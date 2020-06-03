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Автор Александр Приходько

"Азовский беспредел"

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Меньше двух недель прошло с задержания и ареста главы администрации города Азова Владимира Ращупкина, и вот что дали результаты независимого расследования.

Через пару дней после помещения в СИЗО градоначальника Азова, его жители вышли на улицы, протестуя против задержания мэра и с каждым днем число несогласных растет. Люди выражают протест против правового произвола, выходя на митинги и одиночные пикеты.

Возможным выгодополучателем от ареста Расщупкина называют межрайонного прокурора Аслана Джиоева, следящего за "законностью" в Азове и Азовском районе — в 2017 году его уже официально уличали в противоправной деятельности в Батайске и ему не впервой вмешиваться в работу органов власти.

Так, в материалах частного расследования по аресту мэра Азова подробно разобрана суть происходящего, межрайонный прокурор пытался реализовать план по захвату контроля над городом, и костью в горле стал глава Ращупкин, не пожелавший участвовать в прокурорских схемах.

Свой "трудовой" опыт Аслан Джиоев получил в Батайске, где пять лет он руководил прокуратурой. Наградой за "работу" прокурора стали десятки объектов коммерческой и жилой недвижимости, земельные участки и другие активы, которые Джиоев неизменно оформлял на некую Екатерину Мещерякову. Ей принадлежат земли для индивидуального жилого строительства и торговых объектов, более 10 квартир и домов в Батайске.

Благодаря выстроенной Джиоевым в Батайске схеме прокурор получил "карманное" городское руководство и глав ключевых государственных структур — они обеспечивали всестороннее давление на бизнес, который, как пишут СМИ, за "урегулирование" сложностей вынужден был "благодарить" Джиоева земельными участками, квартирами и торговыми точками, этот процесс работал исправно и эффективно.

Как писали СМИ, в 2017 году по многочисленным фактам таких злоупотреблений служба собственной безопасности прокуратуры Ростовской области проводила служебную проверку, в ходе которой обнаружился и другой "достойный" эпизод из прошлого прокурора Джиоева — заявление об изнасиловании от его бывшей коллеги, написанное в далеком 2010 году, которое девушка по каким-то причинам предпочла забрать, отмечают журналисты.

Однако, несмотря на задокументированные факты нарушений, Джиоева наказывать не стали, и под влиянием покровителей перевели из Батайска на должность межрайонного прокурора города Азова и Азовского района.

Джиоев не стал терять времени и тут: на первой из подведомственных ему территории, в Азовском районе он быстро подмял под себя главу администрации и провел своих людей на ключевые должности — так к нему попадала вся информация по кадастру, планах распределения и продажи земельных участков и прочая подобная информация. "Карманный" глава Азовского района не сопротивлялся действиям прокурора, поэтому Джиоев почувствовал себя там почти как в Батайске.

Однако межрайонного прокурора очень огорчила ситуация на второй его подведомственной территории — глава Азова Ращупкин, наотрез отказался от такого "плодотворного" сотрудничества. Поэтому механизм перехвата власти в городе Асланом Джиоевым оказался жестче: против Ращупкина вынесли обвинение с целью, либо сделать его более сговорчивым, либо совсем устранить. Именно таким образом Ращупкин оказался 19 мая в СИЗО.

Можно подумать, что основанием для ареста мэра стали огромные хищения и махинации — иначе с чего бы заключать его под стражу — однако комична даже ситуация с формированием обвинения. Прокурору Джиоеву в этом помог человек, который по целому ряду статей провел в местах лишения свободы без малого 10 лет! Знакомьтесь, Виктор Кабашов, имеющий шесть судимостей за кражи, разбой, грабеж и даже похищение человека, внезапно озаботился законностью действий городского главы и написал в природоохранную прокуратуру обращение о превышении Ращупкиным должностных полномочий — дело касается заброшенного коровника, переданного для благоустройства предпринимателю, который взялся создать на его месте жилой поселок.

Кабашов, конечно же, фигура несамостоятельная, он возглавляет НКО "Набат", которую финансирует экс-депутат Симаков, играющий в городе роль оппозиции, хотя истинные его претензии к Ращупкину носят вовсе не политический характер, а личный: предприниматель считает, что именно из-за городского главы он не смог вновь получить статус депутата городской Думы. Аслан Джиоев руками Симакова и за его деньги, через неоднократно судимого Кабашова отправляет главу города в СИЗО. Однако планы Джиоева расстроил Ростовский облсуд, выпустивший Ращупкина под домашний арест, доказательства обвинения не показались настолько весомыми, чтоб содержать мэра под стражей.

Вынесенное ранее Ленинским районным судом Ростова-на-Дону постановление о мере пресечения в качестве содержания под стражей удивляет специалистов: сомнительные материалы обвинения лежат в плоскости гражданского судопроизводства, тогда как рассматривали их в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством — в этом также читаются усилия межрайонного прокурора, ведь сложно найти уголовное нарушения в облагораживании заброшенного земельного участка и превращении его в коммерческий объект для пополнения городского бюджета налогами.

Тем не менее, Ращупкин успел все же побывать в следственном изоляторе, в это время горожане ежедневно выходили на пикеты, и лишь несколькими днями ранее благодаря усилиям адвокатов и поддержке граждан главу Азова перевели под домашний арест.

Поэтому защите Ращупкина важно сейчас добиться объективного рассмотрения — к несчастью, по данному производству нельзя разбирать задокументированные факты коррупционной деятельности Джиоева, главе города приходится играть по навязанным правилам и оправдываться. Препятствовать развалу дела прокурор может лишь утяжелением статей и появлением очередных новых "фактов", которых не было в первоначальном обвинении — для давления на Ращупкина он будет максимально затягивать суд и выдвигать новые обвинения во взяточничестве, злоупотреблениях и прочем.

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Темы азов арест прокурор обвинение аслан джиоев владимир ращупкин ростовская область
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