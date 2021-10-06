Самые скандальные произведения искусства

Французский скульптор-абстракционист Константин Бранкузи как-то сказал:

"Объекты искусства — это зеркала, через которые каждый видит то, на что похож он сам".

Во все времена создавались произведения, бросающие перчатку вызова общественности, ведь само их существование свидетельствует о возможности диалога в обществе и о том, насколько многогранными и сложными могут быть те проблемы, с которыми работает искусство. О некоторых таких работах — наша статья.

"Спящие" Густав Курбе

«Спящие» Густав Курбе

Единственная попытка автора выставить свою картину в 1872 году закончилась составлением полицейского отчёта.

Появление "Спящих" сразу было воспринято как новаторство, выходящее за рамки традиционного и приличного.

Считается, что Курбе написал эту работу под впечатлением от стихотворения Шарля Бодлера, в котором рассказывается о двух лесбиянках.

У произведения есть два альтернативных названия — "Подруги" и "Лень и сладострастие", однако последнее, создающее негативный аллегорический подтекст, едва ли отражает идею такого последовательного реалиста, как Курбе.

Знакомые с картиной представители буржуазной парижской публики негодовали. Например, в уничижительном ключе о ней, как и о самом художнике, отозвался в своей статье драматург и прозаик Александр Дюма-младший, назвав автора и его произведение "далёким от всякой человечности и высокого искусства". После широкого осуждения в печати "Спящие", как и "Происхождение мира" надолго была спрятана в частных коллекциях Парижа и не выставлялась для публики до конца XX века.

Несмотря на всю свою противоречивость, работа со временем была признана хорошим образцом реалистического эротизма в искусстве, а также вдохновила многих художников на разработку сюжетов, связанных с лесбийскими парами, которые до этого долгое время были абсолютным табу в те времена.

"Авиньонские девицы" Пабло Пикассо

Пабло Пикассо Авиньонские девицы

Авиньонские девицы сегодня считаются программным произведением искусства, с которого начался кубизм. Однако прежде, чем занять столь высокий статус в мировой живописи, картине, как и её автору, пришлось столкнуться со шквалом критики и непонимания.

Оригинальное название картины, придуманное художником — "Авиньонский бордель", его друг Андре Сальмон, впервые выставляя картину в 1916 г., перефразировал в "Философский бордель", смягчив затем название до "Авиньонских девиц", чтобы не шокировать публику. К слову, сам Пикассо эту идею не оценил — он продолжал нежно называть картину "мой бордель".

Объекты изображения вряд ли могли удивить искушенный бомонд: они уже видели немало картин с наложницами, рабынями и куртизанками.

Шокировало то, КАК Пикассо их изобразил. Вместо румяных красавиц с бархатной кожей художник показал деформированные тела, а вместо лиц — страшные африканские маски. Эти девицы не выставлены для утехи публики, они агрессивны и воинственны. Их отталкивающий облик подчеркнут частоколом острых углов, которыми усеяна картина.

На момент написания революционный эксперимент под названием "Авиньонские девицы" не оценил никто: ни публика, ни критика, ни даже коллеги-художники, такие же авангардисты, как и сам Пикассо.

Как бы то ни было, непризнанность работы не остановила гениального художника от дальнейшего развития в кубизме, и сегодня "Авиньонские девицы" занимают знаковое место в истории мировой живописи.

"Три этюда к фигурам у подножия распятия" Фрэнсис Бэкон

«Три этюда к фигурам у подножия распятия» Фрэнсис Бэкон

Когда говоришь о Бэконе, трудно выделить что-то скандальное. Потому что всё такое. Но эта работа, абсолютно потрясшая общество, вызвала шквал ужаса.

"Три этюда к фигурам у подножия распятия" — знаковое произведение Фрэнсиса Бэкона, один из первых его триптихов, положивших начало череде подобных работ.

Его герои — гротескные, аморфные монстры с острыми зубами, каждый из которых выражает эмоцию, возведённую в абсолют. Тоска, ярость, гнев, отчаяние — каждый увидит в этом что-то своё, но неизменно тяжёлое, оставляющее странный осадок где-то глубоко внутри.

Сам сюжет распятия довольно условен и аллегоричен: картина была написана в 1944 году, когда мир был потрясен ужасами войны. Получилась работа о страдании и ответственности человека за него вне времени и пространства.

Тогда произведение Бекона мягко говоря — шокировало. Ужас и отвращение накрывали зрителей.

Сам же художник, называя себя реалистом, говорил, что "не может быть ничего ужаснее самой жизни".

Эта идея красной нитью проходит через все его произведения, заставляя остановиться и задуматься, насколько многогранен и неоднозначен мир, в котором мы привыкли жить.

"Физическая невозможность смерти в сознании живущего" Дэмиен Херст

"Физическая невозможность смерти в сознании живущего" Дэмиен Херст

Арт-объект был создан в 1991 году, став первой работой из серии "Естественная история", и послужил вдохновением для книги "Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах" Дональда Домпсона.

Благодаря этой работе, Хёрст занял одно из ведущих мест в мире искусства. Четырёхметровая тигровая акула, законсервированная в формальдегиде, вызывает у зрителя инстинктивное покалывание в позвоночнике.

Хёрст пояснил, что витрина "изначально возникла из страха перед всем в этой хрупкой жизни". По его словам, он хотел "создать скульптуру, в которой хрупкость была бы заключена в оболочку и существовала в собственном пространстве".

Сейчас акула в аквариуме уже другая — прошлая начала распадаться еще в 2005-м. После этого Хёрст заказал новых акул, одна из которых была законсервирована и помещена в старый аквариум. Этот жест замены одного произведения на другое спровоцировал много дискуссий на тему уникальности и пресловутой "вечности" объекта искусства.

"Я". Марк Куинн

Марк Куинн автопортрет скульптура

Марк Куинн выбрал весьма необычный способ создания автопортрета — материалом для него стали 5 литров собственной крови, из которой он отлил свою голову в натуральную величину.

Из-за особенностей материала портрет должен храниться и выставляться очень аккуратно, в специальном контейнере с заморозкой, что лишний раз наталкивает на размышления о хрупкости и мимолётности человеческой жизни.

Сделав кровавый портрет однажды, Куинн не остановился на достигнутом, повторив его еще трижды — в 1995, 2001 и 2006 годах. Так художник запечатлевал изменения, которые происходили в его лице с течением времени. Таким образом, его "Я" стало не единичным произведением, а полноценно развивающимся во времени арт-проектом, меняющимся вместе с автором.

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