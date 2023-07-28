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Даниил Полоников

Зачем многие водители снимают пластиковую накладку с двигателя

3:07
Авто

Погодные условия в России большую часть года оставляют желать лучшего. Поэтому автомобили, предназначенные для нашего рынка, оснащаются различными опциями, позволяющими смягчить неудобства, связанные с климатом и особенностями дорожной инфраструктуры. Возьмем, к примеру, пластиковую крышку двигателя.

Зачем многие водители снимают пластиковую накладку с двигателя
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

При осмотре автомобиля всегда приятно заглянуть под капот. Именно там можно по-настоящему оценить гениальность инженерной мысли, полюбоваться сложными узлами и агрегатами, приводящими автомобиль в движение. Силовые кабели, коллекторы, двигатель, генератор, стартер, приводные шкивы и ремни…

Удивительно, как все это можно уместить в столь ограниченном пространстве под капотом. Тем не менее, именно в этом и заключается работа инженеров. А чтобы все это выглядело эстетично, к процессу подключаются дизайнеры, которым порой приходится сталкиваться с немалыми трудностями в поиске общего языка с инженерами.

Пластиковая крышка двигателя — это аксессуар, который с точки зрения дизайна добавляет красоты. Только представьте себе, как приятно видеть в моторном отсеке вместо оголенных проводов черную крышку с замысловатым узором и сверкающим логотипом марки. Раньше это было привилегией дорогих иномарок. Сегодня же крышка двигателя стала модным аксессуаром даже для доступных автомобилей. Собственно, китайские производители одними из первых подхватили эту тенденцию.

Однако придание моторному отсеку визуальной привлекательности — не единственное назначение пластиковой крышки. В первую очередь, это функциональная деталь, предназначенная для защиты уязвимых частей двигателя от грязи, которая может попасть через решетку радиатора. Тем не менее, некоторые водители предпочитают снимать её. На это есть свои причины.

Среди автолюбителей есть немало тех, кому нравится самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Они с удовольствием возятся с механикой, заменяют свечи зажигания, масло, фильтры, различные технические жидкости, проверяют надёжность соединений и клемм, убеждаются в отсутствии утечек.

Однако каждый раз при проведении даже планового осмотра снимать пластиковую крышку двигателя, особенно если автомобиль уже не новый, бывает неудобно и грязно. Поэтому, сняв такую крышку, они часто предпочитают не ставить её обратно, либо продают, либо оставляют пылиться в гараже. В конце концов, для некоторых моделей автомобилей такие чехлы считаются произведениями искусства, которые можно повесить на стену и коллекционировать.

Тем не менее, мы всё же рекомендуем при покупке подержанного автомобиля заранее выяснить, должен ли двигатель иметь пластиковый защитный кожух. Если он должен быть, а продавец его не предоставил, то у вас есть веская причина потребовать скидку.

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Чуть не сгорел. Какую крышку двигателя нельзя ставить !!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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