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Даниил Полоников

Часто рвётся ремень ГРМ: почему это происходит

3:14
Авто

Ременной привод ГРМ, механизм столетней давности, постоянно доказывает свою надежность. Однако цепи, хотя и более надежны, в настоящее время менее распространены в современном машиностроении из-за соображений стоимости. Чтобы обеспечить бесперебойную работу привода, важно соблюдать рекомендованные графики технического обслуживания, так как капитальный ремонт, например, замена шестерен или распредвала, требуется только после преодоления больших расстояний. К сожалению, идиллический сценарий может быть нарушен обилием контрафактных запасных частей на рынке.

Часто рвётся ремень ГРМ: почему это происходит
Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

В приводе ремня ГРМ есть слабое место — он может порваться. В таких случаях двигатель получает повреждения, и ремонт становится неизбежным. Стоимость ремонта при поломке ремня ГРМ может составлять от 50 000 рублей и выше, что приводит к значительному финансовому напряжению. Дорогостоящий ремонт предполагает разборку двигателя и замену различных дорогостоящих компонентов, таких как клапаны, сальники, поршни с шатунами, прокладки, уплотнения и даже сам ремень вместе с роликами и водяным насосом. Расходы накапливаются быстро.

Чтобы предотвратить подобные казусы, необходимо соблюдать два правила: обеспечивать безопасный запас при замене ремня и никогда не идти на компромисс с расходными материалами. Однако оба аспекта создают определенные трудности. Рекомендованный производителем интервал замены ремня ГРМ от 60 000 до 90 000 км относится к нормальным условиям эксплуатации, но городская езда, характеризующаяся пробками и резкими движениями, не попадает под эту категорию.

Следовательно, ремень с роликами необходимо заменять чаще, регулярно проверяя их на наличие трещин и признаков износа. К сожалению, такой уровень обслуживания часто ограничивается дорогими сервисными центрами и официальными дилерами, которые обслуживают лишь избранных. Другие автовладельцы при выборе сервисных центров отдают предпочтение ценовой доступности, что приводит к поспешным операциям и неадекватным проверкам, включая игнорирование скрытого механизма привода распределительного вала.

Аналогичная ситуация складывается и с запасными частями. Оригинальные зубчатые ремни стоят значительно дороже, чем их аналоги послепродажного производства, несмотря на визуальное сходство. Премия за бренд и маржа прибыли производителя — спорные темы, но давайте пока оставим это без внимания.

За качество приходится платить, и даже китайские производители не могут позволить себе работать в убыток. Следовательно, некачественные зубчатые ремни, созданные без точности и отличающиеся от оригинальных по составу и содержанию, вряд ли доживут до следующей проверки. Система испытывает значительные нагрузки и высокие обороты, в результате чего самодельный ремень рвется, что приводит к катастрофической встрече клапанов и поршней.

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РЕМЕНЬ ГРМ.ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПОРВЕТСЯ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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