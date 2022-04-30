Историк Николай Сапелкин: на Украине идёт борьба за будущее всего человечества

Будет ли когда-нибудь стыдно российским деятелям культуры, которые осудили нашу спецоперацию на Украине; почему мы должны радоваться антироссийским санкциям; когда другие страны наконец поймут, что Россия в очередной раз спасла весь мир, рассказал Pravda.Ru историк, общественный деятель, член Союза писателей России Николай Сапелкин.

Думать о будущем

— Николай, как ты оцениваешь то, что происходит с Россией, с нами? Можно ли провести параллели с советской эпохой? Почему часть творческой элиты повела себя некрасиво и стала работать против нашей страны?

— После Гражданской войны мы смогли выстроить мощнейшую индустриальную державу, за десять лет став первой индустриальной страной Европы и второй индустриальной страной мира, смогли создать мощную боеспособную армию. Но самое главное, морально-политическое единство народа, дружба народов и патриотизм сработали, и у нас появилось монолитное общество. Разрозненные народы Советского Союза почувствовали себя единым народом, у нас сложилась политическая нация в 1930-е годы.

Точно так же и у нас сейчас формируется настоящая русская нация. Мы теперь миру можем сказать, что снова являемся носителями традиционных ценностей, которые может разделить всё человечество.

На Западе говорит, что для них важны ценности трансгендера, ЛГБТ. Но их народы сами себя убивают: такие отношения не ведут к появлению потомства. Если ты перешёл на это поле, то ты последний представитель своего рода, ты не наследуешь землю, а тогда для кого мы её освобождаем?

Нынешняя борьба более масштабная, чем просто кризис на Украине: идёт борьба за будущее всего человечества.

Есть силы, которые хотели бы сократить человечество до золотого миллиарда, чтобы не тратить ресурсы. Идёт борьба за будущее ещё и в том плане, какая цивилизация будет построена. Мы хотели бы, чтобы русские люди остались, русская цивилизация существовала, чтобы мы не потеряли свою идентичность и могли донести людям свои ценности. Вокруг традиционных ценностей население планеты сплотится, и мы получим планетарную поддержку.

Потом всем деятелям культуры, которые сейчас пищат и вопят, будет стыдно. Они говорят, что Россия изолирована, а мы станем светлым миром. Они переживают, что из России уходят "Макдональдс" и другие бренды, а мы радуемся, что появляется возможность для развития отечественного предпринимательства, освобождаются уже разработанные экономические ниши, куда придут наши деловые люди. Казалось бы, экономическое развитие застопорилось, особенно малый бизнес, потому что пришли международные торговые сети, а теперь они ушли сами. Они создали все условия для развития этих сегментов бизнеса и оставили это нам. Нам надо сейчас работать, радоваться. И молиться, сожалеть о том, что гибнут люди с нашей стороны и с украинской стороны наши братья.

Виновные в развязывании войны в центре Европы должны быть наказаны. То, что было в ЛДНР восемь лет, в Одессе в Доме профсоюзов, требует открытого судебного процесса, чтобы это не повторилось.

Когда народы мира увидят наконец, что там происходило, когда узнают о сути биолабораторий на Украине, то они вздохнут с облегчением из-за того, что Россия в очередной раз спасла мир. А если бы этого не случилось, они бы вздрогнули от ужаса, от происходящего на этих землях, если бы мы своевременно не вмешались.

Я не сторонник военных действий, но раз уж так история повернулась, нам нужно думать о наших будущих отношениях:

экономических,

товарищеских,

культурных.

Уже сейчас нужно планировать проекты, которые будут нас объединять.