Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их

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Когда дело доходит до износа фар, это неизбежный процесс. Как это происходит, когда оптика достаточно герметична и оснащена специальными клапанами для циркуляции воздуха? К сожалению, с годами из-за высыхания уплотнителей, повреждений и других негативных факторов пыль и грязь начинают просачиваться в фары, оседая на отражателях, лампочках накаливания и защитном стекле.

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Излишне говорить, что проблемы с освещением влекут за собой множество других проблем, особенно заметных, когда вам больше всего нужны фары — в ночное время. Эффективность оптики снижается, что приводит к ухудшению видимости, что напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Тщательное восстановление фар — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Для этого требуются не только человеческие ресурсы, но и различные материалы и специализированное оборудование.

Кроме того, фары необходимо разобрать. Но что происходит, когда такой ремонт выполняется неквалифицированными рабочими? Можно с уверенностью сказать, что последствия такого ремонта продлятся недолго. Однако есть более простой способ отремонтировать фары изнутри, не демонтируя всю систему освещения.

Если внешняя поверхность фар все еще находится в приличном состоянии, но свет остается тусклым, вероятной причиной является отражатель, на котором за долгие годы скопилась грязь. Попытка очистить его без разборки блока фар вряд ли приведет к удовлетворительным результатам. Но что тогда можно сделать?

Опытные автомобилисты советуют снять блок фар. Далее вам понадобится обильный запас теплой воды, мягкая салфетка из микрофибры и чистящий раствор. Налейте воду, смешанную с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, обычно используемой домашними хозяйками, через отверстия для ламп накаливания в блок фар.

Также просуньте в отверстия салфетку из микрофибры, предварительно нарезав ее на кусочки среднего размера. После этого крепко держите блок фар и тщательно встряхивайте его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Мыльная вода растворит грязь, а салфетка из микрофибры поможет стереть ее со светоотражающего покрытия. Вы станете свидетелем видимой трансформации отражателя.

Если вы удовлетворены результатом, пришло время запечатать его. Для этого слейте мыльную воду и снимите тряпку с блока фар. Затем наполните фару дистиллированной водой. Это необходимо для того, чтобы смыть остатки пыли и пены. Кроме того, дистиллированная вода не оставляет разводов при высыхании.

После того как блок фар был тщательно промыт, его необходимо высушить. Вы можете либо высушить его естественным путем на воздухе, либо воспользоваться феном, настроенным на самую низкую температуру, или даже строительной тепловой пушкой. Важно закрепить фару отражателем вниз и избегать переворачивания или изменения ее положения в процессе сушки.

Этот простой способ очистки фар поможет вам сэкономить значительную сумму денег. Однако, прежде чем приступить к восстановлению оптики, внимательно осмотрите ее. В конце концов, может быть несколько причин, по которым они потеряли свою яркость, и, следовательно, решения могут быть разными.

Например, наружный пластик фар подвергается сильному воздействию мелкой пыли, гальки и другого мусора, поднятого предыдущими автомобилями. В результате защитное стекло покрывается многочисленными мелкими царапинами, становится тусклым, а его светопропускающая способность значительно снижается. В таких случаях требуется процедура полировки.

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