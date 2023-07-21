Почему сырая и теплая зима для аккумулятора опаснее морозов

Может показаться, что наилучшая зимняя погода для автомобильного аккумулятора — это около 0ºC или небольшая отрицательная температура. В таких условиях моторное масло не сильно загустевает, и стартер потребляет меньше электроэнергии для запуска двигателя по сравнению, скажем, с температурой -20ºC. Даже старая батарея справляется со своей задачей без каких-либо проблем!

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Забывчивый автовладелец может пребывать в этом блаженном состоянии до тех пор, пока однажды, очередным не по сезону теплым утром, он не доберется до своего автомобиля только для того, чтобы обнаружить, что его относительно новый аккумулятор, который казался прекрасным во всех отношениях, не запускает двигатель. Или во время кратковременного похолодания (до -10ºC) они обнаруживают, что батарея неожиданно разбухает, сигнализируя о ее скором выходе из строя.

Оба сценария являются последствиями полностью разряженной батареи. На самом деле, это самое худшее, что может с ним случиться. После нескольких полных разрядов самое время уверенно отправиться в магазин за новой батареей. Но как это может произойти в, казалось бы, "мягких" условиях во время мягкой и влажной зимы? Давайте начнем с того, что напомним, что емкость аккумулятора уменьшается при понижении температуры — не так резко, как при -30ºC, но заметно: она уменьшается примерно на 4% при каждом понижении температуры на 1ºC.

Теперь давайте добавим к уравнению коэффициент влажности. В сильные морозы влажность минимальна, но в наших условиях, вы можете себе представить. Влага, оседающая между клеммами аккумулятора, создает токопроводящие "дорожки", которые ускоряют саморазряд аккумулятора.

На уроке химии нас учили, что, как правило, чем ниже температура, тем ниже интенсивность химических реакций. Это включает в себя реакции, ответственные за выработку электричества в батарее. Однако, поскольку на улице у нас не мороз, а относительно мягкая "европейская" зима, температура не оказывает существенного влияния на химические процессы в аккумуляторе. Другими словами, батарея остается химически активной, в то время как влага соединяет контакты, вызывая разряд, который приводит к неожиданному преждевременному завершению работы.

Итак, что можно сделать, чтобы предотвратить преждевременную замену аккумулятора из-за изменений климата? Прежде всего, необходимо тщательно очистить корпус аккумулятора — грязь впитывает и удерживает влагу, что, как мы помним, ускоряет разряд. Кроме того, по возможности изолируйте клеммы аккумулятора от окружающей среды. Например, покрыв их толстым слоем непроводящей смазки. Но обязательно избегайте "графитовой", "медной" или любого другого типа смазки, содержащей токопроводящие частицы!

Если мы действительно стремимся максимально продлить срок службы аккумулятора, имеет смысл периодически вынимать его из автомобиля на ночь и заряжать дома, пока он не достигнет своей максимальной емкости. Даже если вы проезжаете 50-100 километров в день, стандартный генератор переменного тока не может полностью зарядить аккумулятор, оставляя его в состоянии постоянного "частичного разряда". Регулярная подзарядка его дома облегчит эту проблему.

Аккумулятор зимой. Что происходит с акб?? Это ВАЖНО знать!