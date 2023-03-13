Существуют определённые стандарты моды и красоты, которые иные люди стремятся поддерживать. Однако, на самом деле, многие якобы привлекательные характеристики внешности для значительного большинства являются отталкивающими. Это показал опрос, проведённый среди пользователей популярного портала Reddit.
Филлеры в губах смотрятся естественно, разве что, в сфере шоу-бизнеса и порнобизнеса. В остальных случаях это выглядит, по меньшей мере, раздражающе. Кроме того, девушку с силиконовыми губами вряд ли кто-то будет воспринимать всерьёз.
Есть много других способов выглядеть красивой: например, правильно подобрать косметику, сделать гармоничный макияж. Если вы умеете правильно пользоваться губной помадой и блеском, закачивать в губы гель вам уже ни к чему.
Раздражает и вызывает неприязнь не цвет ногтей или рисунок на них, а именно длина. Если ногти немного отрощены, это обычно воспринимается как норма. Но если они настолько длинные, что начинают загибаться и выглядят как когти вампира, если они явно мешают выполнять повседневные дела, это нонсенс. К тому же, длинные острые ногти воспринимаются как символ агрессивности.
Выражение о том, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей", здесь не всегда справедливо. Да, ногти должны быть ухоженные и с маникюром, но неестественная длина наводит на не очень хорошие мысли. Вряд ли стоит ожидать от обладательницы таких ногтей, что она начнёт мыть посуду или выполнять другую работу по дому, а ведь не всегда есть возможность нанять помощницу по хозяйству.
"Кубики" традиционно считаются признаком здоровья и спортивности. Но опрос показал, что значительная часть пользователей вовсе не считают это красивым. Вернее, если у представителя сильного пола мышцы не просто накачаны, а перекачаны, это начинает слишком уж бросаться в глаза и выглядеть комичным и неестественным.
Может создаться впечатление, что такой мужчина только и занят своим телом, а на все остальные сферы жизни ему плевать. Невольно вспоминается поговорка: "Сила есть, ума не надо".
В погоне за модой человек может надевать на себя вещи и аксессуары, которые смотрятся на нём нелепо или не слишком сочетаются друг с другом.
Некоторые специально гоняются за брендами, но дорогие и стильные вещи могут вызывать у окружающих реакцию, обратную ожидаемой. Такого индивида могут посчитать выскочкой, цель которого — произвести впечатление.
По словам экспертов по моде, если хочешь выглядеть действительно стильным, надо одеваться скромно и не светить "лейблы" на одежде и аксессуарах. Кроме того, надо следить, чтобы вещи вам подходили. Лучше надеть что-то "не брендовое", но гармоничное.
США намерены регулировать климат на планете.