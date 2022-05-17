"Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде

В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля под названием "Человек в закрытой комнате".

Драматург пьесы — Татьяна Загдай ,

, режиссёр-постановщик — Павел Пархоменко.

Сцена из спектакля Театра им. Моссовета "Человек в закрытой комнате"

Главная героиня по имени Жанна (её очень талантливо и пронзительно играет молодая актриса Лилия Волкова) приезжает в свой родной провинциальный городок для того, чтобы похоронить отца и получить в наследство небольшую квартирку, в которой она выросла.

Во время похорон в городе, в котором "стараются не умирать по праздникам и выходным", так как сервис услуг по-прежнему на средневековом уровне, нахлынувшие горькие воспоминания о детстве и семье расставляют в душе героини всё по своим местам. Жанна вдруг понимает причину всех своих неудач и провалов. Приходит ясное осознание:

почему она не общалась много лет с отцом,

почему для неё не ценна семья и всё, что с ней связано,

и даже почему она никогда не любила город, в котором родилась и выросла.

"Главной героине, — говорит режиссёр-постановщик Павел Пархоменко, — не хватало любви и родительской заботы с самого детства. Девочки очень любят своих отцов и именно отсутствие отцовской любви нанесло ей непоправимую травму на всю жизнь. Обида на отца, которую она носила в себе с детских лет, так и не дала благополучно построить свою личную жизнь.

Ещё эта пьеса — осмысление того, почему мы друг друга любим только после смерти и как бывает пусто на душе, когда уходит близкий человек… "

Отсюда метафорично на сцене смотрятся эпизоды с пустыми бутылками. Персонажи то и дело носят туда-сюда ящики, в которых гремит пустая тара. В провинции подобная "валюта" в большом ходу. А в повседневной жизни встретить на дороге человека, несущего пустую посуду, — плохая примета. Вот и мечется наша героиня между плохих примет и детских обид, пытаясь рационально осмыслить свою никчёмную жизнь. Иногда она себя презирает, иногда жалеет, иногда насмехается над собой. Ей больно возвращаться в прошлое, там она оказывается в той самой "закрытой комнате", из которой она много лет пытается выбраться.

"Комната, откройся!" — так и хочется скомандовать и выпустить из неё героиню. Но она мечется в этой комнате как загнанный зверь…

Сцена из спектакля Театра им. Моссовета "Человек в закрытой комнате"

Дочь постоянно ведёт диалог с умершим отцом. Зловеще и страшно эту роль сыграл актёр Леонид Евтифьев: когда покойник начинает говорить, зал от неожиданности вздрагивает. Эти беседы наталкивают на мысль, что жизнь почившего прошла совсем не удачно и не счастливо. Человек не нашёл себя в жизни, не реализовал свой потенциал, не принёс счастья своим близким, оттого и мучался, и мстил за свою потерянность семье…

"Стоит отъехать от Москвы на 100 километров, — размышляет режиссёр спектакля, — и вы сталкиваетесь с невероятным убожеством жизни… После развала Советского Союза люди не находят себя в новых реалиях, не видят своей жизненной цели, не понимают сути нового государства. А жить без цели, надежды, уверенности в завтрашнем дне — невозможно. Но также невозможно жить без уважения и без любви к ближнему".

Люди, не нашедшие себя в новых реалиях, пытаются идти в ногу со временем, отсюда и попытка подходить к любой ситуации рационально, подключить логику и расчёт. Но не получается жить по расчёту, ибо наш народ в основном прост и доверчив. Беда провинции в том, что она всем и всему верит на слово…. Мы очень доверчивая нация… Наверное, в нашей генетике заложена фундаментальная вера в добрую сказку с хорошим концом, и ничего мы с этим поделать не можем.

Сцена из спектакля Театра им. Моссовета "Человек в закрытой комнате"

Верит и Жанна, что встретится ей наконец тот самый принц на белом коне и увезёт её в прекрасные сказочные дали. А пока вместо принца — подлец начальник, от которого пришлось делать аборт на позднем сроке, и маленькая девочка, являющаяся во сне и напоминающая о несостоявшемся материнстве. Но она продолжает доверять, доверяет и шныряющему по углам соседу Костику, дружку детства, который в итоге крадёт у неё деньги, тем самым плюнув в душу. А гад папаша, который даже квартиру в наследство оставить нормально не может… Недвижимость давно заложена в банке. Не жизнь, а разочарование и обида на всех и всё. Кому в этой жизни верить? На кого ориентироваться и опереться?

Казалось бы, постановка "Человек в закрытой комнате" депрессивна и печальна, но это не так… В спектакле всё сделано настолько динамично, что часто забываешь о грустном. В "Человеке в закрытой комнате" много смешного, буквально выхваченного из жизни. Полицейские, которые берут взятки даже одеждой, патологоанатомы, в руках которых вместо инструментов прейскурант с расценками (в этот момент любимый Жванецкий сказал бы: "Почём стоит похоронить?"), банковские работники, разводящие на новые кредиты, — всё кружится на сцене вокруг главной героини, обдавая зрителей яркими брызгами импровизации и непредсказуемого обаяния…

Симпатичны все без исключения. Даже сотрудница полиции, берущая взятку, находит позитивный отклик у зрителей. Она не только считает деньги, но и даёт дельный совет главной героине: "Беги ты отсюда быстрее. Не связывайся с такими. Пропадёшь". А ведь могла просто молча взять купюры…

Сцена из спектакля Театра им. Моссовета "Человек в закрытой комнате"

Спектакль поставлен остроумно, стильно, много интересных деталей, скрытых в неожиданном реквизите. Крупные кинопортреты главной героини на стене в глубине сцены особенно выразительны.

А если взять отдельные эпизоды с актрисой Верой Каншиной (она сыграла сразу три разноплановые роли, одна из них — та самая сотрудница полиции), то их можно смело отсылать на самые престижные театральные премии… Для многих зрителей потрясающая, комедийная актриса стала открытием. По отзывам, на спектакли в Театре имени Моссовета с её участием людям хочется теперь приходить специально.

Сосед Костик (его талантливо изобразил Андрей Смирнов) словно вынырнул в своём спортивном костюме из далёкого криминального прошлого 90-х и, как только он получит деньги за извоз и за услуги, сразу нырнёт туда обратно… У Андрея Смирнова специфическое чувство ритма на сцене, актёрская работа пластична и убедительна. Костик в его исполнении — это непознанный мир, несмотря на всю свою поверхностную примитивность.

Александр Емельянов в роли начальника-подлеца, когда появляется на сцене в чём мать родила, как ни странно, харизматичен. Из одежды на нём — лишь шапка, в руках — блестящий самовар… Но этот эпизод наготы оправдан и к месту. А самовар, прикрывающий гениталии, — настоящий отдельный действующий персонаж.

Спустя какое-то время в этом спектакле актёр перевоплощается из радостного начальника с самоваром в угодливого банковского служащего, который закатывает истерику из-за плохой оценки клиента. И героине вдруг становится жалко этого человека, да так, что хочется взять у него кредит под огромные и невыгодные проценты, ведь он недавно женился, у него семья и маленький ребёнок… И банковского клерка жаль, и соседа-воришку Костика, которого надо вытащить из полиции, жаль… И больше всего отца жаль, что не позвонила, не поговорила, не сократила ту пропасть, которую он сам же и установил.

И опять наша героиня всем верит, жалеет, сострадает. Такие вот они, русские женщины, которые и коня на скаку остановят, и кредит возьмут под большие проценты, чтобы за неудачника заплатить, и телевизор подарят бедной соседской семье. И самое главное — простят всех за обиды. Легковерные, но с потрясающей ментальной силой. Таких не забывают.

Жанна — благородная душа, пусть немножко непутёвая, но с таким человеком можно пойти в разведку. И хоть нет уверенности в том, что в её судьбе всё сложится успешно, из своего поля зрения эту героиню уже не хочется отпускать. Начинаешь думать о ней, переживать за неё. Хочется с ней подружиться и узнать, что там дальше…

"Человек в закрытой комнате", — говорит режиссёр постановки, — это спектакль о любви и прощении, о поиске смыслов и корней, о вере и надежде на то, что все мы когда-нибудь будем счастливы".

Как же хочется ему верить…

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