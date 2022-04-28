Климов: успех спецоперации РФ на Украине равносилен геополитическому краху США

Успех российской спецоперации по демилитаризации Украины будет равносилен геополитическому краху США. Такое мнение выразил российский сенатор Андрей Климов.

По его словам, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона. Он напомнил, что Индия недавно поразила Штаты своим отказом вводить санкции в отношении РФ. Как отметил сенатор, на этом фоне в США приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Киева.

Климов убеждён: Штаты действуют по принципу "отнять и поделить", устраивая "неолиберальный беспредел". Он пояснил, что многие страны сейчас бегут от "удушающих объятий дяди Сэма".

Политик подчеркнул: США "тихо ненавидят" не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в континентальной Европе.

"Вот почему для янки наша будущая победа над их украинскими наймитами равносильна в конечном счете геополитическому краху", — указал Климов.