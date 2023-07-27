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Даниил Полоников

Как своими руками улучшить свет в салоне авто

3:56
Авто

В современных автомобилях обычно не хватает источников внутреннего освещения. Универсальные меры по снижению затрат коснулись и этого уголка салона автомобиля. При обычных обстоятельствах недосмотр автопроизводителей не особенно заметен. Однако, когда ваш телефон или другие мелкие предметы проскальзывают под сиденье, начинается настоящий квест — квест в темноте. Даже вечернее общение с сотрудником полиции может затянуться, если вам придется искать свои документы в сумке. Возможно, пришло время собраться с силами и решить эту проблему?

Как своими руками улучшить свет в салоне авто
Фото: https://ukr.media/

Первое, что нужно сделать, — это снять и почистить существующие лампы. За годы использования там скопилось столько пыли и насекомых, что сам факт того, что они всё ещё работают, вызывает удивление. Кстати, передняя внутренняя подсветка во многих автомобилях имеет тенденцию накапливать воду из-за протекающих ветровых стекол, в результате чего абажур покрывается толстым слоем непрозрачной грязи. Простая очистка значительно улучшит освещенность.

Вторая точка — это отражатель. В большинстве интерьерных "люстр" обычно вообще нет отражателя. Таким образом, даже небольшой кусочек толстой фольги, аккуратно прикрепленный на место, значительно улучшит световые свойства находящейся там крошечной лампочки.

Если говорить о лампочке накаливания, то обычно это самая бюджетная, по умолчанию 5-ваттная. Если вы замените её на более мощную 10-ваттную лампочку, это не создаст дополнительной нагрузки на электрическую систему автомобиля. Эти цифры ничтожны, и даже тонкие провода легко выдержат их.

Однако лучшим вариантом, несомненно, является светодиодная лампа. Просто заменив лампу накаливания на "современную технологию", вы можете добиться значительного увеличения освещенности интерьера. Но стоит отметить, что некоторые дешевые китайские светодиоды, которые продаются в интернет-магазинах по привлекательным ценам, имеют тенденцию нагреваться и могут расплавить пластиковый абажур.

Чтобы предотвратить это, вам нужно либо выбрать чуть более дорогие варианты, принимая во внимание выделяемое ими тепло, либо установить замену не с помощью двустороннего скотча, который поставляется с лампочкой "с завода", а с помощью термоклея. В качестве импровизированного радиатора, который также послужит основой, можно использовать тонкий лист алюминия, чуть толще пивной банки. Он будет эффективно рассеивать тепло и надежно удерживать тонкую конструкцию.

Отдельно стоит упомянуть о количестве самих ламп. Например, не каждый современный автомобиль оснащен люстрой заднего ряда. Независимо от того, насколько сильно вы освещаете переднюю часть, задняя часть все равно будет освещена тускло. В таких случаях нет необходимости усложнять ситуацию, подсоединяя отдельные провода к прикуривателю или блоку предохранителей.

Если вам нужна лампа для второго ряда, просто используйте устройство, работающее на батарейках. Современные светодиодные лампы потребляют очень мало энергии, поэтому двух батареек типа АА хватит более чем на год. После этого вы можете легко заменить их.

Внутреннее освещение — важный элемент уюта и комфортабельности, но найти качественное и достойное освещение "с рождения" можно только в автомобилях премиум-класса. Что ж, приложив немного усилий и пару отверток, вы можете улучшить внутреннее освещение вашего автомобиля. Это вопрос не навыков, а скорее желания владельца. На это способен каждый.

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Как сделать недорогой плафон освещения в салон любого автомобиля! Делаю свет в Лада Калина
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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