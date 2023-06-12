Почему хром на авто может быть опасен при эксплуатации в условиях России

О, завораживающее очарование хрома! Все началось со спокойных тонкостей, деликатных акцентов, подчеркивающих формы, грани и стиль. Но, увы, кульминация наступила, когда автомобиль превратился в отражающее зеркало, полностью усыпанное хромированными деталями. К сожалению, эти украшения требуют неустанного внимания, что приводит к довольно неприятным последствиям для всего автомобиля. Как часто мы наблюдали, что багажники ржавеют именно там, где дизайнеры решили вставить декоративные элементы? Действительно, ржавчина часто появляется из-под хромированной отделки.
Это наблюдение вполне правдиво. Пока деталь новая, коррозионные процессы немыслимы, поскольку краска фактически разрывает контакт между металлом и отделкой. Однако после того, как автомобиль проезжает несколько десятков тысяч километров, а то и пару тысяч по российским дорогам, на кузове появляются мелкие царапины и сколы. Та же участь постигает и обшивку. Таким образом, наступает этап электрохимической коррозии.
Металлы вступают в реакцию друг с другом, а в хромированной отделке, которая может похвастаться элементами из всей периодической таблицы, существует изобилие потенциальных "реактантов". Следствием этого является коварное появление ржавчины и окисления. В трех случаях из четырех, как, например, на пятой двери Mitsubishi Pajero Sport, ржавчине способствует не качество или толщина слоя краски, а этот вечный "конфликт интересов". Как его можно разрешить?
Существуют различные подходы. Самый простой и очевидный путь — распрощаться с этой отделкой, избавив себя от сопутствующих хлопот. Увы, автомобильным царством сегодня управляют дизайнеры, не желающие расставаться со своими заветными "игрушками". В качестве альтернативы можно было бы стремиться к чрезмерно толстому слою краски, но это предложение невыполнимо из-за соображений экономичности и экологичности. В конце концов, если покрыть весь автомобиль толстым слоем краски и лака, он неизбежно поддастся ржавчине. Царапины будут появляться вновь, подобно последствиям применения дорожных реагентов, от которых нет спасения.
Существует третий вариант, который сегодня используют многие производители: замена проводника, связующего звена между хромированными и окрашенными деталями, на диэлектрик. По сути, эта методика препятствует процессам электрохимической коррозии, тем самым исключая образование ржавчины. Шах и мат.
Остается только одна задача: поиск этого неуловимого диэлектрического материала. Под этим запутанным термином скрывается простой пластиковый крепеж, который можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, специализирующихся на отделке конкретной модели автомобиля. Если он окажется неуловимым, ситуация становится неумолимой: хромированная отделка должна быть заменена на аналогичную, без зеркальной поверхности, чтобы она не испортилась. Впрочем, на некоторое время эту "неприятность" можно скрыть под виниловой пленкой…
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.