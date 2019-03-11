Спилберг за будущее кино: "старая гвардия против новой"

Борьбой "старой гвардии против гвардии новой" кинокритики называют желание Стивена Спилберга сохранить театральный опыт в противовес желанию компании Netflix изменить то, как зрители смотрят фильмы. Сообщения о том, что Спилберг вступил в Netflix, также вызвали в интернете дебаты о будущем кинопроизводства.

Американский стриминговый гигант Netflix (поставщик кинофильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа) на днях нервно отреагировал на запись именитого режиссера в "Твиттере". По мнению представителей Netflix, за фразой "Мы любим кино" скрываются планы Спилберга по созданию таких правил игры, которые могли бы исключить производителя потокового мультимедиа от будущего соперничества за "Оскар".

"Это старая гвардия против новой гвардии, — сказал Джефф Бок, старший кассовый аналитик по связям с экспонентами. — Мы находимся на перекрестке того, как люди наслаждаются своим развлечением".

Не упоминая имени Спилберга, Netflix в своей учетной записи "Твиттера" заявила, что также любит кино, а их продукция дает режиссерам "больше возможностей делиться своим искусством" с теми кинозрителям, которые не всегда могут себе позволить поход в кинотеатры или же живут в городах, где они отсутствуют.

Запись в микроблоге появилась после того, как голливудское издание IndieWire поведало на позапрошлой неделе о желании Спилберга, чтобы фильмы, подобные "Рома", никогда не были представлены на церемонии вручения премии "Оскар".

Стриминговые сервисы, подобные компании Netflix, якобы затратившей на продвижение картины "Рома" почти 50 миллионов долларов (для сравнения, затраты на оскароносную "Зеленую книгу" оценивают в пять миллионов долларов), не только вкладывают огромные суммы в продвижение своих фильмов, устраивая кратковременные релизы в кинотеатрах, но и отказываются публиковать прокатную отчетность. По мнению Спилберга, киноленты, созданные по заказу компаний-производителей потокового мультимедиа, следует выдвигать только на телепремию "Эмми".

Представитель по связям с общественностью продюсерской компании Спилберга Amblin Entertainment в интервью IndieWire сказал, что "Стивен глубоко убежден в разнице между стриминговой и театральной ситуацией".

Один из самых влиятельных людей в Голливуде, Спилберг, и раньше высказывался в том духе, что фильмы, которые не демонстрируют в кинотеатрах или имеют ограниченный кинопрокат, не должны претендовать на премию "Оскар". Киноленты должны демонстрироваться в кинотеатрах не менее недели, чтобы иметь право на номинацию на "Оскар". Кроме того, четырехкратный лауреат премии "Оскар" верит, что кинотеатры будут всегда.

Как сообщает CNN, компания Netflix может использовать "Оскар" для поиска талантливых исполнителей и создания более эксклюзивного контента для своих подписчиков. Номинация также может превратить такой способ выпуска фильмов компанией Netflix в рядовое явление. В более близкой перспективе это также может повлиять на один из самых ожидаемых в этом году фильмов мультигиганта Netflix "Ирландец" (The Irishman) с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях, который мог бы стать претендентом на "Оскар" в следующем году. По данным Hollywood Reporter, "Ирландец" может получить широкий кинопрокат.

Кто выйдет победителем из этой борьбы? Лавры победителю вручит зрительская аудитория.

На фото: Стивен Спилберг. Источник: 24smi.org

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