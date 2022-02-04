Инвестируете в криптовалюты? Изучите волновую теорию о 5 стадиях стоимости актива

Насколько перегреты сейчас фондовый рынок и рынок криптовалют, как на них влияют пандемия и скорость вакцинации населения, стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты, а также о том, почему основным поставщиком новостей на финансовом рынке является ФРС США, рассказал Pravda.Ru эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский.

Ожидаемая новость

— Евгений, недавно Центральный банк России выпустил доклад, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение, обмен криптовалют. Что вы думаете об этой инициативе?

— С точки зрения Центробанка вполне логичный ход. Потому что эмиссию денежных средств в государстве может осуществлять только Центробанк. Насколько это будет применено в ближайшем будущем, увидим. У каждого министерства, комиссии есть своё мнение на этот счёт. Центробанк здесь не единственное лицо, которое принимает решение. Есть ещё:

комиссия в Госдуме по криптовалютам,

Министерство финансов,

Министерство экономического развития.

— Как эта новость отразилась на криптовалютах?

— Россия не самая значимая на рынке криптовалют страна. Поэтому на курсе криптовалют это особо не отразилось. Позиция Центробанка была давно известна: мол, есть риски при инвестициях в криптовалюту. Действительно, криптовалюта волатильна, и риски, как при любом виде инвестиций, всегда есть.

Но может быть, эта новость заставила майнеров в России пересмотреть свои риски. Потому что Центробанк высказался про запрет майнинга и криптовалют в России. Возможно, майнеры пересмотрели свои планы.

— На днях курс биткоина рухнул за сутки. Может ли это быть связано с данной ситуацией?

— Курс биткоина сейчас очень сильно коррелируется с курсом американской фондовой биржи, NASDAQ и S&P индексами. Соответственно, мы видим повторение движения этих индексов. Скорее всего, новости из России на курс криптовалют и биткоина практически не повлияли. Потому что это волатильный актив, он может двигаться как вверх, так и вниз достаточно сильно. Здесь больше стоит смотреть на фондовый рынок и то, как ведёт себя биткоин по отношению к нему.

— Россия на этом рынке какую часть занимает?

— С точки зрения майнинга после исхода майнеров из Китая Россия находилась на третьем месте по майнингу. Потому что в Иркутске дешёвое электричество. Майнеров это привлекает больше всего. С точки зрения оборота криптовалют или рынка криптовалют Россия практически незаметна. Думаю, она даже не входит в топ-5 стран, которые по обороту криптовалют сейчас лидируют: США, Канада, Европа.

Период нестабильности

— Есть ли прогноз относительно того, какими будут показатели криптовалют? Какие факторы в ближайшем будущем могут определять рост или падение цен?

— Основным фактором, который сейчас влияет на фондовый рынок и на рынок криптовалют, является инфляция. Она достаточно высокая: во время пандемии напечатано большое количество долларов. Соответственно, это разогнало инфляцию, и основным поставщиком новостей, которые могут либо в одну, либо в другую сторону пошатнуть курс, является ФРС США, которая ежедневно выступает с заявлениями по поводу того, как они будут с инфляцией бороться.

Делать какой-то прогноз сейчас сложно. Всё что угодно можно спрогнозировать, и всё что угодно может произойти с одинаковой долей вероятности. Если с точки зрения инвестиционного инструмента оценивать криптовалюты, то надо проанализировать достаточно много материалов, чтобы сделать выводы на длительную перспективу — хотя бы 2-3 месяца или полгода.

— Какие основные факторы влияют на цены в 2022 году? Пандемия?

— Пандемия, конечно, тоже. Потому что как только появляется новый опасный штамм вируса, появляется много сообщений о том, что мировая экономика может опять закрыться, все страны друг от друга позакрываются. И это провоцирует рост или падение криптовалют.

Но есть волновая теория. Она применима к криптовалютам. Её достаточно давно используют на фондовых рынках. По этой волновой теории есть пять стадий стоимости любого актива. Можно изучить волновую теорию, посмотреть, на какой стадии находится криптовалюта, как один из критериев инвестиций.

Кроме того, если возвращаться к фондовому рынку, есть много звоночков о том, что фондовый рынок сильно перегрет, как было в конце 90-х — начале 2000-х, когда пузырь доткомов в США с треском лопнул.

Многие на фондовом рынке сейчас предвещают примерно такую же картину. Поскольку криптовалюта сильно коррелируется с этим, то вряд ли на данном этапе развития криптовалюта будет спасителем активов, которые можно будет перекладывать безопасно в средства с фондовых рынков. Рисков много. Делать прогнозы — вещь неблагодарная, пока очень непредсказуемая ситуация.

— Как ситуация с омикроном повлияла на криптовалюты?

— Ситуация с пандемией и печатанием допсредств для поддерживания экономик достаточно сильно простимулировала приток денег на фондовый рынок и в криптовалюты. Ситуация с омикроном была тревожной. Многие трейдеры, с кем я общаюсь, пока:

прикрывали свои позиции,

уходили с рынка,

смотрели на дальнейшее развитие.

Это фундаментальный трейдинг. Поэтому не могу сказать однозначно, повлияла она хорошо или плохо. У всех были разные стратегии на этот счет.

— Ситуация с вакцинацией является значительным фактором?

— Это всё вытекает из ситуации с пандемией: чем больше вакцинированных, тем быстрее вернётся всё в привычное русло. Чем меньше вакцинированных, тем будет дольше продолжаться ситуация неопределённости. Соответственно, рынкам в целом, не только крипторынку, было бы полезно иметь какую-то степень определённости. Они как раз за то, чтобы вакцинация была массовой и повсеместной.