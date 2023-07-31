Что делать, если мотор не тянет и стал расходовать больше топлива

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Образование отложений на деталях форсунок бензиновых двигателей — естественный процесс, который начинается сразу после того, как в бак автомобиля заливается первое топливо и двигатель начинает накапливать часы работы. Однако скорость образования отложений зависит от различных условий, таких как качество топлива, режимы работы двигателя и его конструктивные особенности.

Фото: https://automobili.ru/

К наихудшим условиям относятся использование низкокачественного или просроченного топлива, короткие поездки с холодным двигателем и длительная работа двигателя на холостом ходу. В целом, именно такие условия обычно встречаются при городской езде. Часто после зимы автовладельцы замечают, что, несмотря на более короткие прогревы, расход топлива не только не уменьшился, но и увеличился. Автомобиль становится вялым при разгоне, а на холостом ходу двигатель работает неровно.

Если поставить форсунки на стенд и подать давление, то засоренные форсунки дадут слабую струю, а чистые продемонстрируют обильную струю топлива. Между тем, клапаны, покрытые смолами, не смогут должным образом перекрыть подачу топлива, как это требуется. В таких случаях какого качества образования смеси можно ожидать?

Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению мощности двигателя, неравномерной работе двигателя, что в конечном итоге приводит к снижению эксплуатационных характеристик автомобиля. Решение этих проблем заключается в очистке форсунок. Для этого используются специальные ультразвуковые стенды, куда устанавливаются разобранные компоненты. Успех процедуры зависит от квалификации специалиста, качества используемых чистящих средств и совершенства оборудования. Чем больше цилиндров у двигателя и чем сложнее доступ к форсункам, тем дороже будет стоить обслуживание.

В качестве альтернативы дорогостоящему обслуживанию можно использовать специальные присадки для очистки инжекторов. Эти присадки заливаются в топливный бак перед заправкой автомобиля. Очищающее средство начинает действовать сразу же, и его эффект будет ощущаться и усиливаться по мере расхода топлива.

Важно грамотно выбрать подходящее чистящее средство. Существует большое разнообразие таких продуктов, каждый из которых обладает различными свойствами. Мы не будем рассматривать дешевые присадки (например, из Азии), содержащие "жесткие" растворители. Такие присадки оказывают "сдирающее" действие на отложения, буквально отрывая их слоями и перемешивая всю грязь со дна бака, что приводит к засорению топливного фильтра и закупорке каналов инжектора.

Скрытая причина плохой тяги автомобиля.