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Даниил Полоников

Как автоперекупщики за считанные минуты убирают влагу из фар

3:30
Авто

В России всегда судили о книге по обложке, и то же самое относится к автомобилям. Когда дело доходит до знакомства с потенциальной покупкой, первое, на что обращают внимание, — это ее внешний вид.

Как автоперекупщики за считанные минуты убирают влагу из фар
Фото: архив

Продавцы автомобилей прекрасно знают, что первое впечатление имеет решающее значение, поэтому они прилагают все усилия, чтобы сделать автомобиль блестящим, используя как правду, так и обман. Однако есть определенные признаки, которые сразу выдают "изношенность" автомобиля, например, подтеки воды на фарах. А на старом автомобиле они обязательно появятся после мойки!

Начнем с основ: вода в фарах, как и в любом закрытом пространстве, является результатом конденсации. Этого можно ожидать от любого закрытого контейнера, оставленного на улице. Высушить блок фары — сложная задача; она требует разборки, использования мешков с влагопоглотителем и других ухищрений, которые дилер никогда не станет применять — им нужен быстрый результат. Быстрые и экономически эффективные.

Но почему вода в фарах опасна? Для начала, отражатель сначала потускнеет, а затем заржавеет. А восстановить или заменить его невероятно сложно и дорого. С ржавым отражателем фара будет излучать лишь половину от положенной яркости. И самое главное, она будет выглядеть потрепанной, вызывая у покупателя сильное желание уйти или, в лучшем случае, попросить значительную скидку.

Именно поэтому каждый опытный автодилер, прежде чем встретиться с потенциальным клиентом, заранее выйдет, заведет машину и откроет капот. На блоке фар есть слив, который обычно закрыт резиновым колпачком. Они снимают колпачок, включают фары, а затем плотно закрывают блок старой курткой или непрозрачным толстым свитером.

В темноте "лампа" быстро нагревается и высыхает. Причем речь идет о подержанных автомобилях, в трех из четырех из которых установлены "китайские ксеноновые" или попросту галогенные лампы.

Они высыхают в таком положении всего за несколько минут, и покупатель услышит любимую фразу: "Она никогда не была в аварии. Посмотрите на фары — они оригинальные и сухие".

Кстати, даже самое крошечное падение светодиодных фар означает немедленную замену, которая может стоить целое состояние. Например, одна светодиодная фара для Mitsubishi Pajero Sport прослужит не менее пяти лет, но если она разобьется, то стоимость замены составит 105 000 рублей. Не будем даже говорить об автомобилях премиум-сегмента.

При покупке подержанного автомобиля необходимо подойти к делу внимательно, тщательно изучив на форумах и сайтах не только предложение, но и распространенные проблемы с выбранной моделью. Читайте, запоминайте и даже записывайте цены на те или иные запчасти.

Например, фары, если с ними есть какие-то проблемы, могут значительно снизить цену покупки. Однако их можно правильно просушить и отремонтировать, чтобы они прослужили еще много лет. Это хитрость? Хитрость? Нет, это динамика рынка, к которой мы давно стремимся, которая подразумевает разумные переговоры.

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Фары перестанут потеть если сделать это!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы вода транспорт автомобиль
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