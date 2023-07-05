Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их

3:57
Авто

Когда дело доходит до износа фар, это неизбежный процесс. Как это происходит, когда оптика достаточно герметична и оснащена специальными клапанами для циркуляции воздуха? К сожалению, с годами из-за высыхания уплотнителей, повреждений и других негативных факторов пыль и грязь начинают просачиваться в фары, оседая на отражателях, лампочках накаливания и защитном стекле.

Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их
Фото: архив

Излишне говорить, что проблемы с освещением влекут за собой множество других проблем, особенно заметных, когда вам больше всего нужны фары — в ночное время. Эффективность оптики снижается, что приводит к ухудшению видимости, что напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Тщательное восстановление фар — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Для этого требуются не только человеческие ресурсы, но и различные материалы и специализированное оборудование.

Кроме того, фары необходимо разобрать. Но что происходит, когда такой ремонт выполняется неквалифицированными рабочими? Можно с уверенностью сказать, что последствия такого ремонта продлятся недолго. Однако есть более простой способ отремонтировать фары изнутри, не демонтируя всю систему освещения.

Если внешняя поверхность фар все еще находится в приличном состоянии, но свет остается тусклым, вероятной причиной является отражатель, на котором за долгие годы скопилась грязь. Попытка очистить его без разборки блока фар вряд ли приведет к удовлетворительным результатам. Но что тогда можно сделать?

Опытные автомобилисты советуют снять блок фар. Далее вам понадобится обильный запас теплой воды, мягкая салфетка из микрофибры и чистящий раствор. Налейте воду, смешанную с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, обычно используемой домашними хозяйками, через отверстия для ламп накаливания в блок фар.

Также просуньте в отверстия салфетку из микрофибры, предварительно нарезав ее на кусочки среднего размера. После этого крепко держите блок фар и тщательно встряхивайте его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Мыльная вода растворит грязь, а салфетка из микрофибры поможет стереть ее со светоотражающего покрытия. Вы станете свидетелем видимой трансформации отражателя.

Если вы удовлетворены результатом, пришло время запечатать его. Для этого слейте мыльную воду и снимите тряпку с блока фар. Затем наполните фару дистиллированной водой. Это необходимо для того, чтобы смыть остатки пыли и пены. Кроме того, дистиллированная вода не оставляет разводов при высыхании.

После того как блок фар был тщательно промыт, его необходимо высушить. Вы можете либо высушить его естественным путем на воздухе, либо воспользоваться феном, настроенным на самую низкую температуру, или даже строительной тепловой пушкой. Важно закрепить фару отражателем вниз и избегать переворачивания или изменения ее положения в процессе сушки.

Этот простой способ очистки фар поможет вам сэкономить значительную сумму денег. Однако, прежде чем приступить к восстановлению оптики, внимательно осмотрите ее. В конце концов, может быть несколько причин, по которым они потеряли свою яркость, и, следовательно, решения могут быть разными.

Например, наружный пластик фар подвергается сильному воздействию мелкой пыли, гальки и другого мусора, поднятого предыдущими автомобилями. В результате защитное стекло покрывается многочисленными мелкими царапинами, становится тусклым, а его светопропускающая способность значительно снижается. В таких случаях требуется процедура полировки.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

МОЙКА ФАР ИЗНУТРИ. КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами
Соскин: Дюмин перерос Тульскую область и готов стать главой Литвы
Москва разрабатывает полностью отечественные зарядные станции для электромобилей
Врачи из Подмосковья смогли предотвратить инфаркт у 3-месячной девочки
Депутат Нилов рассказал, как отличить реальных газовщиков от мошенников и избежать штрафа
Глава "Киевгорстроя" уехал с Украины со справкой об инвалидности и покорил Эверест
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Последние материалы
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина
Адвокат: "Позиция следствия не выдерживает элементарной проверки установленными по делу фактами"
Куала-Лумпур: мегаполис небоскрёбов и кулинарных лакомств
Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников