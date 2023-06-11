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Даниил Полоников

Какие полезные системы автомобиля убивают мотор

3:52
Авто

Начнем с того интригующего факта, что современные производители автомобилей не рекомендуют прогревать двигатели. Они утверждают, что системы впрыска топлива тщательно разработаны для обеспечения оптимальной топливной смеси, гарантирующей плавное зажигание даже в прохладных погодных условиях. Однако необходимо признать, что такой подход процветает в основном в теплом климате и мягких европейских зимах. Сценарий, в котором мы находимся, представляет собой совершенно иной набор обстоятельств.

Какие полезные системы автомобиля убивают мотор
Фото: pixabay.com

Во время сильных морозов современные двигатели сталкиваются с трудной задачей функционирования на оптимальной мощности, что приводит к резкому увеличению нагрузки на двигатель. В этот критический момент двигатель нуждается в циркуляции масла, прогреве поршней, цилиндров и шатунов. К сожалению, этот интенсивный процесс значительно снижает долговечность шатуна и поршня в сборе. К тому же, если топливные форсунки засоряются мусором, они начинают выбрасывать топливо в цилиндры. Это приводит к детонации, что еще больше сокращает срок службы двигателя.

Другая якобы полезная система, известная как "старт-стоп", таит в себе непредвиденные недостатки. Изначально разработанная для повышения эффективности использования топлива, эта система, как показало исследование, наносит больше вреда, чем ее преимущества.

Каждый двигатель проектируется с учетом определенного количества запусков, а функция "старт-стоп" значительно увеличивает этот показатель. При каждой остановке двигателя масляный насос прекращает свою работу, и каждый последующий запуск создает дополнительную нагрузку на шатуны и другие поверхности, подверженные трению.

Как следствие, масляная пленка на этих важнейших компонентах истончается (из-за отключения масляного насоса на каждом светофоре), что приводит к прямому контакту трущихся компонентов. Неприятным последствием этого является постепенный износ деталей двигателя и появление неприглядных царапин на стенках цилиндров.

Еще одна система, связанная с экологическими проблемами, — это каталитический коллектор, расположенный рядом с двигателем. Качество нашего топлива создает проблему, поскольку катализатор быстро забивается сажей, что приводит к его разрушению. Керамические частицы катализатора проникают в двигатель, снова вызывая появление некрасивых царапин. Эта печальная цепь событий вызывает повышенный расход масла и заметное снижение мощности двигателя.

Наконец, система турбонаддува, устанавливаемая в малолитражных двигателях, не способствует долговечности "сердца" автомобиля. Современные турбокомпрессоры вращаются с невообразимой скоростью, создавая внутри турбокомпрессора высокую температуру, которая может подскочить до поразительных 1000 градусов Цельсия. Это создает дополнительную нагрузку на двигатель, усугубляя его положение.

Учитывая, что уменьшенные двигатели оснащены маленькими масляными картерами, система смазки не в состоянии эффективно охлаждать как сам двигатель, так и систему турбонаддува. Как следствие, двигатели с такими "малообъемными" характеристиками страдают от чрезмерного расхода масла в результате испарения, а турбокомпрессор редко выдерживает пробег более 100 000 км. Кроме того, двигатель испытывает пагубные последствия перегрева масла и последующей эрозии его защитных свойств. Следовательно, срок службы такого двигателя редко превышает отметку в 150 000 километров.

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КАК ТЫ УБИВАЕШЬ ДВИГАТЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ 3 ВЕЩИ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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