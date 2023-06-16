Пять советов, как водить машину ночью

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Ночные часы, окутанные темнотой, — это период, когда риски ДТП возрастают в геометрической прогрессии, и возникает вопрос: можно ли максимально повысить безопасность во время поздних поездок? Эксперты разгадали предпосылки ночного вождения, схожие с навигацией в светлое время суток.

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Дневное время проявляется как хаотическое безумие, поглощенное пробками и банальными столкновениями, вызванными рассеянными водителями, привязанными к своим телефонам и лишенными альтернативных развлечений. Тем не менее с наступлением ночи аварии принимают другую форму, их масштабы увеличиваются. Скорость возрастает, видимость снижается, и дороги становятся площадкой для дерзких ночных гонщиков, молодых новичков и нетрезвых путешественников. Известно, что опасность заметно возрастает под покровом ночи, поскольку последствия ночных происшествий часто оказываются более серьезными.

Подумайте о контрасте вождения за чертой города в сиянии дня — гармоничное понимание дорожных условий, благоприятная погода и беспрепятственная видимость. Увы, ночной пейзаж претерпевает метаморфозу. На сельских дорогах, освещенных тусклым светом, можно наблюдать скорость, превосходящую скорость на городских магистралях. Кроме того, отсутствие попутчиков и подкрадывающаяся усталость снижают бдительность. Вдруг происходит неожиданное.

Например, из листвы деревьев вырывается огромный лось. Внезапно начинающий автомобилист выезжает на дорогу, с недоумением нажимает на педали, оказываясь в опасной близости от встречного автомобиля. Неожиданно опьяневшие пешеходы безрассудно переходят дорогу… По сути, может произойти все что угодно. Как же уберечься от этих непредвиденных обстоятельств?

Держитесь на безопасном расстоянии от автомобиля, идущего впереди вас, а в ночные часы увеличивайте это расстояние. Казалось бы, эта стратегия никогда не принесет пользы, но в кризисной ситуации тормозной путь вашего автомобиля не будет выходить за пределы освещенности фарами. В целом наличие свободы маневра — будь то торможение или обгон — всегда дает преимущество при столкновении с резкими препятствиями.

Ночная дорога может превратиться в бездну, которая убаюкивает уставшего человека. К сожалению, не существует быстрых решений для мгновенной перестройки физиологии организма, позволяющих преодолевать тысячи километров, бодрствуя и не чувствуя усталости. Желание спать сохраняется на протяжении всего пути, ухудшая реакцию водителя на быстро меняющиеся обстоятельства. Более того, попытки противостоять сонливости часто приводят к кратковременным провалам в бессознательное состояние, во время которых автомобиль преодолевает сотни метров.

Следует избегать искушений судьбы. Если ночные поездки неизбежны, лучше заранее прилечь поспать. Если сонливость настигнет вас, сделайте паузу и предайтесь получасовому сну. Откажитесь от кофе и энергетических напитков, так как первый приносит мимолетное облегчение, а второй наносит значительный вред организму.

Забывчивость — враг ночных водителей. Вспомните, сколько раз во время поездки ваш взгляд ослепляли фары встречных машин. Неправильно отрегулированные лучи, небрежное использование ближнего света или слишком запоздалое срабатывание электронных механизмов — все это ослепляет вас. В дополнение к этому грязное, поцарапанное или треснувшее лобовое стекло вашего автомобиля усиливает этот ослепляющий эффект.

Если вас ослепило, паника должна быть побеждена. Необходимо предпринять следующие шаги: включить аварийные огни и плавно затормозить. Однако ни в коем случае не меняйте свой курс. Непредвиденные препятствия — будь то неподвижный грузовик или толпа пешеходов — могут поджидать вас на обочине. Поэтому необходимо оставаться на своей полосе движения до тех пор, пока не восстановится видимость. Естественно, отправляться в дальнейшее путешествие с поврежденным лобовым стеклом не рекомендуется.

В конечном счете, необходимо трезво оценивать свои возможности и ограничения. Если нет крайней необходимости, не следует искушать капризы судьбы длительными ночными путешествиями. Тем не менее если обстоятельства не оставляют иного выбора, кроме как продолжить движение, соблюдайте элементарные правила безопасности, сохраняйте непоколебимую бдительность и внимательность и, естественно, следите за тем, чтобы ваш автомобиль оставался в оптимальном механическом состоянии.