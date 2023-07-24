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Даниил Полоников

Почему постоянно перегорают лампочки в фарах автомобиля

3:08
Авто

Новый автомобиль обладает одной существенной особенностью, за которую многие водители готовы платить значительные суммы или нести кредитные обязательства. Для обеспечения его бесперебойной работы достаточно одного посещения сервисного центра в год. Одной диагностики и своевременной замены всех мелких деталей хватает на двенадцать месяцев.

Почему постоянно перегорают лампочки в фарах автомобиля
Фото: https://ukr.media/

С подержанным автомобилем всё обстоит совершенно иначе: естественно, старые надежные "японцы", выкованные "самурайскими мечами", могут работать до тех пор, пока не распадутся на атомы из-за разъедающей всё коррозии, но чтобы всё работало без сбоев — это фантастика. Всегда что-то требует внимания. И в какой-то момент раздражение достигает своего апогея: уберите это и дайте мне что угодно, только не новое. Процесс "перегорания", как правило, начинается с лампочек. Не хочу показаться излишним.

Конечно, раз в десятилетие мы можем засучить рукава, неимоверно напрячь суставы и заменить перегоревшую лампочку. Но если это происходит ежемесячно — значит, пора выключать свет. Во времена дефицита и наплыва "контрафакта" часто всё сваливают на качество лампочек. "Ой, как всегда ноль, спасибо, что хоть месяц продержались". Однако в трёх случаях из четырех истинная причина скрывается где-то в другом месте. Преждевременно перегоревшая лампочка — это всего лишь следствие.

При очередной замене крайне важно обратить внимание на состояние контактов: разъёмы, покрытые толстым слоем зеленоватого налета, являются основной причиной преждевременной кончины "осветительного элемента". Как ни удивительно, но контакты иногда требуют чистки. А после чистки следующей заботой должен стать источник "дров". Под ним я подразумеваю воду, вызывающую окисление на клеммах. Если заглянуть в глубину фары, то невооруженным глазом можно легко обнаружить конденсат, грязь и даже просачивание воды прямо через внешний светопропускающий слой. Вот это уже причина, которую стоит устранить.

Обычно, вынув лампу из "гнезда", мы сразу же обнаруживаем "корень всех бед" — трещину на корпусе. Лучшим вариантом, конечно, была бы замена, но где мы находимся и где найти новые детали? Поэтому снимаем его, несем домой, тщательно промываем — сначала водой с моющим средством, затем дистиллированной водой, сушим и заделываем "щель". В идеале — припаять, тем более что для этого подойдет простой советский паяльник. Проделав все процедуры и осмотрев полученный результат, устанавливаем его на законное место.

А дальше — тестирование. Чуть больше внимания, чуть чаще проверки. Однако, с большой долей вероятности лампочки вдруг перестанут перегорать. Будь то фирменные, "последние остатки из старых запасов", или самые доступные китайские. Это, несомненно, чудо! 

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Постоянно перегорают лампочки в фарах? ТОП-8 способов решить проблему!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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