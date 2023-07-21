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Даниил Полоников

Что будет, если залить масло для дизеля в бензиновый двигатель

3:29
Авто

Ошибки случаются с каждым. В условиях напряженной работы, постоянных телефонных звонков от клиентов и партнеров, стресса городской жизни легко потерять концентрацию и совершить ошибку.

Что будет, если залить масло для дизеля в бензиновый двигатель
Фото: https://avtoelektrik-info.ru/

Допустим, вы отправились покупать моторное масло для своего бензинового двигателя. Пока вы разговаривали по телефону, вы вели параллельный разговор с продавцом магазина, что привело к недоразумению. Вместо масла, подходящего для бензинового двигателя, вы получили дизельную смазку, которую по неосторожности залили в свой автомобиль. Что произойдет дальше?

Понимание различий

Принципы работы дизельных двигателей значительно отличаются от принципов работы бензиновых двигателей. Помимо различий в топливной системе, дизельные двигатели имеют более высокую степень сжатия и рабочую температуру. Пиковый крутящий момент дизельного двигателя достигается при более низких оборотах по сравнению с бензиновыми двигателями.

Кроме того, в дизельных двигателях отсутствуют свечи зажигания, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара. В дизельных двигателях выхлопные газы также могут попадать в картер, окисляя масло. Такие двигатели требуют больше воздуха, что ускоряет процесс окисления и образования отложений. Однако негативные последствия работы таких силовых агрегатов смягчаются благодаря маслу, которое не только обеспечивает смазку, но и очищает двигатель.

Другими словами, дизельные двигатели, несмотря на экономичность, подвержены большему износу. Следовательно, масло, используемое в этих двигателях, должно иметь более сложную рецептуру.

Например, дизельное масло включает в себя более сильные присадки и различные соединения, которые очищают двигатель от окисленных остатков. Количество золообразующих присадок увеличено, а масло имеет более высокое щелочное число, что помогает снизить степень его окисления. Теперь вернемся к нашему главному вопросу: Что произойдет, если такое масло попадет в бензиновый двигатель?

Последствия для бензиновых двигателей

Если автомобиль с несовременным двигателем используется в основном для езды на короткие расстояния и по городу, с длительным простаиванием в пробках, внутри двигателя накапливаются углеродистые отложения. Эти отложения начнут вымывать дизельное масло.

При частоте вращения двигателя ниже 4000 об/мин присадки в дизельном топливе разрушают отложения, и во время промывки двигателя их легче удалить.

Однако в случаях, когда поршневая система сильно загрязнена, крупные частицы грязи могут вымываться, потенциально блокируя масляные каналы. Это может привести к масляному голоданию и в конечном итоге к дорогостоящему ремонту двигателя.

С другой стороны, если автомобиль оснащен высокооборотистым современным бензиновым двигателем, нагрев дизельного масла приведет к образованию углеродистых отложений внутри двигателя. Виной тому высокая зольность смазочного материала. Отложения забивают масляные каналы и поршни, что приводит к масляному голоданию и образованию задиров на стенках цилиндров. Это неизбежно приводит к серьезным повреждениям двигателя.

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Что будет если залить дизельное масло в бензиновый двигатель?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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