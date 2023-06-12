Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему хром на авто может быть опасен при эксплуатации в условиях России

3:21
Авто

О, завораживающее очарование хрома! Все началось со спокойных тонкостей, деликатных акцентов, подчеркивающих формы, грани и стиль. Но, увы, кульминация наступила, когда автомобиль превратился в отражающее зеркало, полностью усыпанное хромированными деталями. К сожалению, эти украшения требуют неустанного внимания, что приводит к довольно неприятным последствиям для всего автомобиля. Как часто мы наблюдали, что багажники ржавеют именно там, где дизайнеры решили вставить декоративные элементы? Действительно, ржавчина часто появляется из-под хромированной отделки.

Почему хром на авто может быть опасен при эксплуатации в условиях России
Фото: www.modularfords. com/threads/139114-Polished-Parts-VS-Chrome-Parts?p=1402742

Это наблюдение вполне правдиво. Пока деталь новая, коррозионные процессы немыслимы, поскольку краска фактически разрывает контакт между металлом и отделкой. Однако после того, как автомобиль проезжает несколько десятков тысяч километров, а то и пару тысяч по российским дорогам, на кузове появляются мелкие царапины и сколы. Та же участь постигает и обшивку. Таким образом, наступает этап электрохимической коррозии.

Металлы вступают в реакцию друг с другом, а в хромированной отделке, которая может похвастаться элементами из всей периодической таблицы, существует изобилие потенциальных "реактантов". Следствием этого является коварное появление ржавчины и окисления. В трех случаях из четырех, как, например, на пятой двери Mitsubishi Pajero Sport, ржавчине способствует не качество или толщина слоя краски, а этот вечный "конфликт интересов". Как его можно разрешить?

Существуют различные подходы. Самый простой и очевидный путь — распрощаться с этой отделкой, избавив себя от сопутствующих хлопот. Увы, автомобильным царством сегодня управляют дизайнеры, не желающие расставаться со своими заветными "игрушками". В качестве альтернативы можно было бы стремиться к чрезмерно толстому слою краски, но это предложение невыполнимо из-за соображений экономичности и экологичности. В конце концов, если покрыть весь автомобиль толстым слоем краски и лака, он неизбежно поддастся ржавчине. Царапины будут появляться вновь, подобно последствиям применения дорожных реагентов, от которых нет спасения.

Существует третий вариант, который сегодня используют многие производители: замена проводника, связующего звена между хромированными и окрашенными деталями, на диэлектрик. По сути, эта методика препятствует процессам электрохимической коррозии, тем самым исключая образование ржавчины. Шах и мат.

Остается только одна задача: поиск этого неуловимого диэлектрического материала. Под этим запутанным термином скрывается простой пластиковый крепеж, который можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, специализирующихся на отделке конкретной модели автомобиля. Если он окажется неуловимым, ситуация становится неумолимой: хромированная отделка должна быть заменена на аналогичную, без зеркальной поверхности, чтобы она не испортилась. Впрочем, на некоторое время эту "неприятность" можно скрыть под виниловой пленкой…

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Лучшее средство для чистки хрома на авто своими руками. Полировка хрома на авто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Starhit: бывшая домработница Пугачёвой заявила, что cейчас у певицы никого нет
Боец с позывным "Джокер": украинские боевики спиваются из-за нежелания воевать — Пьяные оры и стрельба в воздух
"АвтоВАЗ" озвучил планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы
МАГАТЭ: ЗАЭС по-прежнему может забирать воду из Каховского водохранилища
Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонской области, где побывал Мантуров
NI озвучил пять ключевых тенденций, ведущих Запад к "великой расплате"
В Польше возмущены беженцами с Украины: не знают украинского и польского
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США могут пожертвовать Зеленским — пустят под автобус
Сальдо назвал число эвакуированных с затопленных территорий в Херсонской области
Стало известно, как в Хургаде акула разорвала туриста: страшные подробности от судмедэксперта
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Последние материалы
Starhit: бывшая домработница Пугачёвой заявила, что cейчас у певицы никого нет
Боец с позывным "Джокер": украинские боевики спиваются из-за нежелания воевать — Пьяные оры и стрельба в воздух
Почему хром на авто может быть опасен при эксплуатации в условиях России
"АвтоВАЗ" озвучил планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы
МАГАТЭ: ЗАЭС по-прежнему может забирать воду из Каховского водохранилища
Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонской области, где побывал Мантуров
NI озвучил пять ключевых тенденций, ведущих Запад к "великой расплате"
В Польше возмущены беженцами с Украины: не знают украинского и польского
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США могут пожертвовать Зеленским — пустят под автобус
Сальдо назвал число эвакуированных с затопленных территорий в Херсонской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников