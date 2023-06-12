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Даниил Полоников

Почему в авто вдруг потекло масло

3:03
Авто

Утечки масла — распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, и они могут быть вызваны различными причинами. Одной из основных причин является повреждение масляного поддона в результате столкновения с камнями или землей.

Почему в авто вдруг потекло масло
Фото: sharehub. pro/id3/wall-10992_crankcase_protection_-_toyota_allex_15_liter_2001/

Современные масляные поддоны автомобилей, как правило, изготовленные из алюминия, склонны к растрескиванию из-за своего мягкого состава. Чтобы снизить этот риск, мы настоятельно рекомендуем установить на ваш автомобиль защиту трансмиссии. Однако мы признаем, что это возможно не для всех автомобилей. В таких случаях водители должны проявлять особую осторожность, поскольку хрупкий пластиковый пылезащитный кожух является слабой защитой от казусов.

Еще одной распространенной проблемой, особенно в последнее время, когда после пандемии выросли цены на смазочные материалы и запчасти, является покупка поддельного масла. Стремясь сэкономить, водители часто выбирают более дешевые альтернативы, а потом обнаруживают, что приобрели некачественный продукт. Попадание таких веществ в двигатель приводит к перегреву и проникновению вредных отложений через уплотнения.

Кроме того, утечки масла часто возникают в подержанных автомобилях из-за того, что в системе вентиляции картера со временем накапливается грязь. Эта закупорка позволяет выхлопным газам просачиваться в картер, создавая избыточное давление в двигателе. Как следствие, смазочный материал начинает выходить через уплотнения и прокладки.

Выявление утечек требует срочной очистки системы вентиляции. Несвоевременное решение этой проблемы может привести к масляному голоданию в двигателе и потенциальному повреждению ремня ГРМ. Последствия могут быть самыми разными: от соскальзывания ремня со шкивов до его полного разрушения, что приводит к дорогостоящему ремонту, поскольку клапаны сталкиваются с поршнями.

Кроме того, старение резины может привести к деформации прокладок и уплотнений, что приводит к утечкам. Двигатели содержат множество прокладок и уплотнений, поэтому внимательное отношение к ним крайне важно. Как уже говорилось, распространенные места утечки масла находятся под блоком цилиндров и вокруг ремня ГРМ. Связанные с этим риски загрязнения ремня смазкой уже были описаны выше.

Наконец, некомпетентность и халатность механиков также могут способствовать утечке масла. Например, недостаточная затяжка сливной пробки или неправильная установка масляного фильтра могут привести к утечке. Другой возможный сценарий — когда техники не заменяют дешевую прокладку под сливной пробкой, что приводит к деформации, непригодной для повторного использования. Такие меры по снижению затрат неизбежно приводят к утечкам и их следует избегать.

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Масляные пятна под автомобилем | Что может течь
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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