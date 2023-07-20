Когда ближний свет освещает дорогу лучше дальнего

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Когда видимость ухудшается, многие водители просто включают все доступное освещение, включая дальний свет. Принцип такой: чем больше, тем лучше. Однако это часто приводит к "белой мгле", когда ничего не видно дальше пяти метров от капота, особенно если видимость ухудшилась из-за густого тумана или сильного снегопада.

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Важно отметить, что мы не говорим о городских условиях, где везде есть уличные фонари. Напротив, мы имеем в виду ситуации за городом, где нет других источников света, кроме фар автомобиля. В таких условиях знание того, как правильно использовать освещение автомобиля, может иметь решающее значение. Во время сильного снегопада или дождя очевидно, что плотные капли воды или снежинки мешают водителю видеть, временно блокируя свет от освещения объектов впереди.

Туман — это, по сути, то же самое, что и частицы воды, но они настолько малы, что парят над землей, а не падают на нее. Если водитель просто включит самый мощный автомобильный источник света, чтобы улучшить видимость, это приведет к эффекту, противоположному ожидаемому.

Яркие лучи будут сталкиваться с многочисленными частицами воды в воздухе и ярко отражаться, создавая белую световую стену в непосредственной близости от автомобиля. Водитель может даже не заметить грузовик, находящийся всего в 10 метрах от переднего бампера.

Поэтому в описанных условиях рекомендуется ездить только с ближним светом фар. Они менее интенсивны и не создают такого эффекта "стены", как дальний свет. Ближний свет обычно направлен ближе к земле и фокусируется на меньшем расстоянии перед автомобилем. В результате они освещают выше "стены", обеспечивая некоторую видимость за ней.

В этом отношении противотуманные фары наиболее удобны в использовании. Они обычно располагаются близко к земле, светят исключительно над ее поверхностью и обеспечивают достаточное освещение в условиях медленного движения, когда трудно разглядеть что-либо дальше 20-25 метров перед автомобилем.

Поскольку противотуманные фары, в силу своего расположения, быстро покрываются грязью, они используются в сочетании с ближним светом во время сильного тумана или снегопада. В таких условиях их эффективность немного уступает противотуманным фарам, но значительно превосходит дальний свет.