50 событий фестиваля "Традиция"

17:06 Your browser does not support the audio element. Культура

15 000 человек посетили литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", прошедший в эти выходные в усадьбе "Захарово" (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парке Захарово при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Фото: Пресс-служба фестиваля Традиция

Благодаря богатой и разнообразной программе на фестиваль из года в год приезжают представители трех-четырёх поколений, это как постоянные гости, которые ждут "Традицию" весь год, так и новые.

Авторы идеи фестиваля — режиссер, продюсер, художественный руководитель "Нового Театра" Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин — ежегодно осмысливают и утверждают программу.

В этом году было представлено более 50 событий. Главные вехи программы остались традиционными. Было много музыки — музыканты группы "Аквариум" Олег Шарр и Олег Сакмаров, звезда мировой классической сцены Валентина Лисица, лидер группы "Маша и Медведи" Мария Макарова, известный импровизатор Сергей Летов, группа "ТеАмо", Таисия Краснопевцева со своим уникальным фолк-коллективом, знаменитый Хор Сретенского монастыря с 600-летней музыкальной традицией, автор-исполнитель песен на стихи поэтов как современных, так и "серебряного века" Елена Фролова, рок-группа "Зверобой", семья Лундстремов и многие другие. Также в программе — серия бесед о культуре, истории, философии с невероятными участниками, среди которых Любовь Казарновская, Владимир Стеклов, Эдуард Бояков, Александр Шолохов, Андрей Бледный, Алексей Гинтовт, Евдокия Германова… Большое внимание было уделено поэзии — в программе прочли свои стихи крупнейшие современные поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Воденников, Алексей Шмелев, Александр Пелевин, Игорь Караулов, а вечером Новый Театр представил спектакль о судьбах крупнейших поэтов и философов современности — "Слезы молний".

"Традиция" — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. Фестиваль объединяет мастеров ремесел, народных художников, артистов и исследователей, которые делятся своими знаниями и навыками со зрителями.

Главная традиция — это преемственность поколений, поддержка и развитие исконно русских традиций, передача знаний от одного члена семьи другому, наставничество.

На открытии фестиваля прозвучали приветственные слова Эдуарда Боякова и директора музея-заповедника А. С.Пушкина Александра Рязанова, видеообращение Захара Прилепина.

Молодые актеры Нового театра под руководством Эдуарда Боякова представили "Житие Святого Николая", продолжив "житийную" тему фестиваля "Традиция".

Одним из ключевых событий стал вечер "Памяти Дарьи Дугиной". "Даша была интегральным человеком, человеком удивительной цельности. Когда я говорю про атаку, враг прежде всего атакует личность цельного человека. Человека, который способен подать своей жизнью пример счастливой жизни, полноценной жизни. Даша в этом направлении двигалась. Премия Дугиной должна нести ответ на загадку человеческой цельности", — поделился Эдуард Бояков. На вечере было объявлено о создании премии и фонда имени Дугиной. А писатель Роман Антоновский зачитал обращение отца Дарьи, философа Александра Дугина: "Это замечательная инициатива, едва ли есть лучший способ почтить ее память, ведь Даша была воплощением творчества, она была броском в будущее, жила верой и надеждой".

В завершении фестиваля на Большой поляне "родилась", как выразился Эдуард Бояков, группа "Лавра" с обновленным составом — к бессменным Сергею Калачёву (aka. Grebstelь) и Варваре Котовой присоединился Илларион Брусс. Группа "Лавра" появилась благодаря спектаклю Нового Театра "Лавр" (режиссер — Эдуард Бояков), премьера которого состоится 5 октября 2023 года на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

А в Усадьбе, под открытым небом представили премьеру Нового Театра — спектакль "Слезы молний" режиссера Сергея Глазкова. Слёзы молний — это документальный рассказ с театральной сцены о героях современной русской культуры: поэтах Игоре Караулове, Марии Ватутиной, Анне Ревякиной, легендарном Юрии Кублановском, музыканте Петре Лундстреме, а также о погибшем поэте, воине Донбасса Игоре Граче и философе Дарье Дугиной. Чтецами выступили народный артист России Валентин Клементьев и Амина Синагатуллина. Стихи Игоря Грача и Дарьи Дугиной звучали под скрипку Петра Лундстрема. Это был разговор со зрителем на серьёзные социально-политические и духовные темы языком современного героя — ровесника этого века, времени.

Эдуард Бояков, один из основателей фестиваля "Традиция", художественный руководитель Нового Театра, председатель Русского художественного союза, режиссёр театра и кино, продюсер:

Размышляя о жанрах фестивального искусства, о программе, ориентируясь на самые разные аспекты — и на кухню, и на музыку, и на развлечения, и на детские игры, — мы осознаем, что сегодня слово "традиция" приобретает новый, острый, актуальный смысл.

Наши победы, спасение в актуализации традиции, в том, что мы должны перестать гнаться исключительно за чем-то новым. Будучи художниками, а значит ориентируясь на художественный поиск и открытие, мы, тем не менее, не должны забывать о том, ради чего мы ведем поиск, для кого совершаем открытия. Если исключительно для собственного эго, удовольствия, гордыни, то мы, конечно, придём к той кризисной точке, к которой пришла западная цивилизация, потерявшая связь с семьёй, с Богом, с национальными корнями и в общем-то зациклившейся только потребительском формате. Это не принесёт счастья. Когда есть семья, есть бабушки, дедушки, не все из них живы, но мы всех помним, любим, молимся за них, благодарим их в молитвах, вспоминаем песни, которые они нам пели, и понимаем, что наши внуки тоже их должны вспоминать, все будет хорошо. Это фундамент, на котором надо строить настоящую, большую, полноценную счастливую жизнь.

Захар Прилепин, писатель, общественный деятель, основатель фестиваля "Традиция":

8 лет мы делали традицию в широком и в прямом смысле. Мы делали фестиваль "Традиция". И собирали мы его по тем принципам, по которым сейчас живет вся страна. Мы собрали тогда всех своих по Донбассу — музыкантов, поэтов, военкоров, писателей. Это было основанием для нашей встречи. Более того, приехали наши товарищи, друзья, братья. Приехали за свои деньги, а уж выступали тем более бесплатно. Так начиналась "Традиция" и до сих пор она длится. Вся наша команда является сутью русской культуры, сутью происходящего, она поддерживает нашу армию. Из "Традиции" надо лепить новую культуру, новую Россию. Об этом мы с Эдуардом Бояковым говорим все эти годы. Надеюсь, нас услышат. А если не услышат, мы, помолясь, продолжим свое дело дальше. И Даша Дугина с нами.

Мария Кубланова, директор фестиваля "Традиция":

Очень важно, что за восемь лет "Традиция" приобрела своего зрителя. Безусловно, у нас есть круг музыкантов, артистов, писателей, поэтов, историков, философов, культурологов, которые любят фестиваль и приезжают сюда, они — часть этого пространства. Но есть и зрители, никак не связанные со сферой искусства, которые любят фестиваль и ждут его весь год, и их становится все больше — в этом году 15 тысяч. В большинстве — это семейная аудитория. Фестиваль становится поводом для всей семьи провести целый день вместе. "Традиция" объединяет всех тех, кто живет здесь, на этой земле, вокруг наших культурных традиций, тех, кто понимает важность Традиции в любой культуре.

Александр Рязанов, директор музея-заповедника А. С.Пушкина:

В каждой семье, как и в каждом государстве, есть свои традиции, которые свято соблюдаются. Так и у нас родилась — "Традиция". В усадьбе Захарово прошли самые лучшие, детские, годы жизни Александра Пушкина, где бабушка Мария Ганнибал обучала его русскому языку.

Каждый год фестиваль "Традиция" — это повод вспомнить об Александре Пушкине и о других великих русских поэтах, писателях и композиторах, вспомнить о том, что нас объединяет великая культура и мы являемся ее частью.

Любовь Казарновская, оперная и камерная певица, актриса, профессор, академик РАЕН, общественный деятель, участник фестиваля:

Идея фестиваля просто потрясающая! Земля русская такими традициями и фестивалями должна питаться. Я очень благодарна Эдуарду, что он позвал меня сюда. Сегодня моя беседа была про то, что мы можем изменить парадигмы российской внутренней жизни и от нас многое зависит. Благодаря таким фестивалям мы чувствуем, что мы — нация, мы — Отечество, и мы прорастаем в эти корни.

Владимир Стеклов, актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ, участник фестиваля:

Традиция — любое хорошее, чистое, светлое, как Рождество Христово. "Традиция", думаю, не случайно проходила в большой церковный праздник — Преображение Господне. Нашим детям нужно вкладывать традиционные ценности — духовные, этические, моральные. Дети должны получать их в семье. Для того, чтобы рассказать об этом нужно выбирать богатый, глубокий язык души, единственный достойный понимания.

Петр Лундстрем, музыкант, скрипач-виртуоз:

Традиция сейчас особенно важна во всех ее проявлениях и замечательно, что год за годом это семейный фестиваль, и что русские семьи нашей огромной необъятной страны сюда приходят радоваться жизни, смотреть за настоящим искусством без всяких приставок.

"Традиция" отличается от других фестивалей тем, что здесь одновременно проходит 50 мероприятий. Я не знаю больше таких фестивалей.

"Традиция" — наше общее дело. Для нас выступать на фестивале Захара Прилепина и Эдуарда Боякова — большая радость, удовольствие и честь.

Андрей Бледный, музыкант, основатель группы "25/17":

Мы выступали со спектаклем по роману Захара Прилепина "Обитель" на самой первой "Традиции". И все эти годы я хотел сюда вернуться, но никак не получалось в силу разных причин — обычно летом проходят фестивали, на которых наша группа выступает. В этом году все совпало, плюс вышла книга, где я был одним из участников диалогов о русской культуре, и сегодня мы эту книгу презентовали.

"Традиция" для меня настоящий патриотический фестиваль, когда люди искренне говорят о русской культуре и, собственно, её здесь и демонстрируют. Нужно продолжать это делать.

Алексей Беляев-Гинтовт, современный русский художник, лауреат "Премии Кандинского" в номинации "Проект года":

Сейчас важно осознать малую домашнюю церковь — семью. Далее она транслируется на общество, потом на государство, на великую общность, на народ, который однажды появившись в истории, не должен исчезнуть. В этом смысле движение русского народа в истории есть великое и неостановимое движение во времени и пространстве. До сих пор мы расширялись, потом настало странное время остановки и отступления. Моя интуиция говорит мне, это время отступления закончилось.

Мария Ватутина, поэт, журналист, редактор, прозаик, драматург, член Союза писателей Москвы:

Когда едешь на "Традицию", понимаешь, что на него приедут все твои, как говорит Захар Прилепин, свои, родня. Идёшь по дорожке усадьбы и встречаешь родных людей, давних знакомых, близких, друзей. Здесь масса площадок, на которых патриотическая истина, народное традиционное искусство, плюс лекции, концерты, гулянья. Фестиваль уникален по своему многоголосию, на нем собраны все патриотические силы российской культуры.

Дмитрий Воденников, поэт, прозаик, эссеист и радио-телеведущий:

Я достаточно долгое время сотрудничаю с Эдуардом Бояковым. Он позвал сюда, и я сразу согласился, потому что всё, что он делает, он делает очень хорошо. Мне кажется, мы должны думать о том, как мириться, между людьми и должно возникать какое-то натяжение мира, попытки разговора, на каких бы позициях они не стояли. Мы — люди, а значит, можем договориться и это традиция. Мне нравится, что фестиваль, будучи традиционным, работает на каких-то областях новаторства. Я слышал здесь совершенно потрясающих современных музыкантов. Если взять поэтов, которые работают не в границах одного четверостишия, они могут перейти в верлибр или в сложно организованный текст. Сейчас очень много традиций, мы нажили, накопали этого "золота", и теперь можем не тратить его бесполезно, а пользоваться им. И в этом тоже есть своя традиция.

Мария Макарова, лидер группы "Маша и Медведи":

Традиция — это не поклонение пеплу, а поддержание огня. Фестиваль "Традиция" — это самое актуальный фестиваль, который существует в России. Здесь — соль земли.

Елена Фролова, певица, композитор, поэт:

"Традиция" — прекрасная задумка. Фестиваль проходит недалеко от Москвы, на природе. Очень интересно сделаны площадки, всегда потрясающие авторы, музыканты, поэты. Здесь есть все: и для детей, и для взрослых, которые хотят побольше узнать о культуре, искусстве, философии, и для тех, что хотят просто послушать хорошую музыку. Всё совпало — и место, и знаковость, и подбор участников. Я не первый год на этом фестивале, и всегда с удовольствием сюда приезжаю, привожу друзей.

Традиция — это сохранение каких-то вещей, с которыми мы растем в семье, на что мы опираемся, например, доброта, любовь, взаимопонимание. Настоящая семья — это когда люди стараются беречь друг друга, где всегда в приоритете то, что помогает сохранить друг друга, сохранить мир вокруг себя, сделать его лучше.

Александр Леонов, автор этно-электронного проекта из Карелии Yarga Sound System:

Традиция — это традиционные музыкальные инструменты. На фестивале мы представили звучащую, оснащенную струнами лодку-однодеревку. В народной традиции такие лодки использовали как сигнальный барабан. Долбленки — архаический тип лодок, известный многим народам мира. И мы рады, что благодаря фестивалю об этой традиции узнало больше людей.

Таисия Краснопевцева, фолк-певица, исполнитель русских народных песен:

На "Традиции" я восьмой раз, поэтому быть здесь — моя традиция. На мой взгляд, этот фестиваль — один из лучших, он с уникальной атмосферой, чудесным составом участников и организаторов. Очень здорово, что сюда приезжают семьи с детьми. Они тут с утра до вечера не устают и прекрасно себя ощущают, им интересно, а это дорогого стоит.