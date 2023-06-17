Почему даже в новом автомобиле может перегреться мотор

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Современные двигатели характеризуются более высоким тепловыделением по сравнению со старыми двигателями с естественным всасыванием, что объясняется корреляцией между повышением температуры и улучшением тепловой эффективности. Однако материалы, используемые в конструкции двигателя, а также масла и смазки имеют определенные температурные пороги. Нарушение этих пределов может привести к осложнениям.

Фото: www.cashcarsbuyer. com/is-your-engine-running-hot/

Возьмем, к примеру, алюминиевый блок двигателя. Он рассеивает тепло менее эффективно, чем чугун, тем самым создавая дополнительную нагрузку на систему турбонаддува и расположенную рядом выхлопную трубу, которая обычно находится рядом с масляным поддоном. Кроме того, наличие каталитических нейтрализаторов вблизи двигателя способствует накоплению тепла.

Еще одним источником тепла является кондиционер. Его конденсатор не только выделяет тепло, но и препятствует потоку воздуха к радиатору двигателя. Кроме того, со временем между этими двумя теплообменниками скапливается мусор, такой как перья и листья, что еще больше препятствует нормальному охлаждению. Эти факторы служат начальными триггерами для потенциального перегрева.

Следовательно, перегрев может произойти даже в идеально исправном автомобиле. Например, в периоды интенсивной нагрузки двигатель испытывает значительно более высокие нагрузки. Аналогичные обстоятельства могут возникнуть при агрессивной езде по горным дорогам, где низкая плотность воздуха усугубляет проблемы охлаждения радиатора.

Также надо признать, что в современных автомобилях часто используются тонкие радиаторы и уменьшенные объемы охлаждающей жидкости для минимизации веса. Хотя в обычных условиях система охлаждения обычно функционирует без осложнений, она может не справляться с повышенной нагрузкой.

Ошибки при замене охлаждающей жидкости также могут привести к проблемам. Неправильные пропорции концентрата охлаждающей жидкости и дистиллированной воды, заливаемых в систему, могут привести к перегреву. Со временем вода может постепенно испариться, что приведет к повышению концентрации охлаждающей жидкости и последующему перегреву.

Кроме того, воздушные пробки в системе, которые могут возникнуть после замены охлаждающей жидкости, также могут способствовать осложнениям. Поэтому крайне важно не жертвовать качественной охлаждающей жидкостью и не пренебрегать необходимыми процедурами, связанными с ее заменой. Невыполнение этого требования может привести к значительным финансовым последствиям.