Почему хром на авто может быть опасен при эксплуатации в условиях России

3:21 Your browser does not support the audio element. Авто

О, завораживающее очарование хрома! Все началось со спокойных тонкостей, деликатных акцентов, подчеркивающих формы, грани и стиль. Но, увы, кульминация наступила, когда автомобиль превратился в отражающее зеркало, полностью усыпанное хромированными деталями. К сожалению, эти украшения требуют неустанного внимания, что приводит к довольно неприятным последствиям для всего автомобиля. Как часто мы наблюдали, что багажники ржавеют именно там, где дизайнеры решили вставить декоративные элементы? Действительно, ржавчина часто появляется из-под хромированной отделки.

Фото: www.modularfords. com/threads/139114-Polished-Parts-VS-Chrome-Parts?p=1402742

Это наблюдение вполне правдиво. Пока деталь новая, коррозионные процессы немыслимы, поскольку краска фактически разрывает контакт между металлом и отделкой. Однако после того, как автомобиль проезжает несколько десятков тысяч километров, а то и пару тысяч по российским дорогам, на кузове появляются мелкие царапины и сколы. Та же участь постигает и обшивку. Таким образом, наступает этап электрохимической коррозии.

Металлы вступают в реакцию друг с другом, а в хромированной отделке, которая может похвастаться элементами из всей периодической таблицы, существует изобилие потенциальных "реактантов". Следствием этого является коварное появление ржавчины и окисления. В трех случаях из четырех, как, например, на пятой двери Mitsubishi Pajero Sport, ржавчине способствует не качество или толщина слоя краски, а этот вечный "конфликт интересов". Как его можно разрешить?

Существуют различные подходы. Самый простой и очевидный путь — распрощаться с этой отделкой, избавив себя от сопутствующих хлопот. Увы, автомобильным царством сегодня управляют дизайнеры, не желающие расставаться со своими заветными "игрушками". В качестве альтернативы можно было бы стремиться к чрезмерно толстому слою краски, но это предложение невыполнимо из-за соображений экономичности и экологичности. В конце концов, если покрыть весь автомобиль толстым слоем краски и лака, он неизбежно поддастся ржавчине. Царапины будут появляться вновь, подобно последствиям применения дорожных реагентов, от которых нет спасения.

Существует третий вариант, который сегодня используют многие производители: замена проводника, связующего звена между хромированными и окрашенными деталями, на диэлектрик. По сути, эта методика препятствует процессам электрохимической коррозии, тем самым исключая образование ржавчины. Шах и мат.

Остается только одна задача: поиск этого неуловимого диэлектрического материала. Под этим запутанным термином скрывается простой пластиковый крепеж, который можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, специализирующихся на отделке конкретной модели автомобиля. Если он окажется неуловимым, ситуация становится неумолимой: хромированная отделка должна быть заменена на аналогичную, без зеркальной поверхности, чтобы она не испортилась. Впрочем, на некоторое время эту "неприятность" можно скрыть под виниловой пленкой…

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