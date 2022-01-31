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Автор Ирина Гусакова

Какие продукты приводят к появлению акне

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Акне, прыщи, уродливые щербинки — мало кто думает о том, что еда может выступать триггером, запускающим процессы, которые ведут к обострению угревой болезни. Питание оказывает непосредственное влияние на здоровье вашей кожи.

О том, от каких продуктов стоит отказаться ради идеальной кожи, рассказала Pravda.Ru косметолог, дерматолог из клиники эстетической медицины "Триактив" Наталья Гайдаш.

Акне

Причины появления акне

Основные причины развития угревой болезни:

  • воспаление сальных желёз,
  • гиперпродукция кожного сала,
  • фолликулярный гиперкератоз,
  • размножение Cutibacterium acnes (C.acnes — так сейчас называется Propionobacterium acnes).

Однако есть так называемые триггеры, которые могут опосредованно запускать обострение угревой болезни:

  • стресс,
  • избыток ультрафиолета,
  • полнота,
  • курение,
  • недосып,
  • неправильно подобранные домашний уход и декоративная косметика,
  • погрешности в диете,
  • эндокринные расстройства
  • и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Питание как ключ к здоровой коже

Если обратиться к научным исследованиям роли определённых продуктов и пищевого поведения в патогенезе угревой болезни, то увидим, что

  • на первом месте — избыточное потребление молочных продуктов и продуктов с высоким гликемическим индексом,
  • на втором месте — современный стиль питания (так называемая "западная диета"),
  • на третьем месте — расстройства пищевого поведения.
Диета, которая спасает

Почему молоко и молочные продукты усугубляют течение угревой болезни?

Молоко — это не просто напиток, а биологически активная жидкость, содержащая гормоны (или их метаболиты) лактирующих коров. Пациентам с нарушенным гормональным фоном не нужен дополнительный дисбаланс.

Молоко содержит молочный сахар, что повышает уровень инсулина. Это значит, что усиливается выработка кожного сала (инсулин — анаболический гормон, усиливающий синтез белка и жира через mTORC1).

Таким образом, молоко и молочные продукты увеличивают продукцию кожного сала и усугубляют гормональный дисбаланс.

На какие звенья патогенеза акне влияет такое питание?

  1. Углеводный обмен (много сахара — много инсулина, усиливается синтез жиров, в том числе и в сальной железе),
  2. Трансжиры изменяют состав кожного сала, которое, в свою очередь, превращается в тугую клейкую массу, закупоривающую поры, и в нём прекрасно развиваются разные микроорганизмы, которые в норме не должны вызывать заболевания. В большинстве случаев это С.acnes.

От чего стоит воздержаться

  • "Западная диета" — это фастфуд. Обработанные продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами, изготовленные из очищенной муки, большое количество животных жиров, переработанное мясо, много соли, рафинированные масла в ресторанах быстрого питания.
  • Нарушения пищевого поведения — компульсивное переедание (обжорство на фоне стрессовых ситуаций), булимия, анорексия и т. д. в современном ритме жизни и погоне за стандартами внешнего вида набирает обороты. Это не только серьёзная психологическая проблема. В данном случае речь идёт о сбое всех систем организма, в том числе и желудочно-кишечного тракта, и эндокринной системы, работа которых непосредственно "отражается " на коже.
  • Спортивное питание тоже провоцирует обострение угревой болезни. Сывороточный протеин производится из коровьего молока. Сто граммов сывороточного протеина — это в среднем три литра молока в день! Ради справедливости заметим, что здесь нет молочного сахара и от активных коровьих гормонов остаются только следы (или в качественной продукции их нет вообще). Но большое количество белка нагружает поджелудочную железу, увеличивает выброс инсулина и способствует увеличению собственного тестостерона. Результат — "цветущие" акне.
  • Употребление в рационе БАД без определённой схемы. БАД не являются лекарствами, но попадают внутрь, всасываются организмом и имеют непосредственное влияние на его работу.

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Редактор: Елена Тимошкина
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