, что Крым является исторически российской территорией. Правда, после этого бизнесмен добавил, что советский руководитель Никита Хрущев, в приступе политического популизма, отдал полуостров Украинской ССР "с перепоя".

Это "скандальное" заявление скандинавского бизнесмена опубликовано в Dagens Nyheter. В интервью с изданием Дан Стен Ульссон также напомнил, что еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, он призывал не вводить санкции против РФ. По его мнению, ничем хорошим это закончиться не могло.

В Швеции немедленно разразился скандал, поскольку такие слова идут вразрез с европейской политикой непризнания Крыма российской территорией. Учитывая модные антироссийские настроения, нельзя даже исключать, что под санкции теперь попадет сам Ульссон и его бизнес. Возглавляемый им концерн Stena AB является одной из крупнейших семейных компаний в Швеции и имеет глобальные операции в области судоходства, паромных линий, оффшоров, недвижимости и финансов.