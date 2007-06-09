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Автор Юлия Разумная

Форма бровей выдает самое сокровенное

Моя семья

Внимательно вглядевшись в лицо малознакомого собеседника, можно подготовиться к многим сюрпризам его поведения. О взрывном характере, любви пококетничать или серьезных неладах с головой без утайки расскажет линия его бровей. Более того, кардинально меняя форму бровей, мы не просто обновляем свой образ, но и привлекаем значимые перемены в жизнь.

Вполне логично, что брови, гармонирующие с обликом по размеру, густоте и цвету, правильной и аккуратной формы, говорят о том, что человек самодостаточен, в голове и сердце у него полный порядок. Идеальными бровями, которые характеризуют своего обладателя как натуру во всех отношениях положительную, считаются широкие и длинные. Ну а все остальные варианты рассмотрим поподробнее…

Что говорят физиогномисты

Брови дугой, широко расставленные говорят о душевном спокойствии человека и хорошем чувстве юмора. С ним никогда не возникнет острых конфликтов, его компания всегда приятна окружающим.

Округлые брови, опускающиеся вниз по краям, говорят, что их обладатель человек великодушный и искренний. У таких людей, как правило, очень доброе, отзывчивое сердце, но при этом они бывают слишком застенчивы.

Тонкие, округлые брови
 

Ровные и длинные брови у мужчины подсказывают, что он обладает острым умом и слывет интеллектуалом, общение с ним доставляет истинное удовольствие, особенно дамам. Женщина с такими бровями — настоящая кокетка, она любит себя и вызывает искреннюю симпатию окружающих. При этом она постоянна в пристрастиях, надежная подруга и верная возлюбленная. Но может быть и непредсказуемой, так что порой провоцирует недоразумения.

Естественные плавные брови
 

Если густые брови внешними концами поднимаются вверх, говорят, что это признак щедрости души и истинного мужества. Такой человек решителен в своих поступках, знает, чего хочет. Удача часто ходит по пятам за людьми с такой формой бровей. Этих людей считают рожденными для успеха.

Густые брови
 

Сросшиеся брови, косо спадающие, свидетельствуют о хмуро-плаксивом, занудном характере. Впрочем, это можно понять, не имея навыков чтения по лицам.

Сросшиеся брови
 

Прямые брови, как бы углубляющие глазницы, характерны для людей, склонных к меланхолии.

Прямые брови
 

Короткие брови выдают "короткую память", как в прямом, так и в переносном смысле. Не слишком длинные, но густые — говорят о взрывной натуре.

Тонкие короткие брови
 

Брови домиком свидетельствуют о доле инфантилизма, но одновременно и о наличии прочного внутреннего стержня, моральных принципов.

Оливия Уайлд брови
 

Щетинистые — чаще всего указывают на упрямство, строптивость и бескомпромиссность. Такой человек, как и форма его бровей, иногда напоминает ежика. Или дикобраза…

Густые брови
 

Ну а если брови густые, щетинистые и изогнутые одновременно, то тут уж можно говорить буквально о "дьявольских" нотках в характере их обладателя.

Густые, тяжелые и сросшиеся брови — это непреодолимое стремление доминировать, повелевать. Женщина с такими бровями обладает сильным характером, она предпочитает независимость и свободу выбора. Роль домохозяйки определенно не по ней! Мужчина с таким "аксессуаром" на лице может оказаться форменным деспотом.

Брови у мужчины
 

Брови, расположенные высоко — признак целеустремленности, а, наоборот, сидящие слишком низко — говорят о пассивности, безинициативности.

Джиджи Хадид брови
 

Если у женщины брови как будто надломлены по середине, имеют явный уголок — это признак загадочности, нестандартности, легкой сумасшедшинки. Такая женщина очень привлекательна для противоположного пола, чем она нередко и очень умело пользуется.

Угловатые брови
 

Ну а если структура и цвет бровей таковы, что они кажутся безжизненными, то это можно связать с истощением внутренней энергии.

Редкие брови
 

Впрочем, есть мнение, что не только внутренний мир накладывает отпечаток на линию бровей, но и сама эта деталь облика может повлиять на своего обладателя. И действительно ведь. Порой, чтобы набраться позитива и подзарядить "внутреннюю батарейку" (женщине, во всяком случае) достаточно просто отправиться в салон красоты, где и привести свои брови в божеский вид.

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