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Даниил Полоников

Как самостоятельно проверить работоспособность кондиционера

3:39
Авто

Когда дело доходит до автомобильных функций, кондиционер или его усовершенствованная версия, климат-контроль, стали распространенной опцией даже в бюджетных автомобилях. Прохладный салон в жаркую погоду больше не вызывает удивления; это стало приятным ожиданием. Однако не все знакомы с работой системы кондиционирования воздуха, а некоторые научились определять ее функциональность только по тому, подает ли она холодный воздух или нет.

Как самостоятельно проверить работоспособность кондиционера
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Часто считается, что с такими вопросами следует немедленно обращаться в мастерскую, потому что система кондиционирования воздуха — это сложный агрегат. Хотя это действительно может быть непросто, можно самостоятельно проверить, а иногда даже выявить неисправность. По крайней мере, такой подход может значительно сократить счет в автомастерской или, в некоторых случаях, вообще лишить "радости" оплаты ремонта.

Итак, если вы задаетесь вопросом о производительности вашего кондиционера в преддверии палящей жары, вот первые шаги, которые необходимо предпринять. Сначала откройте капот, заведите свой автомобиль и нажмите кнопку "Снежинка". Если в ответ вы услышите характерный щелчок, вы можете сделать два вывода: система функционирует, и в ней содержится хладагент, который обеспечивает охлаждающий эффект.

Причина этого заключается в том, что муфта кондиционирования воздуха не включается при отсутствии хладагента. Секрет заключается в том, что хладагент, широко известный как фреон, содержит не только "летучий элемент", но и масло, которое смазывает всю систему. Он не может работать без надлежащей смазки.

Второй момент, который необходимо проверить, — это патрубки — красивые, блестящие алюминиевые трубы, которые хорошо видны в моторном отсеке. Одна из этих труб должна быть прохладной на ощупь, когда система работает. Естественно, чтобы добиться желаемого эффекта, нужно дать "холодильнику" поработать несколько минут. Если одна из труб остыла, все в порядке.

Однако, если после десяти минут работы системы температура труб остается на уровне окружающей среды, это означает, что в системе не хватает хладагента. Как правило, подзарядка кондиционера требуется каждые 3-5 лет, но на практике эту процедуру может потребоваться проводить чаще. Следовательно, может произойти утечка хладагента. В таком случае бессмысленно немедленно идти за заправкой, так как газ мгновенно улетучится. Во-первых, необходимо определить первопричину проблемы.

Например, у Ford Fiesta и его собрата Fusion часто наблюдается износ шланга в нижней части моторного отсека, рядом с областью противотуманных фар. В случае Mitsubishi Pajero четвертого поколения трубы внизу, в районе заднего сиденья, подвержены коррозии. Как только причина неполадки будет выявлена, все, что остается, — это заказать необходимую запасную часть, заменить ее и заправить контур хладагента.

Кстати, утечку хладагента легко обнаружить: газ выходит из системы, мгновенно вступая в реакцию с кислородом, в результате чего образуется характерная кремообразная пена. Вам не нужны какие-либо специальные навыки, чтобы обнаружить утечку; вам просто нужно знать, где искать. Форумы, посвященные конкретным моделям, несомненно, дадут полезные рекомендации.

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Как проверить авто-кондиционер , перед заправкой. Простой но действующий метод.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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