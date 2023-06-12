5 причин, почему появляется гул при наборе скорости

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Во время движения некоторые водители склонны не обращать внимания на возникающие незнакомые звуки, полагаясь на то, что солидный стук со временем пройдет сам собой. Однако это мнение не может быть дальше от истины. Даже на ранних стадиях стук или грохот означает неисправность, которая может повлечь за собой значительные расходы для водителя.

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Один из примеров гула может проявиться при разгоне, особенно если на автомобиле установлены зимние шины, особенно с шипами. К сожалению, число энтузиастов, которые продолжают ездить на шипованных шинах в теплую погоду, не уменьшается. Тем не менее, грохот, вызванный такими шинами, является относительно доброкачественным по сравнению с другими потенциальными проблемами. В экстремальных обстоятельствах зимние "шины" будут работать значительно хуже своих летних аналогов, особенно в жарких условиях. Такое несоответствие характеристик может привести к аварии, что подчеркивает важность замены шин в зависимости от сезона. Таким образом, можно свести к минимуму появление незнакомых звуков, что повышает общую безопасность.

Другим фактором, способствующим возникновению этой монотонной какофонии, является ослабление подшипников ступиц колес. В тяжелых случаях этот гул проникает в салон, влияя на ощущения от вождения. Простая проверка заключается в том, чтобы поднять автомобиль на домкрате и повернуть колесо, чтобы оценить целостность узла. В случаях, когда подшипник уже разрушен, не только будет заметен шум, но и может ощущаться шатание колеса.

Если гул сопровождается вибрацией рулевого колеса, виновником, скорее всего, является изношенная ступица. Оперативная замена становится крайне необходимой, чтобы избежать возможной поломки и последующего повреждения ШРУСа, что может привести к дорогостоящему ремонту и необходимости буксировки.

Кроме того, неисправный шарнир трипода, а именно внутренний шарнир CV привода колеса, может также издавать сопутствующие "дискотеке" звуки. Как правило, автомобиль начинает "дергаться", а заметные вибрации резонируют по всему автомобилю. Однако, как только педаль газа отпускается, автомобиль возвращается к плавной и беспроблемной работе.

Наконец, трансмиссия может способствовать появлению грохота. Рассмотрим отечественные автомобили "Нива", где гул, исходящий от раздаточной коробки, свидетельствует лишь о ее наличии, функциональности и рабочем состоянии. В этом случае можно просто сделать погромче музыку и не обращать внимания на эти мелкие неудобства.

Тем не менее, когда речь идет об иностранных автомобилях, гул, исходящий из трансмиссии или раздаточной коробки, свидетельствует о менее благоприятном прогнозе. Вполне вероятно, что узел подвергся значительному износу, что требует проведения диагностики и последующего ремонта.

Причины возникновения гула в автомобиле