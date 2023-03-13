Длинные ногти и накачанные губы чаще отталкивают людей, чем привлекают

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существуют определённые стандарты моды и красоты, которые иные люди стремятся поддерживать. Однако, на самом деле, многие якобы привлекательные характеристики внешности для значительного большинства являются отталкивающими. Это показал опрос, проведённый среди пользователей популярного портала Reddit.

Накачанные губы

Филлеры в губах смотрятся естественно, разве что, в сфере шоу-бизнеса и порнобизнеса. В остальных случаях это выглядит, по меньшей мере, раздражающе. Кроме того, девушку с силиконовыми губами вряд ли кто-то будет воспринимать всерьёз.

Есть много других способов выглядеть красивой: например, правильно подобрать косметику, сделать гармоничный макияж. Если вы умеете правильно пользоваться губной помадой и блеском, закачивать в губы гель вам уже ни к чему.

Длинные ногти

Раздражает и вызывает неприязнь не цвет ногтей или рисунок на них, а именно длина. Если ногти немного отрощены, это обычно воспринимается как норма. Но если они настолько длинные, что начинают загибаться и выглядят как когти вампира, если они явно мешают выполнять повседневные дела, это нонсенс. К тому же, длинные острые ногти воспринимаются как символ агрессивности.

Выражение о том, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей", здесь не всегда справедливо. Да, ногти должны быть ухоженные и с маникюром, но неестественная длина наводит на не очень хорошие мысли. Вряд ли стоит ожидать от обладательницы таких ногтей, что она начнёт мыть посуду или выполнять другую работу по дому, а ведь не всегда есть возможность нанять помощницу по хозяйству.

Перекачанные мышцы у мужчин

"Кубики" традиционно считаются признаком здоровья и спортивности. Но опрос показал, что значительная часть пользователей вовсе не считают это красивым. Вернее, если у представителя сильного пола мышцы не просто накачаны, а перекачаны, это начинает слишком уж бросаться в глаза и выглядеть комичным и неестественным.

Может создаться впечатление, что такой мужчина только и занят своим телом, а на все остальные сферы жизни ему плевать. Невольно вспоминается поговорка: "Сила есть, ума не надо".

Привычка одеваться по моде

В погоне за модой человек может надевать на себя вещи и аксессуары, которые смотрятся на нём нелепо или не слишком сочетаются друг с другом.

Некоторые специально гоняются за брендами, но дорогие и стильные вещи могут вызывать у окружающих реакцию, обратную ожидаемой. Такого индивида могут посчитать выскочкой, цель которого — произвести впечатление.

По словам экспертов по моде, если хочешь выглядеть действительно стильным, надо одеваться скромно и не светить "лейблы" на одежде и аксессуарах. Кроме того, надо следить, чтобы вещи вам подходили. Лучше надеть что-то "не брендовое", но гармоничное.