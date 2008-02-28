"Феррари", "Ламборджини" и "Порше": от авто до телефона, очков и ноутбуков

Далеко не каждый может позволить себе приобрести дорогой спортивный автомобиль, такой, как "Феррари", "Ламборджини" или "Порше", однако практически каждый мечтает о нем. Сегодня производители роскошных автомобилей, чтобы стать ближе к народу, занялись выпуском товаров "широкого потребления".

Так, например, одной из последних новинок компании "Ламборджини" стал мобильный телефон, созданный совместно с крупнейшим производителем компьютеров и комплектующих компанией Asus. Презентация телефона состоится в следующем месяце на шоу технических новинок CeBit в Германии. По мнению экспертов, этот телефон составит серьезную конкуренцию известному iPhone компании Apple.

Что касается технических характеристик телефона, то, скорее всего, на нем будет установлена операционная система Windows Mobile 6.1; он будет оснащен технологиями обмена данных Bluetooth, WiFi и 3G, процессором частотой 520 MHz, а также сенсорным экраном.

За месяц до официальной презентации в Интернете уже появился сайт, который принимает заявки на приобретение новинки. Уже сегодня за 916 долларов можно заказать себе мобильник от "Ламборджини".

Телефон "Ламборджини" — это не первый случай сотрудничества компаний Lamborghini и Asus. Ранее результатом совместной работы стал ноутбук ASUS Lamborghini VX1, который весьма удачно унаследовал дерзкий и яркий дизайн спорткара. Лакированная верхняя крышка выполнена в чёрном или жёлтом цвете, а магниево-алюминиевые вставки сильно напоминают молдинги легендарного Lamborghini Gallardo.

На широкого потребителя сегодня ориентированы многие производители роскошных автомобилей. Так, например, компания Acer совместно с автомобильным концерном "Феррари" выпустила целую линейку спортивных ноутбуков Acer Ferrari. Фирменный цвет и вставки красного цвета заставляют невольно проводить аналогию между ноутбуком и болидом Формулы-1.

Автомобильный гигант "Порше" пошел еще дальше в своем стремлении завоевать широкого потребителя. Еще в 2003 году произошло объединение мастеров производства эксклюзивных товаров Rodenstock и Design by Porsche. Результатом их сотрудничества стала линейка очков под маркой Porsche Design.

Эти супермодные очки едва ли можно назвать дизайнерской находкой — на вид они очень простенькие. Однако на это и была сделана ставка дизайнеров: они созданы специально для практичных мужчин, которые прежде всего ценят функциональность и только потом — внешний вид.

Все узлы крепления и заушники "очков от Порше" выполнены из легкого, прочного, не поддающегося коррозии гипоаллергенного титана. В таких очках, пожалуй, каждый мужчина сможет почувствоваться себя как минимум Джеймсом Бондом.

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