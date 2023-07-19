Почему моторы современных авто изнашиваются быстрее старых

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Когда речь идет о поломке двигателя, одной из наиболее распространенных причин является простой перегрев. Однако в современных автомобилях трудно обнаружить эту проблему на ранней стадии. Указатели температуры откалиброваны таким образом, что показывают "ОК", даже когда температура охлаждающей жидкости превышает 110 градусов.

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Интересно, что во многих автомобилях сегодня даже нет указателя температуры двигателя на приборной панели, в результате чего водители не знают, что охлаждающая жидкость находится на грани закипания и теплоотдача снизится, что приведет к задиру цилиндров.

Кстати, задиры цилиндров — обычное явление в современных двигателях, и это можно отнести к конструкции компонентов. Инженеры используют легкие поршни с уменьшенной высотой, чтобы минимизировать вес. Однако легкий поршень менее эффективно передает тепло в цилиндр, что делает его склонным к быстрому перегреву. В прошлом алюминиевые поршни оснащались стальными пластинами для лучшего отвода тепла, но из-за мер по сокращению расходов от этой практики отказались.

Не стоит забывать, что малая высота поршня приводит к увеличению наклона внутри цилиндра. Чтобы предотвратить это, инженеры уменьшают монтажные зазоры. В результате масляная пленка между трущимися деталями становится очень тонкой. При больших нагрузках или перегреве эта пленка не справляется со своей защитной функцией, что приводит к образованию задиров.

Водитель также может способствовать крупному ремонту двигателя, если после запуска он сразу же начинает раскручивать двигатель до высоких оборотов. В таких случаях тонкая масляная пленка смывается во время работы на холостом ходу. Резкий запуск двигателя и его работа под нагрузкой приводят к тому, что детали двигателя в течение определенного времени работают "всухую", что приводит к образованию задиров.

Что же может сделать обычный водитель? Необходимо изменить свои привычки вождения и бережно относиться к своему автомобилю. Более того, инвестирование в качественные расходные материалы, такие как масло и охлаждающая жидкость, имеет решающее значение.

Если говорить о выборе качественных смазочных материалов, то синтетические продукты должны быть главным приоритетом. В частности, обратите внимание на полностью синтетические масла, которые изготавливаются из оригинального базового сырья PAO.

Этот тип "синтетического" масла значительно продлевает срок службы двигателей современных автомобилей. Оно специально разработано для автомобилей, оснащенных как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Благодаря инновационным технологиям производства оно идеально подходит для легковых автомобилей и мини-грузовиков, в том числе оснащенных каталитическими нейтрализаторами.