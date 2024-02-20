"Театр — это любовь, религия и смысл жизни". Главный режиссёр "Сферы" Александр Коршунов отметил 70-летие

Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей

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11 февраля Александр Викторович Коршунов отметил юбилей — 70 лет. В этот день в театре "Сфера" состоялся творческий вечер, посвященный этой значительной дате. Казалось бы, дата серьёзная, и зрителей должно было ждать торжественное мероприятие, полное официоза, но юбилейный вечер в "Сфере" поразил всех весельем и новизной.

Фото: Пресс-служба театра Сфера

Александр Викторович Коршунов — продолжатель известной актерской династии. Его бабушка — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Клавдия Николаевна Еланская. Мама — советская и российская актриса кино и театра, театральный режиссёр, народная артистка России Екатерина Еланская и папа — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР Виктор Коршунов внесли огромный вклад в развитие отечественного искусства. Александр Викторович Коршунов продолжил дело родителей и посвятил свою жизнь театру и кино. И уже 10 лет он возглавляет театр "Сфера", который создала его мать.

Поздравить именинника приехали народные артисты России: Валерий Баринов, Евгений Киндинов, Лариса Гребенщикова, Владимир Сулимов, Игорь Угольников, Андрей Житинкин, Дмитрий Певцов, директор театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок, заслуженная артистка России Екатерина Образцова и многие другие.

"Замечательный вечер сегодня, потрясающая атмосфера, — оценил происходящее на сцене Евгений Киндинов, — когда звучат поздравления, а актёры — очень чуткие люди, и сразу понимают, это говорят искренне, а тут наигрывают… Но сегодня правда звучит со сцены, с любовью, искренностью и настоящим добрым отношением. Я вспоминаю конец семидесятых годов, совместные поэтические вечера, насколько это было душевно. И мы делились своей радостью с тысячами зрителей, которые приходили к нам. Саша, спасибо твоим папе и маме, спасибо тебе за то, что ты держишь театр "Сфера", которые многие актеры помнят и любят. Успехов тебе и радости!"

В совсем недавние времена театр переживал очень сложный период, но выстоял, вынес мужественно все испытания и это, во многом, благодаря его руководителю Александру Коршунову.

"Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили…" — эти слова звучат в сказке "Маленький принц". Эти слова также являются девизом директора театра "Сфера" народного артиста РФ Александра Коршунова. Нельзя бросать зрителей, которые так привязались к театру. И которые, например, обожают спектакль "Маленький принц". Надо видеть, как потрясающе играет Александр Коршунов роль Лётчика, как верят его герою взрослые и дети. Два часа полной самоотдачи и перевоплощения на сцене — яркое свидетельство как большого таланта, так и прекрасной творческой формы.

Еще в этот вечер сотни зрителей стали свидетелями того, как любят своего директора актёры театра, как ценят и уважают его ученики. Более двадцати лет Александр Викторович преподает в театральном училище им. М. С. Щепкина.

В одном из интервью он сказал: "Мы набираем студентов на курс не только по способностям, по дарованию, которое разглядели, но происходит отбор по "группе крови" и духовной близости, чтобы все сложилось. Потому что если все вместе, если один за всех, все за одного, тогда все делают общее дело. А ведь от этого очень многое зависит…"

Ученики профессора Александра Викторовича Коршунова интересные, способные и даровитые. Они разыграли на сцене потрясающие яркие этюды.

Сегодня журналисты и критики отмечают, что большинство студентов театральных вузов выглядят "как под копирку". Среди них много одинаковых мальчиков и хорошеньких похожих одна на другую девочек. У профессора Коршунова "коршунята" — все разные. Есть и высокие, и не очень, худые и не совсем субтильные, одним словом, как в жизни, лица не перепутаешь…. И все живые, глаза блестят, энергия брызжет, страсть кипит. На таких ребят приятно посмотреть и на сцене, и на экране. Спасибо педагогу!

Зрители не хотели отпускать студентов, но ушли со сцены молодые студенты, пришли зрелые артисты, и никто в этот вечер не заскучал. Были и номера от иллюзионистов, и песни, и танцы, и стихи. Иллюзионисты "раздавали" зрителям деньги, артисты "соображали на троих", представители Малого театра, в котором Александр Викторович прослужил много лет, преподнесли юбиляру красивое праздничное поздравление. Кстати, Александр Коршунов не только играл в Малом театре, но и ставил спектакли, которые идут по сей день.

Три часа непрерывного действия пролетели словно несколько минут. Между выступлениями артистов и поздравлениями от видных деятелей культуры на экране демонстрировались отрывки из спектаклей, фильмов, а также показали фрагменты новой военной картины "По зову сердца" о московских ополченцах, в котором Александр Коршунов сыграл главную роль. Фильм обещает быть событием, ведь в нем Александр Коршунов оставил частицу своего сердца. Это его принцип.

"Я счастлив, что была работа, общение, удивительные открытия на сцене и в кино, — сказал в завершение вечера народный артист РФ Валерий Баринов, — хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить людей, которых я встречал и которые так служили театру, как Коршунов. Для него театр — это любовь, религия и смысл жизни. Он как маяк, за который можно зацепиться взглядом, когда тебе очень плохо, когда ты перестаешь верить в себя. Я счастлив, что выходил с ним на одну сцену в Малом театре, счастлив, что работаю здесь в "Сфере". Благодарен судьбе за то, что она подарила встречу с тобой, Саша!"

В конце вечера юбиляр признался, что не планировал ничего подобного и вовсе хотел отказаться от столь хлопотного дела, как юбилейное мероприятие. Но, к счастью, праздник состоялся. Именинник не только с честью пережил мощное "юбилейное цунами", но и приятно удивил своих поклонников настроем, нет, не семидесятилетнего человека, а творца с юной душой, находящегося в бесконечном творческом поиске. Артист выглядел молодым, энергичным, задорным. И нет сомнения в том, что будет еще много новых постановок и разных юбилеев. Но самое главное, театр "Сфера" работает, сохраняет традиции, собирает аншлаги и находится в постоянном тесном контакте со зрителем, буквально заглядывая каждому в душу.