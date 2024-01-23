Народный артист Игорь Бутман оценил уровень российских музыкантов

Игорь Бутман сравнил уровень российских и зарубежных музыкантов

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Можно ли обвинить в непрофессионализме отечественную музыкальную индустрию; правда ли, что инструментальный уровень современных российских музыкантов стал выше, чем у их западных коллег; как проявить себя молодому исполнителю, Pravda.Ru рассказал советский и российский саксофонист, народный артист России, член Высшего совета "Единой России" Игорь Бутман.

Фото: Fotolia by Lev Dolgatsjov

— Игорь Михайлович, есть мнение, что развал Советского Союза положительно повлиял на отечественную музыку. Возникла целая плеяда рок-артистов, которые писали совсем другие тексты, писали от души и сделали поворот в лучшую сторону в массовом сознании. А что происходит на эстраде сейчас? Как вы оцениваете инструментальное исполнение наших современных музыкантов?

— Сейчас инструментальное исполнение стало гораздо лучше. Группы, которые появились в 1980-е годы: "Кино", "Аквариум" и другие, — были полностью самодеятельными исполнителями на своих инструментах. У них была другая музыка, с другой идеологией: она была даже не против того, что было, а просто всё звучало по-другому, с другими эмоциями.

Инструментализм стал гораздо выше с появлением музыкальных училищ, где преподают:

джаз,

эстраду,

рок.

Сейчас с нашими звёздами популярной и рок-музыки играют очень хорошие барабанщики.

Когда я в 1987 году приехал в Америку и давал интервью на Good Morning America, я сказал, что единственная большая проблема всей нашей музыкальной индустрии — это непрофессионализм. Поскольку профессионализм музыкантов в те годы в Америке был на другом уровне. Сейчас уровень наших музыкантов стал на несколько порядков выше. Российские музыканты завоёвывают первые места на престижных конкурсах, как Евгений Побожий в конкурсе Хёрби Хэнкока в Вашингтоне.

Это говорит о том, что инструментальный уровень наших исполнителей гораздо выше, чем у многих наших коллег из Европы. Во всяком случае в джазе и рок-музыке.

— Изменились ли методики в музыкальных училищах, консерваториях, где учатся будущие исполнители, может быть, мы наконец взяли за основу лучшие западные стандарты? Потому что когда мы слушаем иностранные группы, то сразу определяем их по звуку, плюс они поют в разных тональностях даже на протяжении одной песни, что у нас, к сожалению, большая редкость.

— Конечно, стали использовать западные методики, как только появились джазовые училища. Сначала всё объяснялось на пальцах. Нам рассказывали о музыке старшие товарищи, единственный источник вдохновения которых были записи, с которых они, благодаря своему великолепному слуху, снимали, записывали и потом передавали нам опыт. Потом мы снимали, записывали, передавали опыт. Затем у многих музыкантов появилась возможность учиться за рубежом: в Европе, Америке. Многие из музыкантов, которые там учились, потом вернулись и живут, работают в России.

Кроме того, звук ведь не берётся просто из хорошей колонки — есть много секретов, которые знают наши коллеги за рубежом. Но сейчас уже и российские звукорежиссёры многому научились, и некоторые из них стали лучшими в мире.

Например, многие берут уроки у звукорежиссёра Евгения Поцикайлика, который пишет трактаты для Музыкального колледжа Беркли (США). Он учился у звукорежиссеров Джеймса Фарбера, Воинтема Арсалеса. Многих режиссёров, которые приезжали к нам в Россию на фестивали, он слушал, смотрел, учился, запоминал, записывал.

Поэтому звук сейчас стал лучше, в том числе у наших популярных артистов, они стали звучать тише, чем обычно, но качественнее, и, конечно, у джазовых музыкантов. Надо учиться лучшему у наших коллег, конкурентов, а потом добавлять свое ноу-хау, которое мы находим. Мы ищем новые интонации, а звукорежиссёр ищет новые возможности передать эти интонации.

— Что делать молодым исполнителям: идти за публикой или вести за собой публику, реализовывать своё творческое я или быть в общем мейнстриме?

— Надо быть честным с самим собой и делать то, что тебе нравится. Если это нравится публике, не надо стесняться, потому что мы выходим на сцену для того, чтобы нас слушали: у кого-то 100 человек, у кого-то миллионы людей. Надо верить в себя, в то, что ты нужен людям и люди тебе нужны. И не думать, в мейнстриме я играю или не в мейнстриме.

Вот у меня не получается написать популярную песню. А сыграть, записать композицию, в которой есть сложные аккорды, я могу. Но я из-за этого не переживаю. Мне нравится то, что я делаю.

Поэтому делайте то, что вам нравится, но отдавайтесь этому до конца.

Слушайте своих коллег, предшественников, и смотрите вперёд, и делайте так, чтобы вам нравилось то, что вы делаете.