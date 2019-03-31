Подборка сериалов про политику

Политика — неотъемлемая часть нашей жизни, проникающая в нее буквально отовсюду. Немудрено, что политические страсти — отличная почва для сценариев сериалов, причем с широкой вариативностью, от комедий до триллеров. В нашей подборке мы предлагаем сериалы о политике, которые порадуют как разбирающихся в ней людей, так и просто фанатов хороших сценариев и актерской игры.
Русское название: Служба новостей
О чем: как делать новости в нашем безумном мире
Сериал, показывающий нам изнанку новостного канала и рассказывающий, как из самых разных медаиповодов делать новости, причем так, чтобы не ронять рейтинги и доверие к телеканалу. Уилл МакЭвой, ведущий новостей, вынужден работать с новичком — журналисткой Маккензи Макхейл, которая лучше всего описывается фразой "дерзкая". Что предложит Маккензи опытному Уиллу — и чем это кончится для канала?
Русское название: Гуща событий
О чем: британская политика во всей красе
Для ценителей британской политики — сериал о Хью Эбботе, который стал однажды британским министром по социальным вопросам. Сериал не ленится ругать всех политиков во всех ведомствах, начиная от министерств и заканчивая отдельными отделами. Достается и журналистам, а постоянные споры между государственными мужами подозрительно что-то напоминают. В общем и целом — история о том, что случается, когда суть работы политика сводится к попыткам угодить партии власти.
Русское название: Преемник
О чем: готовы ли вы стать президентом?
Интересный сериал про то, как у власти оказывается не особо подготовленный к этому человек. В результате взрыва в Капитолии уничтожена правящая верхушка страны, и "порулить" Америкой придется нашему герою, Тому Киркману. Дело в том, что из всего кабинета министров он остался один — традиция обязует во время оглашения президентского послания прятать одного из представителей Кабмина в "тайную комнату". Что будет со страной, к власти в которой пришел не готовый к этому Том?
Русское название: Парки и зоны отдыха
О чем: чиновник может быть полезен
Лесли Ноуп, чиновник среднего звена, однажды понимает, что работа ее приносит лишь деньги, а вот с пользой для людей есть проблемы. Поэтому она решает привести в порядок заброшенный карьер, сделав из него зону отдыха. На пути Ноуп, как водится, мгновенно встают все причастные к этому клочку земли — от застройщиков до чиновников. Сможет ли Лесли выиграть эту битву — и создать идеальный парк, минуя все бюрократические и прочие препоны?
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