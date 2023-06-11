Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их

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При холодном запуске, особенно в сильный мороз, электронные системы автомобиля стремятся помочь двигателю, обогащая топливно-воздушную смесь за счет увеличения подачи топлива в камеру сгорания. Если новые двигатели с хорошей компрессией, свежими свечами зажигания и полностью заряженным аккумулятором легко справляются с этой задачей, то старые автомобили могут столкнуться с определенными трудностями.

Фото: https://sportishka.com/

Причина заливания свечей зажигания довольно проста: топливо поступает в камеру сгорания, но не воспламеняется. Свечи зажигания оказываются погруженными в бензин, в результате чего двигатель не запускается. Однако это лишь следствие, и проблемы могут выходить за пределы самого двигателя. Отсутствие искры — это результат того, что аккумулятор разряжен более чем наполовину — его мощность просто недостаточна.

Другая возможная причина — пренебрежение заменой свечей зажигания в течение длительного периода времени, что может препятствовать правильному воспламенению топлива. Возможно, срок службы свечей истек или они были повреждены при замене (например, при чрезмерной затяжке во время установки). Проблема также может заключаться в неисправных высоковольтных проводах. Независимо от причины, результат остается неизменным — если несколько попыток запустить двигатель не увенчались успехом, то нет смысла упорствовать, так как свечи зажигания неизбежно будут залиты.

Когда водитель понимает, что проблема существует, он может в панике схватиться за свечной ключ, залезть под капот, чтобы вынуть свечи и высушить их с помощью тряпки, зажигалки или любого подручного средства. Но что делать, если необходимого инструмента в автомобиле нет?

К счастью, существует несколько способов решения этой проблемы. Первый способ, применимый к большинству автомобилей с системами впрыска топлива, отвечающими за подачу топлива в камеру сгорания, включает в себя процесс, известный как сушка или продувка цилиндров.

Перед запуском двигателя необходимо полностью выжать педаль газа и удерживать ее в нажатом состоянии. Сохраняя давление на педаль, поверните ключ зажигания, чтобы включить стартер. В этот момент электронный блок управления двигателем активирует отсечку топлива, предотвращая его поступление в камеру сгорания. Весь процесс длится не более 10 секунд. После этого следует отпустить педаль газа, что позволит возобновить подачу топлива и оживить двигатель.

Для успешного запуска двигателя в мороз некоторые отечественные автомобили оснащаются функцией "Плазма". Этот режим в системе зажигания подает импульс на свечи зажигания в течение 30-90 секунд, нагревая их и устраняя конденсат.

Однако важно отметить, что оба вышеупомянутых метода не избавляют от необходимости носить с собой свечной ключ. Когда все остальное не помогает, этот ручной инструмент может стать золотым ключиком к оживлению двигателя вашего автомобиля, вдохнув жизнь во все его цилиндры.

Заливает свечи на автомобиле , как же запустить двигатель? Нет смысла их выкручивать!