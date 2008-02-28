Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Елена Тхорова

"Феррари", "Ламборджини" и "Порше": от авто до телефона, очков и ноутбуков

Авто

Далеко не каждый может позволить себе приобрести дорогой спортивный автомобиль, такой, как "Феррари", "Ламборджини" или "Порше", однако практически каждый мечтает о нем. Сегодня производители роскошных автомобилей, чтобы стать ближе к народу, занялись выпуском товаров "широкого потребления".

"Феррари", "Ламборджини" и "Порше": от авто до телефона, очков и ноутбуков

Так, например, одной из последних новинок компании "Ламборджини" стал мобильный телефон, созданный совместно с крупнейшим производителем компьютеров и комплектующих компанией Asus. Презентация телефона состоится в следующем месяце на шоу технических новинок CeBit в Германии. По мнению экспертов, этот телефон составит серьезную конкуренцию известному iPhone компании Apple.

Что касается технических характеристик телефона, то, скорее всего, на нем будет установлена операционная система Windows Mobile 6.1; он будет оснащен технологиями обмена данных Bluetooth, WiFi и 3G, процессором частотой 520 MHz, а также сенсорным экраном.

За месяц до официальной презентации в Интернете уже появился сайт, который принимает заявки на приобретение новинки. Уже сегодня за 916 долларов можно заказать себе мобильник от "Ламборджини".

Телефон "Ламборджини" — это не первый случай сотрудничества компаний Lamborghini и Asus. Ранее результатом совместной работы стал ноутбук ASUS Lamborghini VX1, который весьма удачно унаследовал дерзкий и яркий дизайн спорткара. Лакированная верхняя крышка выполнена в чёрном или жёлтом цвете, а магниево-алюминиевые вставки сильно напоминают молдинги легендарного Lamborghini Gallardo.

На широкого потребителя сегодня ориентированы многие производители роскошных автомобилей. Так, например, компания Acer совместно с автомобильным концерном "Феррари" выпустила целую линейку спортивных ноутбуков Acer Ferrari. Фирменный цвет и вставки красного цвета заставляют невольно проводить аналогию между ноутбуком и болидом Формулы-1.

Автомобильный гигант "Порше" пошел еще дальше в своем стремлении завоевать широкого потребителя. Еще в 2003 году произошло объединение мастеров производства эксклюзивных товаров Rodenstock и Design by Porsche. Результатом их сотрудничества стала линейка очков под маркой Porsche Design.

Эти супермодные очки едва ли можно назвать дизайнерской находкой — на вид они очень простенькие. Однако на это и была сделана ставка дизайнеров: они созданы специально для практичных мужчин, которые прежде всего ценят функциональность и только потом — внешний вид.

Все узлы крепления и заушники "очков от Порше" выполнены из легкого, прочного, не поддающегося коррозии гипоаллергенного титана. В таких очках, пожалуй, каждый мужчина сможет почувствоваться себя как минимум Джеймсом Бондом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Смартфон за 160000 рублей: МНОГО карбона!
Куратор: Игорь Моржаретто
Новости
В Госдуме предложили сохранять и регулировать нормы украинского языка в РФ
Семьи участников СВО могут получить именные сертификаты на туристический кешбэк
Berliner Zeitung: президента Зеленского обвинили во лжи на Украине
В Сургуте неизвестный вандал царапает машины с наклейками Z и V
Рогов: киевских политиков ждёт жёсткий ответ за угрозы жителям Запорожья
Гаспарян: Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов "грохнуть" представителя МАГАТЭ
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
Anadolu: ВВС Греция пытались перехватить турецкий самолёт во время миссии НАТО
Инструктор "Ярый": защищать Донбасс едут футбольные фанаты со всей России
19FortyFive: снайперская винтовка ORSIS T-5000 — оружие мощное, но малоизвестное
Популярное
Силовые структуры
Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области

Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.

Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области
Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силы
Силовые структуры
Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силы
Силовые структуры
Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют
Мир. Новости мира
Неожиданная правда об украинском зерне: оно – продукт гигантов ГМО-агробизнеса США
Игорь Буккер Первый русский автомобиль был действительно русским Игорь Буккер Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ применили устаревшие ракеты для ЗРК С-300 на Украине
Общество
Веселовский: Спецоперация может пойти в совершенно неожиданном ключе
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Мир. Новости мира
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Последние материалы
Гаспарян: Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов "грохнуть" представителя МАГАТЭ
Рогов: киевских политиков ждёт жёсткий ответ за угрозы жителям Запорожья
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
Первый русский автомобиль был действительно русским
Anadolu: ВВС Греция пытались перехватить турецкий самолёт во время миссии НАТО
Инструктор "Ярый": защищать Донбасс едут футбольные фанаты со всей России
19FortyFive: снайперская винтовка ORSIS T-5000 — оружие мощное, но малоизвестное
Российские наблюдатели могут отправиться в США для контроля за выборами
Бундестаг: ЕС даёт понять Киеву, что не заинтересован в продолжении конфликта
Прогноз астролога Кройцер: "10 сентября Меркурий начнёт ретродвижение — берегите свои гаджеты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников