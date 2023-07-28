Вода в тормозной жидкости: в чем причина появления

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Когда речь заходит об уникальных свойствах тормозной жидкости, следует учитывать несколько факторов. Во-первых, она обладает замечательной способностью не закипать при высоких температурах. Поскольку тормозная система автомобиля постоянно находится под давлением и иногда испытывает интенсивные нагрузки, жидкость имеет тенденцию сильно нагреваться. Однако температура ее кипения остается на уровне 260 градусов Цельсия. Это означает, что даже при длительной езде по трассе с частыми ускорениями и торможениями жидкость продолжает эффективно работать и изнашивается медленнее, чем тормозные колодки.

Фото: headlamp61. ru/old

Еще одно важное свойство — устойчивость к сжатию. Жидкость должна точно передавать усилие, прилагаемое к педали тормоза, на тормозные колодки. К сожалению, эти два свойства ухудшаются, когда в тормозную систему попадает вода. Со временем вода гарантированно попадает внутрь.

Как упоминалось ранее, тормозная жидкость нагревается и расширяется во время работы. В результате в системе накапливается избыточное давление, которое сбрасывается через клапан в расширительный бачок. Однако зимой происходит обратный процесс — жидкость значительно охлаждается, создавая отрицательное давление в системе.

Чтобы компенсировать это, в дело вступает впускной клапан, который пропускает в систему небольшое количество воздуха и влаги. Поскольку тормозная жидкость гигроскопична и поглощает влагу, содержание воды в жидкости постепенно увеличивается.

Разбавленная тормозная жидкость со временем начинает терять свои свойства. Например, ее температура кипения может снизиться вдвое. Кроме того, при кипении вода скапливается в более крупные пузырьки, что приводит к сжатию тормозной жидкости. В результате тормоза становятся менее отзывчивыми и точными, что значительно ухудшает замедление. В конечном итоге, если жидкость не заменить, даже полного нажатия на педаль тормоза будет недостаточно для остановки автомобиля.

Существует несколько способов определения содержания воды в тормозной жидкости. Один из способов предполагает использование специализированного тестера, который показывает уровень влаги 3,5%, когда температура кипения вашей тормозной жидкости снизилась почти вдвое. Это указывает на неправильную работу тормозов.

Если у вас нет доступа к специализированному тестеру, вы можете использовать мультиметр для оценки количества влаги в тормозной жидкости. Установите мультиметр на 20 вольт, поднесите положительный щуп к положительной клемме автомобильного аккумулятора, а отрицательный щуп погрузите в резервуар с тормозной жидкостью. Показания мультиметра не должны превышать 3 вольт.

Всегда следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля. Это крайне важно для вашей безопасности, а также для безопасности окружающих вас людей. Помните, что тормоза состоят не только из суппортов, дисков и колодок, но и зависят от качественной тормозной жидкости.

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