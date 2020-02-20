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Автор Лола Держаускайте

"Оскар": чем запомнилась "скандальная" и "уникальная" церемония

Культура

92-ю церемонию награждения Американской киноакадемии, за которой наши соотечественники следили в ночь с 9 на 10 февраля, уже успели назвать "революционной", "выдающейся", "уникальной", "исторической", "сексистской" и даже "расистской" — одним словом, событие обеспечило СМИ и бесчисленные форумы поклонников синематографа пищей для обсуждения надолго. А все почему?

Очевидные причины

Потому, что "Лучшим фильмом" стал не голливудский продукт, а южнокорейская картина "Паразиты" (реж. Пон Чжун Хо, который в свою очередь оставил без "Оскара" легендарных Мартина Скорсезе и Сэма Мендеса). При этом фильм победил и в общем зачете, и в международной номинации — той самой, в шорт-листе которой оказалась российская лента Кантемира Балагова "Дылда", но дальше него не продвинулась. Плюс "Паразиты" покорили жюри Каннского фестиваля и Британской академии кино и телевизионных искусств и заполучили в свой арсенал их главные награды — "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотую маску".

Потому, что статуэтки, наконец-то, оказались в руках выдающихся актеров, чьи имена до недавнего времени занимали почетное место в списках "многократно номинированных, но незаслуженно обделенных вниманием Киноакадемии":

  • Хоакин Феникс: три номинации и одна победа — "Лучшая мужская роль" за психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер".
  • Брэд Питт: три номинации и одна победа — "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Клиффа Бута в комедийно-драматической картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Впрочем, если быть честными, "Оскар" у Питта есть, но "продюсерский" — за работу с режиссером Стивом Маккуином над фильмом "12 лет рабства", а вот статуэтку за свою профессиональную деятельность он получил только в этом году.

Потому, что среди претендентов в самых весомых номинациях — "Лучший режиссер", "Лучший сценарист", "Лучший оператор", "Лучший звукооператор", "Лучшие спецэффекты" — в финал вышли исключительно мужчины.

Потому, что вопреки ставшей привычной политкорректности подавляющее большинство номинантов "Оскара" 2020 составили представители белой расы. Это наглядно продемонстрировал групповой снимок претендентов на награду после ежегодного совместного банкета, организованного Американской академией киноискусств. Публикация появилась в ее аккаунте Twitter.

Все эти детали 92-ой церемонии награждения получили приличный резонанс в блогосфере и снова подняли тему адекватности "распиаренной" премии. Вспоминали пренебрежительное отношение к долгожданной статуэтке Леонардо Ди Каприо, которую тот забыл в ресторане и не счел необходимым забрать лично, а попросил "передать ее другу"; освежили в памяти цитаты знаменитых актеров и журналистов о том, что "Оскар" уже не тот…; запустили очередную серию интернет-мемов с участием золотого рыцаря.

Так почему же "Оскар" до сих пор считают главной актерской наградой? Разве политика, расовые предрассудки, сексизм и прочие факторы, которые давно влияют на выбор лауреатов, не дискредитировали премию? Разве нет в современном мировом кинематографе альтернативных достойных наград?

Есть. Вне всяких сомнений: "Золотой глобус", "Золотой лев", "Золотая пальмовая ветвь", "Золотой медведь", "Сезар", "Ника"… В Европе, России, Азии — на каждом континенте найдется не одна кинематографическая премия, которая вполне способна составить достойную конкуренцию "Оскару". И, увы, проиграть ему.

А все потому, что нельзя не учитывать факт "пионера индустрии". Американская кинонаграда является одной из первых в кинематографе: лауреатов премии начали чествовать с 1929 г. (правда, "Оскаром" церемония стала называться лишь с 34-го года прошлого века). И фора в виде времени и единоличного правления сыграла на руку маркетологам, которые строго следовали принципу "хлеба и зрелищ" и планомерно превращали стандартную кинопремию в грандиозное шоу, где сходятся интересы огромного количества сфер деятельности.

Зрители оценили старания

СМИ, дизайнеры, ювелиры, медиаперсоны, музыкальная индустрия, телевидение, Интернет, общественное мнение — для всех представителей этих сфер (и не только их!) "Оскар" является грандиозным информационным поводом: к нему готовятся, за ним следят, его анализируют, строят планы… и дают миллионы рабочих мест по освещению этого события.

Насколько актуально для наших соотечественников следить за перипетиями заморских кинокритиков? Постоянно обсуждать предвзятость выбора, предсказуемость поступков, наигранность эмоций и пафос речей… Разглядывая наряды, мониторить ленты селебрити в социальных сетях, участвовать в дружеских спорах о всем перечисленном выше. Для одних — это время препровождения, досуг. Для других — отличный повод заработать. Для третьих — своеобразная лакмусовая бумажка, по которой можно отслеживать тренды индустрии мирового кино.

Впрочем, нельзя все списывать на шоу-бизнес и его законы. Несмотря на периодические споры насчет объективности результатов премии, стоит отметить, что в состав жюри на данный момент входит более 6000 человек, на мнение которых не так-то просто повлиять. И с каждым годом их число растет, поскольку каждый из лауреатов получает шанс оказаться среди "академиков". А членство в Американской киноакадемии — пожизненное.

Пока что.

А что дальше? Ваш прогноз …

Темы оскар премия актеры паразиты брэд питт хоакин феникс американская киноакадемия
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