Искусствовед: голландские картины со временем становятся лучше, а итальянские – хуже

Об особенностях масляной живописи и о том, как работали голландские художники XVII века в этой технике, рассказал искусствовед, преподаватель, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея, член Коллегии экспертов города Москвы и блогер Михаил Денисов.

Читайте начало интервью: Искусствовед: в Голландии и сейчас есть ощущение, что ходишь по картине XVII века

Голландия vs Италия

— Михаил, почему именно масляная живопись возведена на пьедестал искусствоведами и любителями живописи? Чем она так манка для всех?

— Наверное, тем, что она может прикинуться чем угодно.

Может прикинуться акварелью, можно писать очень тонко, прозрачно.

Может прикинуться современным акрилом, потому что фактура доступна масляной живописи.

Может прикинуться даже графическими техниками — пастелью, чем-то еще.

Работа в этой технике позволяет художнику себя проявить по-разному. Можно проявить свой дотошный характер, сделать что-то очень мелкое, аккуратное, а можно выплеснуть эмоции на холст. Масляная живопись это позволяет.

Эта техника достаточно давно разрабатывается. Есть в ней пики, наработки. Она достигала вершины в своих возможностях. Поэтому это эталонная техника.

Если вы умеете работать в технике масляной живописи, вы справитесь со всем остальным.

Голландцы считаются родоначальниками этой техники. Во всяком случае, при них она вошла в широкий оборот. Поэтому голландская живопись — отдельная тема в истории искусства.

— В чем ценность именно голландской живописи?

— Наверное, потому что они раньше начали, они в ней больше всего и понимали в тот момент. Хотя итальянцы могут сказать, что мы тоже, у нас уже Леонардо писал маслом вовсю. Но все-таки массовое явление было в Голландии. До сих пор можно спорить, кто начал. Но голландцы были важнее в этом вопросе. Они добились в техническом вопросе высоких показателей. Поэтому различают две основные школы масляной живописи:

итальянскую,

голландскую.

Голландская более старая. Итальянская не менее сложная. Но они разные. Голландцы технику хорошо выстроили. В их исполнении картины дожили до наших дней, прекрасно выглядят.

Голландские картины со временем становятся лучше, а итальянские — хуже, если сказать очень грубо.

Это связано с разными слоями нижними. Поскольку живопись со временем становится более прозрачная, мы видим все свечение голландской живописи и видим некоторое потемнение итальянской живописи. Поэтому голландцы победили. Их техника дожила до наших дней в лучшем виде.

Две тысячи художников

— Кто был один из первых художников, который начал развивать масляную живопись? Я читала, Ян ван Эйк — один из родоначальников.

— Да, Яну ван Эйку приписываются начальные работы. Темперой-то работали, а именно использовать масла и лаковые масла. В качестве связующих они первые стали использовать такую технику. Итальянцы сейчас активно претендуют на первенство в вопросе использования масляной живописи. На самом деле это неважно. Мы должны смотреть на результаты. В Голландии просто пошел пик развития. Было такое огромное количество художников, которые работали в масляной живописи, что это явление невозможно скинуть со счетов.

В какой-то момент в Голландии было 2 тысячи профессиональных художников, записанных в гильдию.

Вы можете перечислить русских художников 2 тысячи современных, старинных? В XVII веке в Голландии насчитывалось ровно столько.

— У масляной краски предшественником была темпера?

— По сути, это пигменты связующие. Темпера — это пигменты, в качестве связующего используется клей. Допустим, сейчас у нас существует поливинилацетатная темпера, и яичная темпера используется в иконописи. Масляные краски — это тоже пигмент, допустим, льняное масло определенным образом обработано, лаки. Масло, которое становится почти как лак. Это позволяло очень тонкие слои сделать масляной живописью, слои краски. Эти слои друг на друга накладывались, особенно ранние, еще первые техники масляной живописи, давали такой яркий цвет.

Потому что цвет проникал сквозь слои, ударялся о белый грунт, возвращался, и все это просвечивалось снова. Как будто бы цветные стеклышки были положены одно на другое.

Таким образом цвет максимально увеличивался. Поэтому масляная живопись имеет большую тоновую шкалу. То есть можно написать черное место, очень темное место и очень светлое место. А значит, мы можем на картине предложить большую иллюзию, близкую к тому, что видит наш глаз. Это не может предложить карандаш, акварель — там тоновая шкала достаточно узкая.