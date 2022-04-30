EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Каргашин

Историк Николай Сапелкин: на Украине идёт борьба за будущее всего человечества

Культура

Будет ли когда-нибудь стыдно российским деятелям культуры, которые осудили нашу спецоперацию на Украине; почему мы должны радоваться антироссийским санкциям; когда другие страны наконец поймут, что Россия в очередной раз спасла весь мир, рассказал Pravda.Ru историк, общественный деятель, член Союза писателей России Николай Сапелкин.

Историк Николай Сапелкин: на Украине идёт борьба за будущее всего человечества

Думать о будущем

— Николай, как ты оцениваешь то, что происходит с Россией, с нами? Можно ли провести параллели с советской эпохой? Почему часть творческой элиты повела себя некрасиво и стала работать против нашей страны?

— После Гражданской войны мы смогли выстроить мощнейшую индустриальную державу, за десять лет став первой индустриальной страной Европы и второй индустриальной страной мира, смогли создать мощную боеспособную армию. Но самое главное, морально-политическое единство народа, дружба народов и патриотизм сработали, и у нас появилось монолитное общество. Разрозненные народы Советского Союза почувствовали себя единым народом, у нас сложилась политическая нация в 1930-е годы.

Точно так же и у нас сейчас формируется настоящая русская нация. Мы теперь миру можем сказать, что снова являемся носителями традиционных ценностей, которые может разделить всё человечество.

На Западе говорит, что для них важны ценности трансгендера, ЛГБТ. Но их народы сами себя убивают: такие отношения не ведут к появлению потомства. Если ты перешёл на это поле, то ты последний представитель своего рода, ты не наследуешь землю, а тогда для кого мы её освобождаем?

Нынешняя борьба более масштабная, чем просто кризис на Украине: идёт борьба за будущее всего человечества.

Есть силы, которые хотели бы сократить человечество до золотого миллиарда, чтобы не тратить ресурсы. Идёт борьба за будущее ещё и в том плане, какая цивилизация будет построена. Мы хотели бы, чтобы русские люди остались, русская цивилизация существовала, чтобы мы не потеряли свою идентичность и могли донести людям свои ценности. Вокруг традиционных ценностей население планеты сплотится, и мы получим планетарную поддержку.

Потом всем деятелям культуры, которые сейчас пищат и вопят, будет стыдно. Они говорят, что Россия изолирована, а мы станем светлым миром. Они переживают, что из России уходят "Макдональдс" и другие бренды, а мы радуемся, что появляется возможность для развития отечественного предпринимательства, освобождаются уже разработанные экономические ниши, куда придут наши деловые люди. Казалось бы, экономическое развитие застопорилось, особенно малый бизнес, потому что пришли международные торговые сети, а теперь они ушли сами. Они создали все условия для развития этих сегментов бизнеса и оставили это нам. Нам надо сейчас работать, радоваться. И молиться, сожалеть о том, что гибнут люди с нашей стороны и с украинской стороны наши братья.

Виновные в развязывании войны в центре Европы должны быть наказаны. То, что было в ЛДНР восемь лет, в Одессе в Доме профсоюзов, требует открытого судебного процесса, чтобы это не повторилось.

Когда народы мира увидят наконец, что там происходило, когда узнают о сути биолабораторий на Украине, то они вздохнут с облегчением из-за того, что Россия в очередной раз спасла мир. А если бы этого не случилось, они бы вздрогнули от ужаса, от происходящего на этих землях, если бы мы своевременно не вмешались.

Я не сторонник военных действий, но раз уж так история повернулась, нам нужно думать о наших будущих отношениях:

  • экономических,
  • товарищеских,
  • культурных.

Уже сейчас нужно планировать проекты, которые будут нас объединять.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы сергей каргашин
Sberbank
Новости
Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet из-за конфликта с Грецией
Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"
Яков Кедми: Украину разделят на богатую Новороссию и аграрную Западенщину
Танкист ВС РФ "Казак" рассказал о зверствах нацистов на Украине: "Распятые тела"
В соцсетях появился фейк, направленный против партнёрства РФ и Китая
В "Роскосмосе" определили дату прекращения работы на МКС
У летевшего из России в Таджикистан Airbus дважды отказала система навигации
В Госдуме сочли политической уловкой планы Берлина отказаться от нефти из России
Команды из России отстранят от футбольных турниров и на следующий сезон
Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Последние материалы
В Госдуме сочли политической уловкой планы Берлина отказаться от нефти из России
Историк Николай Сапелкин: на Украине идёт борьба за будущее всего человечества
Команды из России отстранят от футбольных турниров и на следующий сезон
Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей
Политолог Гаспарян: Польша не упустит момент забрать часть Украины
В ФРГ раскритиковали канцлера Шольца за перелёт из Японии через Северный полюс
Эксперт: "Азов"* раз за разом срывает эвакуацию гражданских из-за страха
Казахстан: информация о согласованных митингах по Украине — фейк
Из-за санкций против дочки "Новатэка" в Польше могут взорваться 500 вагонов газа
Эксперт назвал реакцию России на отключение от Интернета: "Полетят "Искандеры"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников