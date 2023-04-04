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Александр Приходько

На Московском экономическом форуме Новый Театр представит спектакль о Петре Столыпине

Культура

4-5 апреля в Москве пройдет одно из самых ожидаемых экономических событий года — VII Московский Экономический Форум (МЭФ), с ключевой темой "Новый мир. Новая индустриализация".

На Московском экономическом форуме Новый Театр представит спектакль о Петре Столыпине

"Мы предлагаем альтернативную парадигму экономической политики и философии развития страны на ближайшие годы. Мы хотим видеть динамично развивающуюся, самодостаточную Россию, а не страну — сырьевой придаток", — заявил председатель и основатель Московского экономического форума, президент ассоциации "Росспецмаш", член Попечительского совета Нового Театра Константин Бабкин.

В первый день форума Новый Театр представит спектакль "У премьер-министра мало друзей. 1911", а во второй — художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков выступит модератором сессии "Культурная среда и культурная политика 2023".

Спектакль "У премьер-министра мало друзей. 1911". 4 апреля

В спектакле заняты: Эдуард Флеров, Юлия Волкова, з. а.России Анна Большова, н. а. России Валентин Клементьев, н. а. России Михаил Кабанов и другие.

Председателя совета министров Российской Империи Петра Аркадьевича Столыпина убивали одиннадцать раз. На одиннадцатый в 1911 году — убили.

О жизни этого неординарного человека, отца шестерых детей, крупнейшего в истории России государственного деятеля, фигуры противоречивой и неоднозначной, написана пьеса Святослава Рыбаса "У премьер-министра мало друзей", которая легла в основу одноименного спектакля.

У Столыпина было не просто мало друзей, у него было много врагов. Его критиковали "слева" и "справа", консерваторы и либералы, демократы и реакционеры. О противоречивости его убеждений говорит тот факт, что он, внеся в повестку Совета министров вопрос об отмене черты оседлости, сам проголосовал против. Он метался между семейным очагом и кабинетом министра, между желанием быть счастливым мужем и необходимостью быть общественным деятелем, его совесть входила в противоречие с долгом, ему, родовитому дворянину отказывал в поддержке русский император Николай II, считая его реформы слишком радикальными, а застрелил — анархист-еврей Богров, бывший агент охранки, видя в нем вдохновителя политической реакции.

А вообще-то пьесу можно было бы назвать по аналогии с оперой Глинки "Жизнь за царя" — ведь предсмертными словами министра в Киевском оперном театре было обращение к императору: "Счастлив умереть за царя".

Дата и время: 5 апреля, 18:30-20:00.

Сессия "Культурная среда и культурная политика 2023". 5 апреля

Участники:

  • Каринэ Геворгян, российский политолог, востоковед, конфликтолог;
  • Олег Иванов, учёный, эксперт, аналитик в области культуры и креативных индустрий, один из разработчиков Основ и Стратегии государственной культурной политики;
  • Дмитрий Карпов, эксперт НТИ Университета 20.35 "Клубы мышления", автор бестселлера "Мышление как инструмент", один из "Топ-100 креативных лидеров России";
  • Дмитрий Кузнецов, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне;
  • Протоиерей Василий Гелеван, военный священник, штатный клирик храма Благовещения в Сокольниках, Патриаршего Подворья при штабе ВДВ, ведущий программы "Утро" на телеканале "Спас".
  • Сергей Мардан, журналист, публицист, колумнист, радиоведущий, блогер.

Место: 2 этаж, Аудитория 1 № 13.

Дата и время: 5 апреля, 11:00-12:30.

Эдуард Бояков

"Сегодня в России вновь возникает тема финансового, технологического, продовольственного суверенитета. Однако всё это невозможно без культурного суверенитета. Ведь именно в культуре скрыты самые глубокие мотивы людей, настроение общества. Эмоциональный подъем или депрессия — важный экономический фактор, который во многом определяет поведение на рынках. Наше представление о ценностях — это связь с языком, с предками. Эти образы являются важнейшими факторами, которые в свою очередь определяют исход битвы, в том числе экономической, военной".

Дмитрий Кузнецов

"Культурная среда и культурная политика завтра — следствие принятых сегодня принципов отбора, подготовки и продвижения управленческих кадров. Мне, как участнику рабочей группы по возрождению Института Культуры (МГИК), важно услышать мнение экспертов относительно целеполагания для будущего руководства главной кузницы менеджеров в сфере культуры. Я приду задавать вопросы и стараться услышать ответы, которые помогут внести вклад в эффективную реализацию государственной культурной политики".

Дмитрий Карпов

"Культурная политика России — это не попытка противостоять и противопоставлять себя западной модели картины мира, а наоборот сохранить и реализовать те ценности нашей общей цивилизации, которую современный запад самонадеянно и самостоятельно начал разменивать на новую модель, отрицая и христианскую культуру и гуманизм и философию рационализма. Конкретные шаги, стратегии, методы мы давно обдумываем и вероятно самое время начать их реализовывать — время пришло".

Олег Иванов

"Обсуждение культурной политики на экономическом форуме считаю важным событием, без культуры нет экономики, без культурного суверенитета любые наши достижения становятся мгновенно достижениями наших противников. К сожалению, пока это разделено, и технологии живут отдельно от культуры, а люди искусства от ученых и инженеров и практиков. Мы едины, и это должно стать нашей идеологией".

О форуме

МЭФ — одна из крупнейших в стране площадок для обсуждения развития и возможностей национальной экономики. В форуме примут участие промышленники, экономисты, политологи, представители органов власти, научного и бизнес-сообществ, зарубежные эксперты из Германии, Индии, Китая, ОАЭ и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы москва петр столыпин
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