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Ульяна Власова

Ванна с сакэ и ромашковая вода: ритуалы красоты от женщин с разных уголков планеты

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Ритуалы красоты занимают особое место в жизни женщин по всему миру. Все они разные, но каждый обладает своей уникальной привлекательностью. Давайте рассмотрим лучшие секреты красоты со всего мира от HerBeauty.co, которые дарят фантастические результаты.

Ванна с сакэ и ромашковая вода: ритуалы красоты от женщин с разных уголков планеты
Фото: https://sovkusom.ru/

Рисовая вода

Китайские женщины искусно сохраняют свою молодость. Одним из их секретов является рисовая вода. Залейте крупу водой, дайте ей настояться в течение 20 минут и процедите. Затем используйте эту воду, как тоник для лица. Рисовая вода помогает бороться со старением и поддерживает молодость кожи.

Тридинг 

В Индии для достижения идеальных бровей применяют метод тридинга. Это искусство использования тонкой нити, которая скручивается и удаляет нежелательные волоски. Техника тридинга позволяет легко контролировать форму бровей и менее травмирует кожу по сравнению с восковой эпиляцией.

Розмариновый ополаскиватель

Для достижения гладкого и блестящего состояния у волос греческие женщины используют розмарин. Нужно прокипятить зелень, дать воде остыть, процедить и затем промыть волосы этой водой. Розмарин обладает очищающими свойствами и способствует здоровому росту и блеску волос.

Ванна с сакэ

В Японии используют сакэ для придания коже сияния. Для этого нужно добавить несколько чашек напитка в ванну и погрузиться в нее. Ионная кислота в сакэ работает как отшелушивающее средство, помогая осветлить прыщи и пятна на коже.

Ромашковая вода

В Средиземноморье женщины используют ромашковую воду для придания волосам блеска. Для этого свежие цветы ромашки отваривают в воде, а затем используют получившуюся жидкость для ополаскивания волос. Ромашка помогает осветлить волосы и добавить им натуральное сияние..

Сахарная паста с лимоном

Шугаринг - это естественный и менее болезненный способ удаления волос, схожий с восковой эпиляцией. Этот метод был известен ещё в древние времена в Египте и на Ближнем Востоке. Он включал в себя смешивание тростникового сахара и лимонного сока для создания пасты, которая эффективно удаляет волосы.

Овсяный компресс

В Бразилии женщины используют овсянку для облегчения солнечных ожогов. Крупу упаковывают в марлевые бинты, затем смачивают водой и накладывают на кожу. Этот метод помогает уменьшить воспаление и увлажнить кожу после солнечных ожогов.

Эти ритуалы красоты со всего мира подчеркивают богатство культурного наследия и разнообразие подходов к уходу за собой. Каждая из этих практик приносит хорошие результаты, делая женщин более красивыми и уверенными.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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