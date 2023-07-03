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Даниил Полоников

Три глупых ошибки, из-за которых можно остаться без тормозов в жару

4:01
Авто

Самая распространенная ошибка, которую может совершить автовладелец, которая может иметь серьезные последствия, особенно в жаркую погоду, — это не обращать внимания на важный предупреждающий знак — увеличенный свободный ход педали тормоза.

Три глупых ошибки, из-за которых можно остаться без тормозов в жару
Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

Отчасти это объяснимо: каждый день водитель садится за руль своего транспортного средства и не замечает, как оно постепенно становится "слабее". Проблема еще больше маскируется тем фактом, что при описанной "болезни" педаль временно восстанавливает свою прежнюю эластичность после нескольких интенсивных нажатий.

Но что на самом деле происходит с системой в этом случае? Увеличенный свободный ход педали может наблюдаться, например, при загрязнении тормозной жидкости водой. Часто это сопровождается попаданием воздуха в тормозные магистрали — в конце концов, вода может попасть туда только в том случае, если они не герметичны.

В жаркую погоду, когда поступающий воздух охлаждает тормоза не так эффективно, особенно вероятно вскипание воды, проникшей в тормозную систему. Для этого даже не требуются ситуации, требующие частого и интенсивного торможения. Просто во время обычной езды в жаркую погоду тормоза могут внезапно "исчезнуть".

Столь же безответственно летом игнорировать ставшую более жесткой педаль тормоза. Давайте исключим случай, когда это ощущение возникает сразу после замены тормозных колодок.

В этом случае воспринимаемый эффект может быть объяснен незнакомым поведением нового набора, особенно если он принадлежит бренду, который является новым для пользователя.

Однако возникает проблема, когда это происходит с обычными тормозными колодками. "Жесткая педаль" часто сопровождается уменьшением ее рабочего диапазона.

В такой ситуации, вероятно, проблема заключается в заедающих суппортах или частично разрушенных тормозных колодках, которые неправильно входят в зацепление при торможении.

В любом случае это приводит к увеличению трения между колодками и тормозным диском, что приводит к выделению значительного количества тепла.

Зимой это тепло может в некоторой степени рассеиваться в окружающей атмосфере. Однако летом, когда воздух обжигающе горячий, он менее эффективен при выполнении этой функции.

В результате тормозная система может значительно перегреться, что потенциально может привести к выходу из строя поврежденных компонентов и поставить под угрозу безопасность вождения.

Многие водители "старой закалки", которые начинали свой путь за рулем автомобилей "Жигули", привыкли не обращать внимания на звуки, издаваемые тормозами.

Если при нажатии на педаль раздается какой-то скрежет, что ж, это нормально, потому что пешеходы могут услышать машину и не будут выскакивать перед ней! Однако эта ошибка может привести к неприятностям, особенно в жаркую погоду.

Такой шум возникает при отклонении фрикционного взаимодействия между тормозной колодкой и диском от оптимальных параметров. Если тормоза начинают визжать спустя долгое время после их замены и еще не изношены, это может указывать на очень неприятную ситуацию, например, на некачественный фрикционный материал.

Из-за длительного чрезмерного нагрева, частично вызванного жаркой погодой, поверхность материала тормозных колодок становится полированной, что значительно снижает эффективность торможения. В чрезвычайной ситуации этот эффект может привести к летальному исходу.

Водитель, заметивший любое из вышеупомянутых отклонений в работе тормозной системы, должен немедленно провести тщательную диагностику и устранить проблему. В противном случае их следующая поездка может преждевременно закончиться серьезным несчастным случаем.

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ПОЭТОМУ ПЛОХИЕ ТОРМОЗА у КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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