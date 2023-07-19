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Даниил Полоников

Лавровый лист в помощь: как таксисты удаляют неприятный запах в машине

2:27
Авто

Не секрет, что чаевые составляют значительную часть дохода профессионального водителя. Однако чтобы получать их регулярно, необходимо соблюдать множество правил и постоянно ставить во главу угла комфорт пассажиров.

Лавровый лист в помощь: как таксисты удаляют неприятный запах в машине
Фото: архив

С годами водители такси, которых ласково называют "таксистами", становятся всё более требовательными. Они осознали истинную суть оказания транспортных услуг, превосходящую простые методы. Автомобиль должен быть не только исправным и чистым, но и оснащен различными проводами и зарядными устройствами, бутылкой воды, а главное - излучать чистоту и приятный аромат в салоне.

Причём аромат должен быть едва уловимым, так как чрезмерные запахи табака и другие сильные запахи не подойдут. Нужны более эффективные решения. Как добиться свежести и чистоты в автомобиле, где каждый день сидят десятки разных людей? Решение этой непростой проблемы не является секретом среди таксистов, особенно если вы ведете вежливую беседу и проявляете неподдельный интерес.

Например, зрелый и общительный водитель-киргиз, много лет проработавший в Москве и прошедший путь от водителя "эконом-класса" до предпринимателя-таксиста, поделился интересным "лайфхаком". В конце каждой смены он поджигает в салоне своего личного и, надо сказать, уважаемого "Мерседеса" несколько обычных лавровых листьев.

Эти листья, известные со времен Древней Греции своими мистическими свойствами очищать помещения от злых духов и нечисти, научно доказали, что они обладают замечательными бактерицидными свойствами. Более того, тлеющие листья лавра в комнате или салоне автомобиля позволяют добиться еще более интригующего эффекта: аромат вызывает спокойствие и умиротворение, которые являются важнейшими аспектами работы такси. Он действует как антидепрессант и даже облегчает дыхание.

Удивительно то, что аромат едва уловим, определить его невероятно сложно, и он не перегружает чувства. Это приятный, успокаивающий аромат, который сразу же вызывает ассоциации с чистотой и способствует умиротворенному настроению. Даже пресловутые столичные "пробки" уже не вызывают привычной агрессии и недовольства. Водители едут, общаются, и кажется, что они уже никуда не спешат.

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Как убрать неприятный запах в авто? Советы специалистов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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