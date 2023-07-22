Почему в холодное время года нужно обязательно возить в машине тюбик суперклея

При обслуживании автомобиля одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются водители, является протекание бачка омывателя. От этой проблемы страдают владельцы классических "Жигулей", а с появлением в Тольятти переднеприводных автомобилей она коснулась и их. Даже кроссоверы-внедорожники, такие как SsangYong Rexton, страдают от этого недуга. Кронштейн крепления бачка к кузову постепенно изнашивает пластик, что приводит к утечке омывающей жидкости.

Фото: dialedhobbies. com/rc-tires-wheels/1-8th-scale/1-8-buggy/1-8-buggy-tires/1-8-buggy-tires-non-glued/loctitie-professional-liquid-ca-tire-super-glue-medium-detail

Автомобили Audi также подвержены трещинам бачка. Механики часто рекомендуют заменить деталь, чтобы избежать дальнейших неудобств. Однако один бачок может стоить около 5000 рублей, не считая трудозатрат. Поэтому многие владельцы автомобилей, особенно подержанных, предпочитают ремонт, а не замену.

Иногда ремонт становится необходимым, когда проблема возникает в дороге, а сервисного центра поблизости нет. В конце концов, ездить-то все равно надо. Для временной герметизации трещины часто прибегают к использованию цианакрилата, известного как суперклей. Однако его следует использовать в сочетании с гидрокарбонатом натрия, известным также как пищевая сода.

Вот как происходит этот процесс. Сначала необходимо извлечь резервуар. Сложность этой операции зависит от особенностей конструкции автомобиля. Затем нанесите суперклей по всей длине трещины и посыпьте это место пищевой содой.

Через несколько секунд начнется процесс полимеризации, и смесь затвердеет. В результате получится прочная заплатка, которая эффективно заклеит трещину. После этого можно долить омывающую жидкость и снова отправляться в путь.

Этот простой способ можно использовать даже для заделки трещин в расширительных бачках. Однако это лишь временное решение, позволяющее добраться до сервисного центра. В конце концов, горячая охлаждающая жидкость найдет ослабленное место.

Наконец, с помощью клея и пищевой соды можно остановить распространение трещины на лобовом стекле. Однако следует помнить, что трещина станет более заметной, а стеклоочистители могут скрести по отремонтированному участку, что приведет к ускоренному износу резиновых лезвий.

Как предотвратить засыхание суперклея тюбик которого уже был открыт